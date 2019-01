Afganistane vyriausybės pajėgos nukovė mažiausiai 15 talibų

Mažiausiai 15 radikalaus Talibano judėjimo narių žuvo, o dar penki buvo sužeisti per Afganistano vyriausybės pajėgų operacijas Kundūzo ir Gaznio provincijose. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Pajhwok“.

Pasak jos, Afganistano nacionalinis saugumo direktoratas informavo, kad 11 talibų, tarp jų - trys judėjimo vadai, buvo nukauti per reidą Kundūzo provincijos Hanabado rajone.

Be to, agentūros duomenimis, dar keturi talibai žuvo, o penki buvo sužeisti per operaciją Gaznio provincijoje.