Britanijoje – lemiamas mūšis dėl „Brexit“ balsavimo

Theresa May

Didžiojoje Britanijoje pirmadienį vėl užvirs politinės aistros dėl „Brexit“, kai po kalėdinių atostogų susirinkęs parlamentas imsis svarstyti ministrės pirmininkės Theresos May parengto nepopuliaraus susitarimo dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos sąlygų ir veikiausiai jį atmes.

Įtampa sparčiai auga, nes lieka vis mažiau laiko iki kovo 29-osios, kai penkta pagal dydį pasaulio ekonomika turi atsiskirti nuo savo pagrindinės prekybos partnerės.

Th. May ir kitų 27 Bendrijos valstybių lyderiai pernai lapkritį parengė susitarimo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti kiek įmanoma sklandesnį ir mažiau žalingą išstojimo procesą. Susitarimui parengti prireikė beveik dvejų metų, tačiau Britanijoje jis mažai kam patinka.

Th. May atlaikė savo partijos balsavimą dėl pasitikėjimo, tačiau premjerė buvo priversta atidėti gruodį numatytą balsavimą dėl „Brexit“ susitarimo, nes buvo akivaizdu, kad jis bus atmestas „didžiuliu balsų skirtumu“.

Nepanašu, kad nuo tada padėtis būtų smarkiai pasikeitusi.

Th. May grįžo tuščiomis rankomis iš pastarojo ES viršūnių susitikimo, kuriame vylėsi iškovoti tam tikrų nuolaidų, kad nuramintų nepatenkintus savo koalicijos partnerius iš Šiaurės Airijos, nuo kurių paramos parlamente yra priklausoma jos vyriausybė.

Balsavimas įvyks

„Brexit“ palaikantys Th. May Konservatorių partijos parlamentarai tebemaištauja, o opozicijoje esančių leiboristų lyderiai kalba apie naujus rinkimus.

Th. May sekmadienį sakė, kad balsavimas dėl „Brexit“ susitarimo įvyks kaip numatyta – apie sausio 15 dieną. Trečiadienį parlamentas turi pradėti oficialius debatus dėl susitarimo.

Tačiau premjerė taip pat įspėjo, kad jei susitarimas bus atmestas, Britanija atsidurs „nežinomuose vandenyse, o kas bus tada, manau, niekas negali tiksliai pasakyti“.

Londone netyla spėlionės apie tai, kaip konkrečiai Th. May ketina pasiekti, kad Britanijai netektų palikti ES nesudarius susitarimo.

Kalbama, kad vyriausybė gali tiesiog daug kartų teikti parlamentui iš esmės tą patį sutarties projektą su minimaliais pakeitimais.

„Jei reikės, bus ir 30 balsavimų“, – portalui „BuzzFeed News“ sakė šaltinis Dauningo gatvėje.

Th. May neatmetė antro ar trečio balsavimo parlamente galimybės, kai buvo apie tai paklausta sekmadienį per interviu britų visuomeniniam transliuotojui BBC.

Remiantis kitais pranešimais, premjerė ketina pirmadienį ir trečiadienį privačiai susitikti prie taurės gėrimo pasišnekėti su didžiausiais susitarimo priešininkais iš jos partijos.

Be šių premjerės pastangų, vyriausybė pradeda naują kampaniją, skirtą paruošti britus visiems galimiems išstojimo iš ES nesudarius susitarimo padariniams.

Pirmadienį per vieną iš bandymų 150 sunkvežimių greitkeliu pajudės į Anglijos pietinį Doverio uostą siekiant įvertinti, kaip pareigūnai tvarkosi su kamščiais. Per Doverio uostą gabenama didžioji dalis prekių, kurias Jungtinė Karalystė eksportuoja į Europa ir iš jos importuoja. Baiminamasi, kad nesusitarus dėl muitinės tvarkos, Doveris neišvengs didžiulių grūsčių.

Visgi įtakingas konservatorių parlamentaras Jacobas Reesas-Moggas pareiškė, kad kalbos, esą jį ir kitus euroskeptiškų pažiūrų politikus galėtų įtikinti Th. May argumentai apie katastrofiškus pasitraukimo iš ES nesudarius susitarimo padarinius, tėra „savęs apgaudinėjimas“.

Dauguma torių arba „mano, kad tokie būgštavimai yra perdėti, arba laiko tai kaina, kurią verta sumokėti už išsivadavimą iš Europos Sąjungos pančių“, rašė jis laikraštyje „Sunday Express“.

Didesnis parlamento vaidmuo

Th. May sekmadienį pristatė oficialų veiksmų planą, kuriame, be kita ko, numatoma suteikti parlamentui daugiau įtakos per naują prekybos derybų su Briuseliu raundą, prasidėsiantį po „Brexit“.

Šiose derybose dėl „būsimų santykių“ taip pat bus bandoma išspręsti keblų klausimą, kaip išlaikyti Airijos sieną atvirą išsaugant ES vientisumą.

Susitarimo projekte numatytas laikinas sprendinys netenkina Šiaurės Airijos demokratinės junionistų partijos (DUP).

„Svarstome kelis būdus, kaip galėtume ateityje labiau įtraukti parlamentą“, – sakė Th. May interviu BBC.

Ji taip pat pažadėjo toliau siekti „papildomų Europos Sąjungos garantijų“ sienos klausimu prieš kitą savaitę numatytą balsavimą.

DUP reikalauja Briuselio garantijų, kad Šiaurės Airijos prekyba su likusia Britanija vyks be jokių patikrinimų.

Th. May kalėdinių atostogų laikotarpiu telefonu kalbėjosi su ES lyderiais dėl galimų nuolaidų. Briuselis leido aiškiai suprasti, kad daugiau jokių nuolaidų iki balsavimo nebus.