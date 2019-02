Trumpas netiki, kad su demokratais pavyks pasiekti susitarimą ginče dėl sienos

JAV prezidentas Donaldas Trumpas abejoja, kad respublikonams pavyktų Kongrese įtikinti demokratus skirti finansavimą jo reikalaujamai tvorai Meksikos pasienyje. Respublikonai tik eikvotų laiką, rašė jis ketvirtadienį tviteryje. „Demokratai, nepaisant visų įrodymų ir karavanų, neskirs pinigų SKUBIAI reikalingai sienai“, sakoma žinutėje. Vėliau Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas pabrėžė, kad be sienos finansavimo išspręsti ginčo dėl biudžeto neįmanoma.

Abiejų partijų atstovai šiuo metu derasi dėl sienos saugumo. Jie turi laiko iki vasario 15 dienos rasti sprendimą dėl naujo biudžeto įstatymo. Priešingu atveju vėl gresia dalinis vyriausybės uždarymas. Kad gautų pinigų sienos projektui, D. Trumpui Kongrese būtini demokratų balsai. Tačiau šie ir toliau atmeta finansavimą, nes, be kita ko, mano, kad siena nebus efektyvi prieš nelegalią imigraciją į JAV. Be to, tai esą nebūtų humaniška.

Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi ketvirtadienį dar kartą pareiškė, kad biudžeto įstatyme nebus numatyta lėšų sienos statybai, kaip to nori D. Trumpas. Tačiau ji teigė esanti atvira kitokioms sienos apsaugos priemonėms.

S. Trumpas tada apkaltino N. Pelosi žaidžiant politinius žaidimus. „Be sienos tai nebus veiksminga“, - sakė jis Baltuosiuose rūmuose. Prezidentas kartu pareiškė, jog ir toliau svarsto skelbti nacionalinę nepaprastąją padėtį, kad gautų pinigų sienai. Tada jam nereikėtų Kongreso pritarimo. Tačiau tokiu atveju galėtų įsikišti teismai.

Ginčas dėl sienos saugumo sukėlė iki šiol ilgiausią dalinį vyriausybės uždarymą JAV istorijoje. Praėjusią savaitę D. Trumpui pavyko susitarti su demokratais dėl laikino biudžeto.