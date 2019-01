Tailandas per prievartą nedeportuos Saudo Arabijos pilietės

Saudo Arabijos pilietė, kuri pirmadienį užsibarikadavo Tailando sostinės oro uosto viešbučio numeryje ir per socialinius tinklus maldauja pagalbos, per prievartą nebus deportuota iš Tailando, sakė vienas tailandiečių pareigūnas.

Rahaf Mohammed Alqunun naujienų agentūrai AFP sakė, kad per kelionę Kuveite pabėgo nuo savo šeimos, nes prieš ją buvo fiziškai ir psichologiškai smurtaujama.

18-metė sakė, kad ketina prašyti prieglobsčio Australijoje, ir tikina, kad jai grės mirtinas pavojus, jei Tailando imigracijos pareigūnai, sekmadienį sustabdę merginą tranzito metu, sugrąžins ją atgal į Saudo Arabiją.

Incidentas įvyko Saudo Arabijai atsidūrus dėmesio centre dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi šokiruojančio nužudymo praėjusiais metais, kuris išprovokavo naują kritikos bangą dėl žmogaus teisių padėties šioje karalystėje.

Tailando imigracijos tarnybos viršininkas Surachate Hakparnas sekmadienį sakė, jog R. M. Qunun nebuvo įleista, nes neturėjo reikiamų dokumentų.

Tačiau merginai per „Twitter“ maldaujant įvairių šalių jai padėti ir kilus triukšmui pasaulio žiniasklaidoje, pirmadienį jis jau kalbėjo visai kitaip.

„Jei ji nenori išvykti, mes jos neversime“, – Suvarnabumio tarptautiniame oro uoste žurnalistams sakė jis ir nurodė, kad Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros UNHCR atstovai galės su ja susitikti.

R. M. Qunun imigracijos pareigūnai sustabdė todėl, kad Saudo Arabijos pareigūnai pranešė ją pabėgus nuo šeimos, nurodė Surachate Hakparnas.

Pasak jo, jei R. M. Qunun nori likti Tailande, JT turės patikrinti jos prašymo suteikti prieglobstį teisėtumą.

„Tailandas yra šypsenų žemė. Mes nieko nesiųsime į mirtį. Kaip galėdami ja pasirūpinsime“, – pridūrė jis.

Užsibarikadavusi

UNHCR nurodė, jog gavo galimybę oro uoste bendrauti su R. M. Qunun, „kad galėtų įvertinti jos poreikį dėl tarptautinės pabėgėlio apsaugos ir nedelsiant rasti išeitį iš jos situacijos“.

R. M. Qunun tviteryje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad ji savo viešbučio kambario duris užbarikadavo baldais.

Ji teigė, kad Saudo Arabijos ir Kuveito pareigūnai jai atskridus paėmė jos kelionės dokumentus. Tai patvirtino teisių gynimo organizacijos „Human Rights Watch“ Azijos skyriaus direktoriaus pavaduotojas Philas Robertsonas.

Tačiau Surachate Hakparnas spaudos konferencijoje sakė, kad neįleisto žmogaus pasą paima Tailandas.

Anksčiau Tailando teismas atmetė prašymą uždrausti išduoti Tailando oro uoste esančią Saudo Arabijos pilietę.

„Jie sakė, kad neturime pakankamai įrodymų“, – AFP sakė prašymą pateikusi žmogaus teisių teisininkė Nadthasiri Bergman. Ji pridūrė ketinanti teikti apeliaciją.

Saudo Arabijos ambasados Bankoke reikalų patikėtinis Abdulilah al Shouaibi Saudo Arabijos televizijai „Khalijia“ sakė, kad merginos tėvas susisiekė su šia diplomatine misija ir paprašė padėti susigrąžinti dukrą.

Tačiau reikalų patikėtinis paneigė, kad buvo konfiskuotas merginos pasas.

Ambasados pareiškime tviteryje sakoma, kad ji „bus deportuota į Kuveitą, kur gyvena jos šeima“.

Tačiau R. M. Qunun AFP sakė, kad ji tik keliavo po Kuveitą.

„Rimtas pavojus“

Ultrakonservatyvi Saudo Arabija jau seniai kritikuojama dėl vienų griežčiausių pasaulyje suvaržymų moterims.

Tai apima vadinamąją globos sistemą, pagal kurią vyrai gali priiminėti sprendimus už savo giminaites moteris.

Be bausmių už „moralinius nusikaltimus“, moterims taip pat gresia „nužudymas dėl garbės“ jų pačių šeimose, sako aktyvistai.

R. M. Qunun AFP sakė, kad jei bus išsiųsta atgal, ji tikriausiai bus įkalinta, be to, ji esanti „100 proc. tikra“, kad jos šeima ją nužudys.

„Mano šeima griežta ir laikė užrakinusi mane kambaryje šešis mėnesius vien už nusikirptus plaukus“, – sakė ji.

Ph. Robertsonas iš HRW sakė, kad jai „gresia rimta bėda, jei ji bus priversta grįžti į Saudo Arabiją“, ir kad Tailandas turėtų leisti jai pasimatyti su JT pareigūnais ir prašyti prieglobsčio.

Pasak jo, turint omenyje, kad Saudo Arabija seniai ignoruoja vadinamuosius smurto dėl garbės incidentus, negalima nepaisyti R. M. Qunun susirūpinimo, kad ji sugrįžusi gali būti nužudyta.

Be to, „ji aiškiai pareiškė išsižadėjusi islamo ir dėl to atsiduria rimtame pavojuje“, kad ją persekios Saudo Arabijos vyriausybė.

Pasak UNHCR, prieglobsčio prašytojų negalima grąžinti į jų kilmės šalį, jei jų gyvybei ten gresia pavojus.