Sprogimo metu pakelėje detonuota bomba sužeidė dar 12 žmonių. Egipto vidaus reikalų ministerija teigia, kad autobusu keliavo 14 turistų iš Vietnamo.

VRM nurodė, kad sprogstamasis įtaisas buvo padėtas prie sienos Gizos miesto Haramo rajone, Marijutijos gatvėje.

Į įvykio vietą buvo nedelsiant išsiųsta saugumo tarnybų pareigūnų, pradėjusių šio incidento tyrimą, pridūrė ministerija, bet daugiau detalių nepateikė.

Du autobusu keliavę egiptiečiai - įskaitant autobuso vairuotoją - taip pat buvo sužeisti.

Incidentas įvyko apie 18 valandą vietos ir Lietuvos laiku.

Anot šaltinių, incidentas įvyko netoli turistų itin laikomos Gizos piramidžių.

