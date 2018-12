Junckeris kaltina ES valstybes veidmainiškumu dėl sienų apsaugos

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claudeas Junckeris sukritikavo Europos Sąjungos valstybes nares dėl „baisaus veidmainiškumo“ kilus diskusijoms apie Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros („Frontex“) sustiprinimą, praneša naujienų agentūra dpa.

„Ilgiau nei dvejus metus visų ES valstybių ir vyriausybių vadovai reikalavo geresnės Europos išorės sienų apsaugos, - J. C. Junckeris sakė sekmadienį Vokietijos laikraštyje „Welt am Sonntag“ publikuotame interviu. - O dabar staiga kilo susirūpinimas iš visų pusių. Neva tai pažeidžia nacionalinį suverenumą, viskas vyksta per greitai, ir skaičiai per daug išaugo. Tai baisus veidmainiškumas“.

Per viršūnių susitikimą birželio pabaigoje ES lyderiai sutarė, kad ES sienų stiprinimas dėl nelegalios imigracijos yra prioritetas, o rugsėjį Europos Komisija iki 2020 m. pasiūlė padidinti „Frontex“ pasieniečių skaičių nuo 1 500 iki 10 000.

Tačiau daugelis valstybių sukritikavo tokius planus, todėl ES Tarybai pirmininkaujanti Austrija pasiūlė klausimą atidėti iki 2027 m.

Anksčiau gruodį Vokietijos vidaus reikalų ministras Horstas Seehoferis sakė, kad 2025 m. būtų „tikėtinas laikotarpis“, iki kurio būtų įgyvendintas pasiūlymas.

J. C. Junckeris teigia, kad labiausiai dėl nepakankamai išvystytos sienų apsaugos besiskundžiančios šalys mažiausiai bendradarbiauja.

„Europa negali taip veikti. Mes turime veikti greitai, kad būtume pasiruošę ir kad ES išorės sienos būtų iš tikrųjų kontroliuojamos“, - sakė Europos Komisijos pirmininkas.