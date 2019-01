JK parlamentas vėl smogė premjerės May planams dėl „Brexit“

Didžiosios Britanijos vyriausybė trečiadienį sulaukė dar vieno parlamento smūgio, įstatymų leidėjams nubalsavus už nutarimą, kad tuo atveju, jeigu „Brexit“ sutartis kitą savaitę būtų atmesta Vestminsterio, ministrų kabinetas turėtų per tris dienas paskelbti, kokių žingsnių bus toliau imtasi.

Ši ginčijama pataisa buvo priimta 308 balsais prieš 297.

Pagal ankstesnę tvarką vyriausybė atsarginį planą parlamentą galėjo informuoti per 21 dieną.

Be to, antradienį įstatymų sudavė premjerei Theresai May kitą smūgį, nubalsavę prieš vyriausybės galimybę naudoti mokesčių mokėtojų lėšas priemonėms, kurių reikėtų imtis, jeigu Britanija išstotų iš Europos Sąjungos be jokio susitarimo.

Bendruomenių Rūmai balsuos dėl Th. May vyriausybės su Briuseliu susiderėtos „Brexit“ sutarties, bet, kaip rodo prognozės, veikiausiai ją atmes.

Sutarties oponentai įtaria, kad vyriausybė gali mėginti vilkinti laiką ir užsitikrinti scenarijų, kad Parlamentas būtų priverstas paskutinę minutę pasirinkti – Th. May sutartį arba „Brexit“ be jokio susitarimo.