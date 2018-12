Pirmąkart nuo savo kadencijos pradžios užsienyje dislokuotų karių aplankyti nuvykęs D. Trumpas 19 val. 16 min. vietos (18 val. 16 min. Lietuvos) laiku atskrido į Al Asado oro pajėgų bazę vakarų Irake, lydimas savo žmonos Melanios. Prezidentas sakė patyręs įtampos kupiną ir griežtai įslaptintą skrydį „visiškai užtemdytų“ lėktuvu „Air Force One“.

D. Trumpas pasikalbėjo su maždaug 100 karių, daugiausiai specialiųjų pajėgų narių, dalyvavo atskirame susitikime su kontingento vadais ir po kelių valandų išskrido, sakė vienas naujienų agentūros AFP korespondentas.

Planuotas susitikimas su Irako premjeru Adeliu Abdel Mahdi buvo atšauktas – lyderiai pasikalbėjo tik telefonu, nurodė premjero biuras.

Baltųjų rūmų paskelbtame vaizdo įraše besišypsantis D. Trumpas matomas spaudžiantis rankas slepiamąsias uniformas vilkintiems kariams, dalijantis autografus ir pozuojantis nuotraukoms.

JAV prezidentų vizitai pas karo zonose tarnybą atliekančius Amerikos karius jau yra tapę tradicija po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro atakų.

D. Trumpas sulaukė nemažai kritikos, kad per pirmuosius savo darbo prezidento poste metus tokio vizito dar nebuvo surengęs. Vis dėlto spėliota, kad jis pagaliau ryšis tokiam žingsniui po savo kontroversiško sprendimo sumažinti kontingentą Afganistane ir visiškai išvesti karius iš Sirijos.

Lankydamasis karinėje bazėje Irake D. Trumpas gynė savo politiką, grindžiamą šūkiu „Pirmiausiai – Amerika“, ir sprendimus trauktis iš daugiašalių aljansų, įskaitant karus Vidurio Rytų regione, kuriuos daugelis amerikiečių laiko neužbaigiamais.



„Ši našta mums visiems nėra sąžininga, – sakė prezidentas. – Nenorime, kad mumis naudotųsi daugiau šalių, besinaudojančių mumis ir naudojančių mūsų neįtikėtiną kariuomenę, kad jos būtų apsaugotos. Jos už tai nemoka, tačiau turės tai daryti.“

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018