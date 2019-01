Skrydis buvo toks baisus, kad visiems grąžino pinigus

Gauti kompensaciją iš oro linijų bendrovių nėra labai lengva. Tiesa, ne po košmariško skrydžio. Skrydis oro linijų bendrovės „Air New Zealand“ lėktuvu buvo toks baisus, kad 20 proc. keleivių vėmė, o pinigus už bilietus grąžino absoliučiai visiems.

Praėjusį trečiadienį skrydžio „NZ5715“ lėktuvą, skrendantį iš Kraistčerčo į Inverkargilio miestą, visą kelią beveik nepaliaujamai purtė dėl 180 km per valandą greičio šoninio vėjo.

Lėktuvo keleivius įspėjo dėl turbulencijos. Tiesa, kratė taip stipriai, kad apie 20 proc. keleivių vėmė, stuff.co.nz pasakojo vienas keleivis.

Kitas keleivis, Owenas Scottas leidiniui „New Zealand Herald“ papasakojo, kad lėktuvą purtė be paliovos.

„Turbulencija tęsėsi beveik visą laiką. Buvo gal 10-ies minučių atokvėpis, bet po to lėktuvą vėl ėmė kratyti, – sakė jis. – Tiesą sakant, padėtis buvo kontroliuojama. Pilotas mums pranešė, kas vyksta. Vis dėlto tai buvo vienas iš tų skrydžių, kurių pakartoti nesinori.“

O. Scottas sakė, kad tai buvo baisiausias skrydis jo gyvenime. Inverkargilyje gyvenantis vyriškis į Kraistčerčą skrido su žmona Cara, kuri ten gydosi nuo vėžio.

„Buvau susitelkęs į jos būklę... bet jokios dramos nebuvo, – pasakė jis leidiniui „New Zealand Herald“. – „Air New Zealand“ atstovai elgėsi nepriekaištingai.“

Oro linijų bendrovės atstovė sakė, kad lėktuvas sklandžiai nusileido, o keleiviais, kuriuos pykino, pasirūpino greitosios pagalbos tarnybos komandos.

„Air New Zealand“ pasiūlė grąžinti keleiviams visą šio skrydžio bilietų kainą, siekdama kompensuoti nemalonią patirtį. Be to, keleiviams buvo pasiūlyta galimybė pasikalbėti su įgula“, – sakė ji.

Turbulencijos fenomenas yra gąsdinantis, tačiau nepavojingas lėktuvui, nes lėktuvai kuriami taip, kad atsilaikytų prieš atšiaurias oro sąlygas. Vis dėlto stipri turbulencija gali būti pavojinga keleiviams, kurie, jei sėdės neprisisegę, gali būti nublokšti į lėktuvo saloną, arba juos gali sužeisti krentantys daiktai.

Būtent turbulencija yra vienas iš veiksnių, stiprinančių skrydžių baimę.

Tačiau yra būdų, kurie padeda nepulti į paniką, kilus turbulencijai. 2017 m. „US Today“ aprašė paprastą techniką, kurią gali naudoti keleiviai, kad nurimtų.

Amerikoje organizuojamos „FearlessFlight“ programos, padedančios žmonėms kovoti su skrydžio baime, metu programos instruktorius, vyresnysis pilotas Ronas Neilsenas papasakojo, kad kai lėktuvą pradeda purtyti, nerimaujantys keleiviai turėtų rašyti savo vardą ta ranka, kuria jie paprastai nerašo (dešiniarankiai – kaire, o kairiarankiai – dešine).

„Kol lėktuvą krato, vis rašykite ir rašykite savo vardą“, – patarė kapitonas R. Neilsenas ir paaiškino, kodėl šis metodas veikia. „Visų pirma, rašydami ne ta ranka, kuria mums patogu rašyti, esame priversti labai susitelkti į tai, ką darome, o ne į turbulenciją, – sakė jis. – Be to, rašant kita ranka peržengiama motorinė smegenų funkcija ir naudojama priešinga smegenų dalis nei paprastai. Taip sutrikdomas mąstymas.“