Žiniasklaida: Trumpas ir jo patarėjai per 100 kartų kontaktavo su Rusija ir „Wikileaks“

BNS

JAV lyderis Donaldas Trumpas ir jo artimiausi patarėjai per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją ir iki inauguracijos per 100 kartų kontaktavo su Rusijos ir vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ atstovais bei jų tarpininkais, šeštadienį paskelbė tyrimą atlikęs laikraštis „The New York Times“.

„Per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją ir pereinamąjį laikotarpį Donaldas Trumpas ir mažiausiai 17 jo rinkimų štabo atstovų palaikė ryšius su rusais, „Wikileaks“ atstovais ar jų tarpininkais“, – rašo dienraštis. Leidinys remiasi tyrimu, kurį atlikę žurnalistai analizavo „The New York Times“ straipsnius, JAV Kongresui pateiktus dokumentus ir teismo medžiagą, susijusią su specialiojo prokuroro Roberto Muellerio tyrimu dėl galimo Maskvos kišimosi į JAV rinkimus. Susiję straipsniai: Bloombergas: šiuo metu Trumpui nebegalima padėti Suimtas buvęs Trumpo patarėjas Stone'as paleistas už užstatą Pasak laikraščio, minėtus kontaktus sudaro per 100 asmeninių sutikimų, pokalbių telefonu, SMS ir "Twitter" žinučių bei elektroninių laiškų. Pats D. Trumpas ir jo rinkimų štabo atstovai ne kartą neigdavo, kad palaikė tokius ryšius. „The New York Times“ duomenimis, su būsimu prezidentu keletą kartų bendravo azerbaidžaniečių ir rusų kilmės verslininkas Arasas Agalarovas ir jos sūnus Eminas. Abudu padėjo organizuoti vieną prieštaringai vertinamą susitikimą, įvykusi 2016 metais dangoraižyje „Trump Tower“. Remiantis leidinio tyrimu, D. Trumpas asmeniškai kontaktavo su Rusijos atstovais mažiausiai šešis kartus.

