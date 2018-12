Afganistane atidėti prezidento rinkimai

Afganistane balandį turėję įvykti prezidento rinkimai bus atidėti keliems mėnesiams, kad būtų daugiau laiko išspręsti technines problemas, paaiškėjusias per spalį vykusius parlamento rinkimus, trečiadienį pranešė pareigūnai.

Papildomas laikas leis patvirtinti rinkėjų sąrašus ir apmokyti darbuotojus naudotis biometrine tapatybės nustatymo sistema, turinčia sumažinti sukčiavimo atvejų, pažymėjo Nepriklausomos rinkimų komisijos atstovas Abdul Azizas Ibrahimi.

Vėliausius parlamento rinkimus trikdė įvairūs atidėliojimai, keliems darbuotojams, mokantiems naudotis biometrine sistema, nepasirodžius balsavimo punktuose.

Be to, daugybė registruotų balsuotojų tuomet nerado savo vardų rinkėjų sąraše. Rinkimus teko tęsti antrą dieną, kadangi šimtai balsavimo punktų atsidarė keliomis valandomis vėliau nei planuota. Be to, teismams buvo pateikti keli skundai dėl rinkimų baigties.

Kol kas nauja prezidento rinkimų data nepaskelbta.

Pastarieji šalies vadovo rinkimai, įvykę 2014-aisiais, išprovokavo daug aistrų dėl kaltinimų paplitusiu sukčiavimu.

Du pirmavę kandidatai Ashrafas Ghani ir Abdullah Abdullah aršiai varžėsi antrame rinkimų rate, tačiau dar nepaskelbus rezultatų A. Abdullah pareiškė, kad per balsavimą buvo masiškai sukčiauta, bei perspėjo dėl didelių protestų galimybės.

Tuometinis JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry (Džonas Keris) paskui padėjo suformuoti Afganistane vienybės vyriausybę. Jis taip pat įtikino rinkimų komisiją neskubėti skelbti rinkimų antrojo rato, kur pergalė buvo žadama A. Ghani, rezultatų.

Galiausiai A. Ghani atiteko prezidento postas, o A. Abdullah buvo paskirtas eiti naujai sukurtas premjero pareigas. Buvo planuota, kad tokia tvarka tęsis tik dvejus metus, tačiau ji išliko iki šios dienos, o vyriausybė yra labai susiskaldžiusi, jai sunkiai sekasi kovoti su atsigaunančiu Talibanu.

Atidėjus rinkimus, Vašingtonas veikiausiai turės daugiau laiko užbaigti 17 metų besitęsiantį karą Afganistane.

Rugsėjį paskirtas JAV taikos pasiuntinys Zalmay Khalilzadas jau kelis kartus lankėsi regione ir, kaip pranešama, buvo ne kartą susitikęs su talibų atstovais.

Z. Khalilzadas sakė norįs, kad Talibanas ir Afganistano vyriausybė sukurtų bendradarbiavimo „gaires“ iki balandį turėjusio įvykti balsavimo.

Visgi abi šalys vadina tokį terminą nerealistišku.