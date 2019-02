May žada Šiaurės Airijai atvirą sieną

ELTA

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May patvirtino, kad ir toliau sieks atviros sienos tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos. „Šiaurės Airijai nereikia kliautis Airijos vyriausybe ar Europos Sąjunga, kad būtų užkirstas kelias sugrįžimui prie praeities sienų, - pareiškė ji antradienį savo kalboje Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste. - Didžiosios Britanijos vyriausybė to neleis. Aš to neleisiu“.

Tačiau pataisos išstojimo sutartyje dėl atviros sienos garantijos (vadinamojo „backstop“) esą vis tiek yra būtinos. Sutarčiai parlamentas pritars tik tada, jei bus atlikti teisiškai įpareigojantys pakeitimai, pabrėžė Th. May. Th. May su ES išsiderėtą skyrybų sutartį britų parlamentas sausio viduryje atmetė. Pagrindinė to priežastis buvo britų parlamentarų priešinimasis „backstop“ mechanizmui. Todėl dabar premjerė mėgins Briuselyje tartis dėl pataisų, kad būtų užkirstas kelias netvarkingam „Brexitui“. Trečiadienį Th. May Šiaurės Airijoje susitiks su įvairių partijų atstovais, o ketvirtadienį vyks į Briuselį kalbėtis su Europos Komisijos pirmininku Jeanu Claude'u Junckeriu.

