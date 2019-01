Prancūzijoje daugiabutyje – gaisras, sugriuvo dalis pastato

Pietvakariniame Prancūzijos Tulūzos mieste keturių aukštų daugiabutyje kilus gaisrui buvo sužeisti 19 žmonių, du iš jų sunkiai, ketvirtadienį pranešė ugniagesiai.

Per incidentą sugriuvo dalis pastato. Be to, buvo evakuoti greta esančio viešbučio svečiai, informavo ugniagesių pulkininkas leitenantas Sylvainas Gergaud.

Gaisrą ugniagesiams pavyko suvaldyti iki išauštant.