„Brexito“ belaukiant: šalies politiniame gyvenime tvyro chaosas

www.lrt.lt

Didžiosios Britanijos parlamente prasideda diskusijos dėl premjerės Theresos May ir Briuselio pasiekto susitarimo dėl „Brexito“. Jeigu parlamentarai tam nepritars, tikėtina, kad Jungtinė Karalystė Europos Sąjungą paliks be jokio susitarimo ir be aiškių išstojimo sąlygų.

Dėl susitarimo bus balsuojama sausio 15 dieną. LRT RADIJO bendradarbis Londone Paulius Kaliačius teigia, kad šalies politiniame gyvenime tvyro chaosas, o nerimą kelia nežinomybė dėl išstojimo alternatyvų. Antradienį „Brexito“ sekretorius paneigė pasirodžiusią informaciją, kad Londonas derasi su Briuseliu atidėti išstojimą. Šalis Bendriją paliks kovo 29-ąją.

Rekomenduojame: