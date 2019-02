Vakarų Kuboje galimai nukrito meteoritas

Vieno vakarų Kubos miesto gyventojai ir turistai penktadienį pranešė matę padangėje skriejantį spindintį objektą ir girdėję sprogimą, o valstybinė žiniasklaida ir mokslininkai kelia prielaidą, kad tai veikiausiai buvo meteoritas.

Įvykio liudininkai nurodė matę ugnies kamuolį ir padangėje likusį dūmų pėdsaką per incidentą, įvykusį apie vidurdienį, giedrą dieną. Be to, turistiniame Vinjaleso mieste ir kitose į smulkių Pinar del Rijaus provincijose vietovėse stebėta smulkių juodų akmenukų kruša.

Havanoje taip pat buvo girdėti sprogimai ir matytas dūmų pėdsakas. Apie padarytą žalą arba nukentėjusius žmones pranešimų nebuvo.

„Važiavom iš cetro... ir pamatėm padangėje skriejantį ugnies kamuolį“, – pasakojo Havanoje viešintis 34 metų turistas iš Ispanijos Jesus Nicolasas.

„Aišku, tai buvo meteoritas – ir labai didelis“, – pridūrė jis.

Socialiniuose tinkluose buvo skelbiama visokių spėlionių apie šio įvykio prigimtį, bet Kubos valstybinė žiniasklaida paneigė gandus apie neva sudužusį lėktuvą ir pareiškė, kad tai buvo „gamtinis, fizinis reiškinys“.

Kubos geofozikos ir astronomijos instituto Aplinkos geologijos, geofizikos ir grėsmių skyriaus vedėjas Efrenas Jaimezas Salgado sakė valstybiniam laikraščiui „Granma“, jog visi ženklai rodo, kad nukrito meteoritas. Į Pinjar del Rijų buvo nusiųsta tyrėjų grupė, turinti paimti mėginių ir juos ištirti.

E. Jaimezas Salgado pridūrė, kad preliminari informacija leidžia spręsti, jog meteoritas arba meteorito nuolaužos nukrito netoli Priešistorės grafičio Vinjalese – spalvingai ištapyto uolėto skardžio.

Paskelbtose rastų nukritusių objektų nuotraukose matyti nedideli juodi akmenėliai. Perskėlus jų viduje matyti tamsiai raudonos gyslos.

Žmonės Pinjar del Rijaus arkivyskupijoje patvirtino girdėję du garsius sprogimus. Provincijos kaimiškose vietovėse buvo juntamas griaudėjimas, o kai kur sudrebėjo namai.