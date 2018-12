NATO žinoma apie pranešimus dėl JAV pajėgų Afganistane mažinimo

NATO penktadienį nurodė, kad aljansui žinoma apie žiniasklaidos pranešimus, jog Jungtinės Valstijos ruošiasi išvesti iš Afganistano didelį skaičių karių, taip pat išreiškė pagarbą atsistatydinti nutarusiam Pentagono vadovui Jamesui Mattisui.

Naujienų agentūra AP ir kitos žiniasklaidos priemonės ketvirtadienį citavo JAV pareigūnus, sakiusius, kad Gynybos departamentas parengė planus dėl iki 7 000 karių galimo išvedimo iš karo tebekrečiamo Afganistano. Tai žymi JAV politikos, turėjusios priversti Talibaną pradėti taikos derybas po ilgiau kaip 17 staigų trukusio kario, staigų pokytį.

Šiuo metu beveik 17 000 karių iš 39 šalių dalyvauja NATO vadovaujamoje misijoje „Tvirta parama“ (Resolute Support). Jie padeda apmokyti Afganistano saugumo pajėgas ir jas konsultuoja, dažnai pavojingomis kovos veiksmų sąlygomis. Apie pusė šių karių yra amerikiečiai.

Be to, atskiros JAV pajėgos Afganistane rengia smūgius prieš džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) grupuotes ir Talibaną.

Kol kas nebuvo aišku, kurios Amerikos pajėgos gali būti išvestos ir ar NATO buvo apie tai informuota.

Paklausta, ar NATO žinoma apie kokius nors pokyčius, susijusius su JAV pajėgomis Afganistane, ir kokį poveikį jie gali padaryti bloko misijai, Aljanso atstovė Oana Lungescu tepasakė, kad „matėme pranešimus“. Ji taip pat patarė bet kokius klausimus užduoti JAV tarnyboms.

Tačiau O. Lungescu pabrėžė, kad „mūsų įsitraukimas svarbus, siekiant užtikrinti, kad Afganistanas niekada nebetaptų saugiu prieglobsčiu tarptautiniams teroristams, galintiems kelti mums grėsmę namuose“.

Ji pridūrė, kad jau ilgiau kaip ketverius metus pastangoms užtikrinti saugumą Afganistane vadovauja afganų policija ir kariuomenė.

„Jie yra drąsios, pasišventusios ir vis stipresnės pajėgos, anksčiau šiais metais užtikrinusios parlamento rinkimų saugumą“, – sakoma O. Lungescu pranešime.

NATO lyderiai liepą sutiko iki 2024 metų pratęsti Afganistano saugumo pajėgų finansavimą, o anksčiau šį mėnesį 29 šalių Aljanso užsienio reikalų ministrai dar kartą patvirtino bloko įsipareigojimus šiai valstybei.

J. Mattisas, gerai išmanantis NATO reikalus ir anksčiau glaudžiai dirbęs su Aljansu, užimdamas kitus postus, ketvirtadienį atsistatydino, nes nepritaria prezidento Donaldo Trumpo netikėtam sprendimui išvesti JAV pajėgas iš Sirijos. Jiedu taip pat dvejus metus smarkiai nesutarė dėl Amerikos vaidmens pasaulyje.

O. Lungescu gyrė J. Mattiso „kertinį vaidmenį palaikant NATO stiprią ir pasiruošusią spręsti reikšmingus saugumo iššūkius, su kuriais dabar susiduriame, taip pat užtikrinant sąžiningesnį naštos pasidalijimą mūsų aljanse. Jis yra plačiai gerbiamas kaip karys ir diplomatas“.

Atstovė sakė, kad NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas toliau glaudžiai bendradarbiaus su J. Mattisu, kol jis baigs darbą vasarį. Bloko vadovas taip pat tikisi ne mažiau glaudaus bendradarbiavimo su J. Mattiso įpėdiniu, pridūrė O. Lungescu.