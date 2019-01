Vienintele incidento priežastimi oficialiai įvardijamas dujų sprogimas, tačiau, remiantis vietos žiniasklaida, ja imta abejoti. Tragedija gali būti susijusi ir su automobilio „Gazel“, kuriame buvo trys žmonės, sprogimu, skelbia newsru.com.

Puslapis Znak.com, remdamasis šaltiniais, skelbia, kad sprogimas daugiabutyje konkrečiai nugriaudėjo bute, kurį gruodžio 30 dieną išsinuomojo vienas vyriškis. Ten, anot pašnekovo, aptikta sprogstamojo užtaiso liekanų. Vėliau netoli namo nugriaudėjo dar vienas sprogimas – sprogo automobilis „Gazel“, kuriame sėdėjo, kaip įtariama, trys teroristai. Jie iš pradžių dar bandė atsišaudyti. Dar vienas įtariamasis esą slapstosi, jo ieškoma.

Kol kas jokio oficialaus šio informacijos patvirtinimo nėra.

Portalas 74.ru skelbia, kad pareigūnai svarsto teroristinio išpuolio versiją. Šiame straipsnyje taip pat užsimenama apie susprogusį automobilį ir jame sėdėjusius įtariamus teroristus, galimai susijusius su sprogimu daugiabutyje. Remiantis 74.ru, trys įtariamieji iš tikrųjų žuvo.

Taip pat informuojama, kad butą trečiame aukšte, kur ir nugriaudėjo sprogimas, nuomojosi atvykėlis iš Vidurio Azijos, bute laikęs sprogstamųjų užtaisų ir planavęs teroristinį išpuolį viename prekybos centrų.

„Pareigūnai skelbia, kad gruodžio 31 dieną įvykęs sprogimas taip pat galėjo būti teroristinis išpuolis“, – skelbiama straipsnyje.

Rusijos propagandinio portalo RT „Twitter paskyroje skelbiamas ir degančio autobusiuko vaizdo įrašas. Jis iš pradžių buvo apšaudytas.

