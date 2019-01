Sena nesantaika gali įžiebti naują ir kruviną Sirijos karo etapą – situacija itin nestabili

Metai iš metų Izraelis tyliai vykdė oro antskrydžius prieš Irano taikinius Sirijoje. Šį sausį, įvykiams įgavus dramatišką posūkį, jis apie tai prabilo.

Sunerimęs, kad Jungtinėms Valstijoms planuojant išvesti pajėgas iš Sirijos atsivers kitas pažeidžiamas pasienis Irano ir jo patikėtinių atakoms, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu keičia politiką, tuo siųsdamas aiškią žinią išorinei ir vidaus auditorijai kaip tik tuo metu, kai vyksta balandį vyksiančių parlamento rinkimų kampanija. Be to, tokia vykdoma politika didina riziką, jog regionas nugrims į naują karą.

„Tiesmukai prabildami apie atakas, izraeliečiai kartu provokuoja iraniečius užsiimti dar agresyvesnę poziciją“, - teigia tarptautinės krizių grupės Sirijos, Libano bei Irako projektų direktorius Heiko‘as Wimmenas.

Pavojinga naujoji Sirijos pilietinio karo fazė formuojasi tuo metu, kai pagrindinius mūšius keičia strateginės kovos dėl šalies ateities. Izraelis tikina esąs pasiryžęs neleisti Iranui ir jo sąjungininkui Libane veikiančiam „Hezbollah" judėjimui įkurti nuolatinę bazę Sirijoje ir mato tam atsiveriančias galimybes, nes Iranas šiuo metu yra susilpnintas JAV sankcijų. Analitikų nuomone, Iranas dabar, kai JAV planuoja trauktis iš Sirijos, taip pat mato progą plėsti savo įtaką.

Dar vienas tokio posūkio pavyzdį pasaulis matė praėjusią savaitę, kai Izraelio kariuomenė pranešė smogusi keliems Irano objektams Sirijoje, prieš tai atrėmusi iš Sirijos paleistą raketą. Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) duomenimis, tarp 21 žuvusiųjų buvo 12 Irano kovotojų ir šeši Sirijos kariai.

Iranas sureagavo pareikšdamas, jog yra pasiruošęs kovai.

„Jeigu Izraelis imsis bent kokių priemonių naujam karui pakurstyti, tuomet kils karas, vedantis link jo sunaikinimo, - pusiau oficiali Irano studentų naujienų agentūra citavo Islamo revoliucinės gvardijos korpuso vadovo pavaduotojo brigados generolo Hosseino Salami‘io žodžius. – Mūsų strategija – nušluoti Izraelį iš politinės pasaulio geografijos ir panašu, kad iškreipta taktika, kurios griebiasi Izraelis, tokį scenarijų gali paversti tikrove“.

Chuckas Freilichas, buvęs Izraelio Nacionalinio saugumo patarėjo pavaduotojas, suabejojo Izraelio sprendimu atsisakyti savo dviprasmiškos politikos.

„Mūsų nuomone, mes darome tai, kas visiškai pagrįsta savigynos sumetimais, bet šiuo atveju mes skraidome po Sirijos oro erdvę lyg po savo, nė vienas režimas negali to sau leisti, - sakė Ch. Freilichas. – Be to, jeigu kalbame apie tai viešai, tik dar labiau apsunkiname situaciją. Tai žemina sirus“.

Sirijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Basharas al-Jaafaris per praėjusią savaitę vykusį Saugumo Tarybos susitikimą iškėlė atsakomojo smūgio galimybę, klausdamas, ar jo šalis turėtų pasinaudoti „savo teisėta savigynos teise ir atsakyti į Izraelio agresiją Damasko tarptautiniame oro uoste panašiais veiksmais Tel Avivo oro uoste?“

Izraelio aviacija Sirijoje atakavo Irano pajėgas. Vaizdas virš Damasko Foto: AFP / Scanpix

Izraelis „šydą“ nuo savo operacijų Sirijoje nusprendė iš dalies praskleisti šių metų sausį.

Besitraukiantis karo vadas Gadis Eisenkotas leidiniui „The New York Times“ (NYT) sakė, kad per pastaruosius dvejus metus Sirijoje buvo smogta tūkstančiams Irano taikinių. O B. Netanyahu pareiškė, kad Izraelis smogęs šimtams taikinių, priklausančių Iranui ir „Hezbollah“, kurių kovotojai remia ir Sirijos prezidentą Basharą al-Assadą.

Kai kuriais Izraelio pateikiamais duomenimis, per dvylika metų nuo paskutinių Izraelio ir „Hezbollah“ kovų, Libano grupuotė sukaupė 150 000 raketų arsenalą. Izraelio teigimu, nuolatinis Irano kariuomenės buvimas Sirijoje užtikrins Iranui nenutraukiamo ginklų perdavimo kanalą iš Teherano į Beirutą.

Izraelio vyriausybės atstovas spaudai atsisakė komentuoti dėl naujos atvirumo politikos.. Bet analitikai teigia, kad B. Netanyahu, kuris siekia penktosios kadencijos ir kuriam gresia kaltinimai korupcija, gali stengtis įtvirtinti savo kaip pajėgaus Izraelio saugumo interesų gynėjo reputaciją.

Artėjantys rinkimai

Vis dėlto naujasis Izraelio daugiažodiškumas gali apsunkinti santykius ir su Rusija, kurios įsitraukimas į karą pakeitė įvykių eigą palankia B.Assadui kryptimi. Po pirmadienį smogto Izraelio smūgio, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai sakė, kad Izraelis „ turi atsisakyti savavališkų smūgių praktikos“.

Buvęs Izraelio oro pajėgų vadas Amiras Eshelis, kuris atsistatydino 2017 metais, pirmadienį per saugumo konferenciją pareiškė, kad „vienintelė, kuri gali patraukti Iraną iš Sirijos, yra Rusija“ ir kad, Izraeliui plečiant ten savo operacijas, yra rizikų, jog rusai taip pat atsisuks prieš mus“.

Rusijos delegacija, lankydamasi Izraelyje šią savaitę, susitiko su šalies pareigūnais, tarp jų – ir su B. Netanyahu.

„B. Netanyahu yra apskaičiavęs ar apsiskaičiavęs, jog Iranas nesiims atsakomųjų priemonių prieš jo išpuolius Sirijoje, - sakė Fawazas Gergesas, Londono ekonomikos mokyklos tarptautinių santykių profesorius. – Lengvai galėčiau įsivaizduoti scenarijų, pagal kurį Iranas ar jo sąjungininkai atkeršys už Izraelio atakas, tuo pakurstydami didelio masto karą“.