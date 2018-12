Paprastai specialiųjų operacijų pajėgų buvimo vieta yra laikoma paslaptyje. Retais atvejais, kai kariai filmuojami kovos zonoje, paslepiami jų veidai ir kitos tapatybę galinčios atskleisti detalės.

Tačiau po savo trumpos kelionės į Al Asado oro pajėgų bazę vakarų Irake D. Trumpas tviteryje trečiadienį buvo pasidalijęs vaizdo įrašu, kuriame matoma, kaip jis pozuoja nuotraukoms su JAV kariais, spaudžia jiems rankas ir pasirašinėja atminimui.

Viename epizode prezidentas laikė iškėlęs nykštį į viršų priešais grupę specialiųjų operacijų pajėgų narių.

Kaip pranešė D. Trumpo susitikime su JAV kariais dalyvavę žurnalistai, vyras vardu Kyu Lee pasakė prezidentui esantis SEAL penktosios komandos kapelionas.

K. Lee prisiminė, kad prezidentas jam atsakęs: „Ei, tokiu atveju, nusifotografuokime.“

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018