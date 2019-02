Theresa May sako turinti naują „Brexit“ mandatą

Theresa May

Britų ministrė pirmininkė Theresa May sekmadienį sakė, kad susitikime su Europos Sąjungos derybininkais dėl „Brexit“ susitarimo bus „apsiginklavusi nauju mandatu ir naujomis idėjomis“.

ES pareigūnai tvirtino, kad dėl šio susitarimo nebus deramasi iš naujo, tačiau Th. May laikraštyje „The Sunday Telegraph“ rašė, kad bandydama išbraukti iš susitarimo nepopuliarią „apsidraudžiamąją priemonę“ ji „kovos už Britaniją ir Šiaurės Airiją“.

„Tikiu, kad jei laikysimės drauge ir kalbėsime vienu balsu, galėsime rasti teisingą kelią į priekį“, – sakė ji.

Kontroversiškos „apsidraudžiamosios priemonės“ ( backstop ) tikslas yra išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, tačiau „Brexit“ šalininkai baiminasi, kad dėl jos šalis ir toliau turės laikytis ES muitų taisyklių.

Britanijos parlamentas anksčiau šią savaitę nubalsavo už tai, kad Th. May grįžtų į Briuselį iš naujo derėtis dėl šios išlygos, be kurios susitarimui parlamentarai galėtų pritarti. Praėjusį mėnesį parlamentas ryžtingai atmetė Th. May suderėtą susitarimą.

„Dabar esu įsitikinusi, kad yra kelias, galintis užtikrinti daugumą Bendruomenių Rūmuose išstojimui iš ES su sutartimi“, – „The Sunday Telegraph“ rašė ministrė pirmininkė.

„Grįžusi į Briuselį kovosiu už Britaniją ir Šiaurės Airiją, būsiu apsiginklavusi nauju mandatu, naujomis idėjomis ir nauju ryžtu susitarti dėl pragmatiško sprendimo“, – pabrėžė ji.