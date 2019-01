ES dėl nužudymo sąmokslų paskelbė sankcijų Iranui

Europos Sąjunga antradienį įvedė sankcijų Irano žvalgybos tarnyboms, apkaltinusi Teheraną sąmokslais žudyti režimo oponentus Nyderlandų, Danijos ir Prancūzijos teritorijose.

Apie ES sankcijas buvo paskelbta Nyderlandų vyriausybei pareiškus, kad, jos nuomone, Iranas atsakingas už dviejų disidentų nužudymą 2015 ir 2017 metais.

„Labai padrąsina, kad ES ką tik susitarė dėl naujų tikslinių sankcijų Iranui, reaguojant į priešišką veiklą ir sąmokslus, planuojamus ir vykdomus Europoje, įskaitant Daniją“, – sakė Danijos premjeras Larsas Lokke Rasmussenas.

„ES laikosi vieningai – tokie veiksmai nepriimtini ir turi sukelti pasekmių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.

Sankcijos apima Irano žvalgybos ministerijos ir atskirų asmenų lėšų įšaldymą, sakė pareigūnai.

Raginimams paskelbti sankcijų vadovavo Danija. Ji šio reikalo ėmėsi pasirodžius įtarimams, kad Teheranas šalies teritorijoje bandė nužudyti tris iraniečių disidentus.

Dėl paieškos, susijusios su įtariamu sąmokslu prieš tris iraniečius, kaip įtariama, priklausančius Arabų kovos už Ahvazo išvadavimą judėjimui (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, ASMLA), rugsėjo 28 dieną buvo uždaryti tiltai į Švediją ir sustabdyti keltai.

Prancūzija pernai įvedė sankcijas dviem įtariamiems Irano agentams ir kitiems pareigūnams iš Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos.

Prancūzijos saugumo tarnybos priėjo prie išvados, kad Irano žvalgybos ministerijos operacijų vadovas įsakė parengti sąmokslą susprogdinti bombą per opozicinės Irano liaudies mudžahedų organizacijos (MEK) mitingą Paryžiaus priemiestyje praėjusių metų birželį. Tačiau Teheranas tai kategoriškai neigia.

„Kai sankcijos buvo paskelbtos, Nyderlandai drauge su Jungtine Karalyste, Prancūzija, Vokietija, Danija ir Belgija susitiko su Irano pareigūnais“, – sakė olandų užsienio reikalų ministras Stefas Blokas.

Per susitikimą buvo pareikštas „rimtas susirūpinimas dėl Irano tikėtino dalyvavimo šiuose priešiškuose veiksmuose ES teritorijoje“, – sakoma S. Bloko laiške parlamentui Hagoje, kurį taip pat pasirašė vidaus reikalų ministrė Karin Ollongren.

„Iš Irano tikimasi visiško bendradarbiavimo sklaidant esamą susirūpinimą ir, kai reikia, padedant kriminaliniams tyrimams“, – sakoma laiške.

„Jei tokio bendradarbiavimo nebus, negalima atmesti tolesnių sankcijų galimybės“, – priduriama jame.