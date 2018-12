Per JAV pajėgų antskrydžius Somalyje žuvo 62 „Al-Shabaab“ grupuotės sukilėliai

ELTA

Per JAV ginkluotųjų pajėgų oro antskrydžius Somalyje, kariniais duomenimis, nukauti mažiausiai 62 islamistinės grupuotės „Al Shabaab“ sukilėliai. Per keturias atakas netoli Gandaršės vietovės į pietus nuo sostinės Mogadišu šeštadienį žuvo 34 kovotojai, o per dar du oro smūgius sekmadienį - 28, pranešė misijų Afrikoje vadavietė (Africom).

Civiliai nenukentėjo, pranešta pirmadienį. JAV kariai remia Somalio vyriausybę kovoje su sunitų teroristine organizacija „Al Shabaab“. „Al Qaeda“ tinklo sąjungininkai fundamentalistai nestabilioje Afrikos rago šalyje daug metų kovoja dėl viešpatavimo. Šiais metais amerikiečių pajėgos jau atliko dešimtis antskrydžių.

