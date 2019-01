Nigerio kariuomenė nukovė mažiausiai 280 „Boko Haram“ kovotojų

Nigerio kariuomenė nukovė mažiausiai 280 džihadistų judėjimo „Boko Haram“ kovotojų per kelias dienas trukusius antžeminių pajėgų ir aviacijos reidus, trečiadienį paskelbė Gynybos ministerija.

Per operaciją, prasidėjusią gruodžio 28 dieną, daugiau kaip 200 džihadistų žuvo per aviacijos smūgius, o dar 87 nukovė kariai, sakoma per valstybinę televiziją perskaitytame Gynybos ministerijos pranešime.

Vakarų Afrikos šalies lyderiai lapkritį surengė pasitarimą dėl dažnėjančių Nigerio islamistų grupuotės išpuolių strategiškai svarbiame Čado ežero regione, kur jungiasi Čado, Kamerūno, Nigerijos ir Nigerio sienos.

Nigerio pajėgų operacijos buvo vykdomos Čado ežero salose ir palei Komadugu Jobės upę, žyminčią sieną tarp Nigerio ir Nigerijos. Pastarojoje šalyje neseniai buvo įvykdyta išpuolių prieš kariuomenės bazes.

Nigerijos kariškiai nurodė, kad per šį puolimą nebuvo prarasta jokių karių arba technikos. Kariai perėmė aštuonias valtis, du raketinius granatsvaidžius, taip pat automatų ir transporto priemonių.

Gruodį Nigerio gynybos ministras sakė bijantis, kad „Boko Haram“ gali vėl surengti atakų prieš kariuomenės pozicijas nuo sausio, kai nuslūgsta Komadugu Jobės vandenys, paprastai neleidžiantys džihadistams įsiveržti.

Niamėjus buvo ypač susirūpinęs padėtimi Nigerijoje, kur kovotojai „įveikė" keletą karinių bazių, parlamento nariams sakė gynybos ministras Kalla Moutari.

„Boko Haram“ kovotojai galėjo gauti atsargų; jie galėjo iš naujo sustiprėti", - aiškino K. Moutari.

„Boko Haram“ kruvinas sukilimas prasidėjo 2009 metais šiaurės rytų Nigerijoje ir vėliau išplito į kaimynines šalis, todėl buvo imtasi regiono lygmens karinio atsako.

Per šiuos neramumus žuvo apie 27 tūkst. žmonių ir dar apie 2 mln. buvo priversti palikti savo namus, todėl regioną apėmė sunki humanitarinė krizė.

Kovotojai atakuodavo tiek karius, tiek civilius. Jie taip pat kaltinami dėl daugybės vaikų ir užsienio bendrovių darbuotojų pagrobimų.

Nigerio pietryčiuose lapkritį keliolika mergaičių buvo pagrobtos per išpuolius prieš kelis pasienio kaimus.

Tą patį mėnesį per įtariamą „Boko Haram“ kovotojų išpuolį žuvo vienos Prancūzijos gręžimo bendrovės septyni vietos darbuotojai ir vienas vyriausybės pareigūnas.

Ši ataka nutraukė kelis mėnesius trukusį gana ramų laikotarpį Difos regione netoli Čado ežero baseino.