Neseniai internete paviešinta vaizdo medžiaga, kaip vienoje šalies bendrovėje baudžiami prastus rezultatus demonstruojantys darbuotojai. Vaizdo įraše, nufilmuotame rytinės Kinijos Šandango provincijos Zaožuango mieste, matoma, kaip solidžiais kostiumėliais vilkinčios moterys keturiomis ropoja judria gatve, o priekyje eina ir vėliava mojuoja jų kolega.

Kaip rašo „Associated Press“, tokia nežmoniška bausmė skirta vienos grožio produktais prekiaujančios bendrovės vadybininkėms, nesugebėjusios įvykdyti metinių pardavimų planų.

Nufilmuota, kaip merginos keturiomis ropoja judria gatve, trikdydamos eismą. Darbuotojoms sumanytą egzekuciją nutraukė tik įsikišę policijos pareigūnai.

Filmuotą medžiagą, išplitusią socialiniuose tinkluose, netrukus pasmerkė visuomenė. Tokią bausmę darbuotojoms sumanęs viršininkas apklaustas, o bendrovės veikla laikinai įšaldyta.

