JAV smogus arktinio šalčio bangai, fiksuojami siurrealistiniai vaizdai mirė 12 žmonių

Arktinė oro masė į JAV Vidurio Vakarus atnešė didelius šalčius, didesnius nei Antarktyje, privertė atšaukti skrydžių, uždaryti mokyklų ir įmonių, taip pat sukėlė nerimą dėl galimų hipotermijos atvejų.

JAV Vidurio Vakaruose siaučiantis žvarbus poliarinis vėjas ir pavojingai nukritusi temperatūra pareikalavo dar trijų žmonių gyvybių – iš viso aukų skaičius išaugo iki 12, rašo „Reuters“.

Dėl itin sudėtingų oro sąlygų vėluoja paštas ir net labiausiai atsparumu žiemos speigui besigiriantys drąsuoliai yra priversti tūnoti namuose.

Trečiadienį ir ketvirtadienį visame regione buvo atšaukti mokslo užsiėmimai. Švietimo įstaigos buvo uždarytos ir Čikagoje – mieste, kuriame išplėtota mokyklų sistema vertinama kaip viena pažangiausių visoje šalyje. Policija įspėjo apie didesnę eismo įvykių riziką apledėjusiuose greitkeliuose. Iki ketvirtadienio nedirbo nė viena Mičigano valstybinė įstaiga.

JAV pašto tarnyboms taip pat tenka nusižengti devizui, skelbiančiam, kad nei sniegas, nei lietus, nei nakties tamsa nesutrikdys jų darbo tempo. Siuntos ir korespondencija nepasiekė kai kurių regionų nuo Dakotos valstijų iki pat Ohajo.

This is now the second coldest day in #Chicago in nearly 150 years. Today's average temp. is -17° (low of -24° and high of -10°) The only colder day was 12/23/1983 with an average temp. of -18°. (-25°/-11°)#PolarVortex2019 pic.twitter.com/WodnFQkLIh

— Mike Seidel (@mikeseidel) January 30, 2019

Ekstremalus šaltis jau pareikalavo ne mažiau kaip dvylikos žmonių gyvybių. Remiantis pareigūnų ir žiniasklaidos pranešimais, būtent tiek piliečių nuo šeštadienio mirė Mičigano, Ajovos, Ilinojaus, Viskonsino ir Minesotos valstijose.

Ilinojaus valstijos policijai pavyko išgelbėti 21 žmogų, važiavusį autobusu, kuris netikėtai sugedo netoli Oberno miesto. Minusinėje temperatūroje transporto priemonę varantis dyzelinis kuras netrukus virto drebučiais.

Čikagos gatvės – kone tuščios. Termometro stulpeliui nukritus iki –28 °C, lauke galima pamatyti tik vieną kitą žmogų.

„Siaubinga!“ – konstatavo Pasquale Cappellano, 68-erių metų padavėjas, rūkantis cigaretę ir laukiantis autobuso viename iš šiaurinių Čikagos rajonų.

„Reikės nusipirkti vaistų „Walgreens“ arba kurioje nors kitoje vaistinėje. Tikrai jau nebeisiu į lauką“, – pridūrė jis.

„Keliai išties labai pavojingi. Juose labai slidu“, – pastebėjo stingdančio speigo poveikį panoręs patirti Brianas Pierce‘as ir pridūrė, kad nuo šalčio jam net dantis skauda.

Siurrealistiniai vaizdai

Daugiau kaip dešimtyje valstijų dėl didžiausio per pastaruosius dešimtmečius speigo sustabdytas pašto pristatymas, žmonės raginami niekur neiti iš namų.

JAV žiniasklaida su šiais šalčiais ir anksčiau siautusia pūga susiejo mažiausiai 12 mirties atvejų nuo savaitgalio.

Iš Arkties atslinkusi oro masė visame regione sukėlė siurrealistiškų scenų, tokių kaip garai, kylantys iš Mičigano ežero, užšalusi Niagaros krioklio dalis ir ledo lytys upėje, vingiuojančioje per Čikagos centrą.

At Alpha Bridge we do hard technical diligence. When I heard -50 degrees in Chicago meant boiling water turns to snow before it hits the ground, I sent @HowieDelicious to verify. Nothing is too dangerous or unpleasant for me to make Howie do it. Send your suggestions... pic.twitter.com/A9egAU1h4N

— Jake Chapman (@runvc) January 31, 2019

Trečias pagal dydį Amerikos miestas atsidūrė tiesioginiame šalčio bangos kelyje ir išgyveno antrą pagal šaltumą dieną per visą stebėjimų istoriją. Ketvirtadienį paryčiais Čikagoje gali būti užregistruotas rekordinis šaltis, sako meteorologai.

Chicago is so ridiculously cold that the railroad tracks need to be on fire to keep the trains moving.https://t.co/sALHCcAias pic.twitter.com/qN8CCzkSX7

— Jalopnik (@Jalopnik) January 30, 2019

How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY

— Charles Croucher (@ccroucher9) January 31, 2019

„Tai, akivaizdu, istorinis šaltis“, – trečiadienį vakare spaudos konferencijoje sakė Čikagos meras Rahmas Emanuelis.

„Tai pavojų gyvybei keliančios temperatūros ir elgtis reikia atitinkamai“, – perspėjo jis.

Trečiadienio rytą oro temperatūra mieste buvo 30 Celsijaus laipsnių šalčio, bet dėl vėjo jutiminė temperatūra buvo minus 46 laipsniai.

Čikagoje buvo šalčiau nei Aliaskos sostinėje ir net šalčiau nei kai kuriose Antarkties dalyse.

Čikagos O'Hare'o oro uoste priežiūros komandos grūmėsi su apledėjimais; žmonėms buvo nurodyta vengti vienu kartu ilgiau nei 15 minučių būti šaltyje. Dėl to skrydžiai, kurie nebuvo atšaukti, vėlavo.

Dviejuose svarbiuose Čikagos oro uostuose buvo atšaukta daugiau kaip 1,8 tūkst. skrydžių, o geležinkelių kompanija „Amtrak“ sustabdė traukinių eismą.

Pavojus benamiams

JAV paštas sustabdė laiškų ir siuntų pristatymą Indianos, Mičigano, Ilinojaus, Ohajo, Ajovos, abiejų Dakotų ir Nebraskos dalyse.

Dešimtis milijonų amerikiečių paveikusius šalčius nulėmė arktinio oro verpetas, atsiskyręs nuo poliarinio sūkurio, kuris paprastai sukasi aplink Šiaurės ašigalį.

Scenes From 'Chiberia': Subzero freeze sweeps Midwest states https://t.co/skoM9WuyHT pic.twitter.com/lEZhpX2ydc

— NBC Chicago (@nbcchicago) January 30, 2019

Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS) paskelbė, kad ketvirtadienį speigas išsilaikys, o dėl vėjo jutiminė temperatūra bus minus 32–48 Celsijaus laipsniai.

„Dėl pavojingai žvarbaus vėjo galimi atviros odos nušalimai net per penkias minutes“, – perspėjo NWS.

Ilinojuje, Mičigane ir Viskonsine pareigūnai taiko nepaprastąsias priemones.

Mičigano gubernatorė Gretchen Whitmer sakė, kad vyriausybinės įstaigos ketvirtadienį taip pat nedirbs, o darbuotojai, kuriems nebūtina atvykti į darbą, liks namie.

My rush hour purple line train, Chiberia 2019. pic.twitter.com/xBY0LmWtEe

— Tracy Van Moorlehem (@bartonvan) January 30, 2019

„Prioritetas toliau turi būti žmonių saugumas“, – sakė gubernatorė.

Pareigūnai ir sveikatos ekspertai perspėjo dėl nušalimų ir hipotermijos.

Remiantis JAV nacionalinės orų tarnybos (NWS) duomenimis, ypač žvarbi temperatūra vyravo Didžiųjų Lygumų plynaukštės ir Didžiųjų ežerų regionuose. Pavyzdžiui, Park Rapidso mieste, Minesotoje, termometras rodė –41 °C, o Farge, Šiaurės Dakotoje, tvyrojo –35 °C šaltis.

Trečiadienį pakilęs šaltas vėjas žemą temperatūrą atpūtė ir į rytinę JAV pakrantę.

Meteorologas Andrew Orrisonas paminėjo, kad Minesotos Internašenal Folso mieste užfiksuota iki –48 °C nukritusi temperatūra jau lyginama su vėjo atpūsto šalčio rekordais. Net Pietų ašigaliui ir Antarktidai nebūdingas šitoks šaltis: šiuose regionuose, net pučiant žvarbiam vėjui, temperatūra paprastai nukrenta iki –31 °C.

Meteorologas taip pat nurodė, kad Čikagoje naktį iš ketvirtadienio į penktadienį temperatūra vėl turėtų staigiai nukristi. Gali būti, kad bus pasiektas 1985-ųjų sausio 21-ąją – buvusio JAV prezidento Ronaldo Reagano antrosios inauguracijos dieną – užfiksuotas –33 °C temperatūros rekordas. Gali būti ir taip, kad spustels dar stipresnis šaltis.

Bankai ir parduotuvės šalčio kaustomose vietovėse nedirba. Stambiausios čia veikiančios atliekų surinkimo įmonės „Waste Management Inc.“ vadovybė taip pat pranešė trečiadienį ir ketvirtadienį nutraukusi darbus ne vienoje Vidurio Vakarų regiono apygardoje.

Pažeidžiamoms gyventojų grupėms, tokioms kaip senjorai, atidaryta šimtai centrų, kuriuose galima sušilti. Kaip mobilios vietos, kuriose galima pasišildyti, naudojami autobusai, prieglaudose padidintas vietų skaičius benamiams, įskaitant maždaug 16 tūkst. žmonių, gyvenančių Čikagos gatvėse.

Susisiekimo problemos

Čikagos benamių prieglaudų „The Night Ministry“ atstovas Burke'as Pattenas sakė, kad kai kurie benamiai nenori eiti į prieglaudas.

„Kyla susirūpinimas, ar jie galės ištverti šias itin žemas temperatūras“, – naujienų agentūrai AFP sakė B. Pattenas.

Vis daugiau skrydžių atšaukiama visoje šalyje; iki trečiadienio vakaro atšaukus daugiau kaip 2,7 tūkst. skrydžių, įstrigo daug keleivių.

Brandonas Robinsonas, turėjęs ilgiau likti viename Čikagos viešbutyje, sakė: „Būsiu čia, kol man leis išskristi.“

Tuo tarpu savaitgalį siautusios žiemos audros liekanos veikia orus JAV šiaurės rytų dalyse, kur dėl stipraus vėjo ir pustymo matomumas keliuose yra prastas.

Gausus sniegas prognozuojamas Meino šiaurėje, o kitur Rytų pakrantėje – pūgos.