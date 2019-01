Naujoje atviroje knygoje aprašomi „nevaldomi“ Trumpo Baltųjų rūmų darbuotojai

Kitą savaitę pasirodysiančioje atviroje knygoje aprašomi Donaldo Trumpo Baltųjų rūmų darbuotojai, kurie kartais būdavo „visiškai nevaldomi“ ir dažnai „kibdavo vieni kitiems į gerkles“, rodo antradienį paskelbtos ištraukos.

384 puslapių knygą „Angių komanda: 500 mano nepaprastų dienų Trumpo Baltuosiuose rūmuose“ (Team of Vipers: My 500 Extraordinary Days in the Trump White House) parašė Cliffas Simsas, dirbęs 45-ojo prezidento rinkimų kampanijoje, o vėliau – jo specialiuoju padėjėju.

Laikraštis „The Washington Post“, Nacionalinis visuomeninis radijas (NPR) ir naujienų svetainė „Axios“ paskelbė knygos ištraukų.

Kaip nurodo „The Washington Post“, knygoje esama „keiksmažodžiais papildytų chaoso, neveiksnumo ir dviveidiškumo scenų tarp prezidento, jo šeimos narių ir administracijos pareigūnų“.

Knyga nėra „nei pataikaujantis prezidento vaizdavimas, nei kandus pasakojimas sąskaitoms suvesti“, rašė laikraštis ir nurodė, kad pats C. Simsas kritikuoja savo „apnuogintas ambicijas“.

„Neįmanoma nuneigti, kad kartais Baltųjų rūmų darbuotojai, įskaitant mane, būdavo absoliučiai nevaldomi“, – rašo C. Simsas.

Pasak jo, prezidentas kurstė chaosą tarp savo patarėjų, bet „praleidus laiko akis į akį su Donaldu Trumpu, beveik neįmanoma galiausiai jo nepamėgti“.

Knygoje aprašoma, kaip D. Trumpas reagavo į tuomečio Atstovų Rūmų pirmininko respublikono Paulo Ryano kritiką dėl jo veiksmų po baltųjų viršenybės šalininkų mitingo Virdžinijoje 2017 metų rugpjūtį.

P. Ryanui kalbant per televiziją D. Trumpas vieno padėjėjo pareikalavęs sujungti jį su Kongreso žemųjų rūmų vadovu.

„Paulai, ar žinai, kodėl demokratai dešimtmečius spardo tau užpakalį? – jam pasakęs D. Trumpas. – Todėl, kad jie žino žodelį „lojalumas“. Kodėl negali būti lojalus savo prezidentui, Paulai?“

C. Simsas aprašo ir pirmąją savo darbo Baltuosiuose rūmuose dieną, kai D. Trumpas plūdosi dėl žiniasklaidos pranešimų, kad į jo inauguraciją susirinkusi minia buvo palyginti maža.

C. Simsas parašęs pareiškimo projektą Baltųjų rūmų atstovui Seanui Spiceriui ir turėjo greit jį perrašyti, užstrigus kompiuteriui.

Galiausiai S. Spiceris, tarsi „eidamas į savo paties egzekuciją“, stojo prieš Baltųjų rūmų spaudos korpusą ir pareiškė, kad minia D. Trumpo inauguracijoje buvo didžiausia per visą istoriją, nors žinojo, kad tai netiesa.

Trumpo „priešų sąrašas“

Pasak knygos autoriaus, D. Trumpas labai įtarinėdavo savo paties darbuotojus. C. Simsui netgi yra tekę padėti prezidentui bei jo ilgamečiam asmens sargybiniui Keithui Schilleriui parengti „priešų sąrašą“.

„Atsikratysime visų gyvačių“, – jiems pasakęs D. Trumpas.

C. Simsas taip pat aprašo pokalbius su Baltųjų rūmų administracijos vadovu Johnu Kelly, buvusiu jūrų pėstininkų generolu, kuris buvo pakviestas padaryti tvarkos Baltuosiuose rūmuose.

„Tai blogiausias (keiksmažodis) darbas, kokį tik esu dirbęs, – kartą C. Simsui prisipažinęs J. Kelly. – Žmonės turbūt galvoja, jog man rūpi, kai jie rašo, kad galėčiau būti atleistas. Jei taip nutiktų, tai būtų geriausia diena nuo pat to laiko, kai čia atėjau.“

J. Kelly darbą Baltuosiuose rūmuose paliko šį mėnesį.

D. Trumpas knygoje vaizduojamas kaip imantis greit nuobodžiauti.

Kartą P. Ryanui Ovaliajame kabinete surengus pristatymą apie sveikatos apsaugą, kantrybės netekęs D. Trumpas išėjo ir nukeliavo į kitą kambarį žiūrėti televizoriaus.

Viceprezidentas Mike'as Pence'as buvo pasiųstas įtikinti jo grįžti.

Baltųjų rūmų aukšto rango patarėja Kellyanne Conway knygoje griežtai kritikuojama: C. Simsas teigia, kad jos tikslas yra „išgyventi visų kitų, įskaitant prezidentą, sąskaita“.

Pasak NPR, paaukštinimo nesulaukęs C. Simsas suprato, kad jo dienos vidaus nesutarimų draskomuose Baltuosiuose rūmuose suskaičiuotos.

„(D. Trumpas) nepajudino... ir nepajudins nė piršto dėl daugybės ištikimų padėjėjų“, – rašo knygos autorius.

Jis daro išvadą, kad „leido savo asmeniniams santykiams su prezidentu apakinti jį“ ir jis nematęs „tiesios, kuri taikoma visiems, turintiems kitokią nei jo pavardę: mes visi buvome vienkartinio naudojimo“.

Laikraštis „The New York Times“ rašė, kad C. Simsas iš leidyklos „Thomas Dunne Books“ gavo septynženklį avansą.