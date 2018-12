Irakas teigia, kad jo aviacija Sirijoje nukovė apie 30 IS vadų

ELTA

Per Irako karinių oro pajėgų antskrydį As Susos kaime Sirijos teritorijoje buvo nukauta apie 30 teroristinės „Islamo valstybės“ (IS) grupuotės vadų. Tai pranešė Irako kariškiai, kuriais remiasi „Interfax“.

Gautomis žiniomis, buvo atakuotas pastatas, kuriame vyko teroristų vadų pasitarimas. Anksčiau Sirija ir Irakas aukštu lygiu sudarė susitarimą, leidžiantį Irako pajėgoms rengti atakas prieš IS Sirijoje.

