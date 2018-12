JAV Senatas pritarė įstatymo projektui dėl baudžiamosios teisenos reformos

JAV Senatas antradienį vėlai vakare triuškinama balsų dauguma pritarė įstatymo projektui dėl didžiulio masto federalinės baudžiamosios teisenos reformos, atverdamas kelią įgyvendinti reikšmingiausius pokyčius Amerikos teisingumo sistemoje per daugelį dešimtmečių.

Abiejų partijų palaikomas vadinamasis „Pirmojo žingsnio“ teisės aktas (angl. Formerly Incarcerated Reenter Society Transformed Safely Transitioning Every Person Act - FIRST STEP act), sušvelnins griežtas bausmes tam tikriems nusikaltėliams, suteiks teisėjams daugiau laisvės skiriant bausmes nesunkius nusikaltimus įvykdžiusiems asmenims ir pagerins kalinių, tarp jų moterų, kalinimo sąlygas.

„Amerika yra didingiausia Šalis pasaulyje ir mano darbas yra kovoti už VISUS piliečius, netgi tuos, kurie padarė klaidų“, – parašė prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“, kai buvo priimtas įstatymo projektas.

„Sveikinimai Senatui abiejų partijų pastangomis priėmus šį istorinį Baudžiamosios justicijos reformos įstatymo projektą“, – rašė jis.

Už teisės aktą pasisakė 87 senatoriai, prieš jį balsavo 12 aukštųjų Kongreso rūmų narių. Dabar įstatymo projektas grįš į Atstovų Rūmus, kur turėtų būti greitai patvirtintas.

Atstovų Rūmų pirmininkas Paulas Ryanas sakė, kad Rūmai „nekantrauja“ pasiųsti įstatymo projektą pasirašyti D. Trumpui.

Įstatymo projektas numato, kad atgaline tvarka galios 2010 metų „Sąžiningo bausmės skyrimo“ teisės aktas (angl. Fair Sentencing Act), pakeitęs nuosprendžių priėmimo gaires tam tikrose bylose, kad nusikaltimai, susiję su kreku, ir nusikaltimai, susiję su kokainu, būtų traktuojami vienodai. Vyriausybės duomenys rodo, kad vien tai paveiks kiek daugiau nei 2 600 kalinių.

Tačiau naujasis teisės aktas lies tik Amerikos federaliniuose kalėjimuose kalinčius nusikaltėlius, kurių yra 180 789, rodo Federalinio kalėjimų biuro duomenys.

Remiantis Teisenos statistikos biuro duomenimis, 2016 metų pabaigoje JAV kalėjimuose iš viso buvo laikomi daugiau nei 2,1 mln. kalinių.