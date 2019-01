Estijoje gyvena 144 valstybių piliečiai

Estijoje gyvena 144 valstybių piliečiai, o didžiausią užsieniečių dalį sudaro Rusijos pilietybę turintys asmenys, rodo gyventojų registro duomenys.

Pirmąją šių metų dieną Estijoje gyveno 1 146 171 Estijos pilietis, o lygiai prieš metus – 1 144 369.

Šių metų sausio 1 dieną Estijoje gyveno 88 785 Rusijos piliečiai, arba 948 piliečiais mažiau nei pernai.

2018 metų sausio 1 dieną Estijoje gyveno 78 406 asmenys be pilietybės, o šiemet jų buvo 76 148. Per metus Estijoje gyvenančių asmenų be pilietybės skaičius sumažėjo 2 258.

Tuo metu Estijoje gyvenančių Ukrainos piliečių skaičius per metus išaugo nuo 8 783 iki 9 771.

Penktą vietą pagal žmonių skaičių Estijoje užima Suomijos piliečiai (8 800), šeštą – Latvijos (5 648), septintą – Vokietijos (3 607), aštuntą — Lietuvos (2 534), devintą – Italijos (2 013), o dešimtą – Baltarusijos piliečiai (1 974).

Remiantis gyventojų registro duomenimis, per metus Estijoje gyvenančių Suomijos piliečių padaugėjo 540 žmonių, Latvijos – 670, Vokietijos – 331, Lietuvos – 106, Italijos – 186, o Baltarusijos – 147.