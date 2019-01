Sprogimas įvyko maždaug 15 val. 20 min. vietos (9 val. 20 min. Lietuvos) laiku 30-e gyvenamojo namo „Wanda Plaza Apartment“ aukšte Čangčūne, pranešė miesto valdžia socialiniame tinkle. Pasak pareigūnų, incidentas tiriamas.

Liudininkai pranešė girdėję daugiau kaip 20 sprogimų. Buvo evakuoti žmonės iš aplinkinių pastatų, pranešė valstybinis laikraštis „Beijing Youth Daily“.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti judrioje gatvėje pasklidę dūmai, ant žemės sproginėjantys užtaisai ir bėgantys žmonės. Naujienų agentūra AFP negalėjo patikrinti šių įrašų autentiškumo.

A series of explosions reported this afternoon near the Wanda Shopping Plaza on Hongqi Street in the northeast Chinese city of Changchun. Cause and injuries if any unclear. Some videos from weibo, complied by the Beijing News https://t.co/HQxPIhd6fk pic.twitter.com/tSYst1NVG8— Austin Ramzy (@austinramzy) January 25, 2019