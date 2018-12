Įtakingas respublikonų senatorius ragina Trumpą persvarstyti sprendimą išvesti karius iš Sirijos

Įtakingas respublikonų senatorius Lindsey'is Grahamas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą persvarstyti savo sprendimą išvesti iš Sirijos 2 000 amerikiečių karių. Televizijos stočiai CNN jis sakė, kad „Islamo valstybė“ (IS) dar neįveikta. Esą būtina garantuoti, kad ji „niekuomet“ nesugrįš. L. Grahamas pabrėžė, kad ragins D. Trumpą su savo generolais aptarti šį klausimą.

L. Grahamas jau prieš tai D. Trumpo sprendimą pavadino „didele klaida“. Jei JAV daliniai dabar bus išvesti, kurdai bus „žudomi“, kalbėjo senatorius.

O „jei me skurdus paliksime likimo valiai ir jie bus žudomi, kas mums ateityje padės?“ - klausė jis. Buvęs D. Trumpo kritikas, kuris dabar laikomas jo patikėtiniu, be to, įspėjo, kad Sirija nebūtų „perduota“ iraniečiams. Pasak L. Grahamo, Izraeliui tai būtų „košmaras“.

Paskelbtas JAV karinių išvedimas pirmiausiai Šiaurės Sirijoje paliktų valdžios vakuumą.

Čia veikia kurdų kovotojai, kurie, baimindamiesi Turkijos puolimo po planuojamo amerikiečių karių išvedimo, paprašė vyriausybė Damaske pagalbos.

Kurdų liaudies gynimo daliniai (YPG) iki šiol kovojo su IS, remiami JAV. Turkų pajėgos jau yra užėmusios dalį Šiaurės Sirijos - ir po JAV pasitraukimo gali dar labiau išplėsti savo įtakos zoną Sirijoje.