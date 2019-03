Papasakojo apie visą pasaulį sukrėtusį Gianni Versace nužudymą: tikras košmaras pareigūnas: į kampą įstūmėme visą miestą

1997 metų liepos 15 dienos rytą mados kūrėjas Gianni Versace iš savo prabangių namų patraukė į netoliese pakrantėje veikiančią „News Cafe“. Vyras išleido 15 dolerių penkiems žurnalams ir pasuko atgal į savo 25 mln. dolerių vertės namus, esančius adresu Ocean Drive, 1116, Saut Majami Bičas.

Kaip rašo „The Mirror“, G. Versace buvo nužudytas ant savo vilos, kurią pats pavertė tikrais rūmais, laiptų.

1992 metais dizaineris už „Casa Casuarina“ sumokėjo 2 milijonus svarų. Jis drastiškai rekonstravo pastatą – 24 butai virto rūmais su aštuoniais miegamaisiais, dviem virtuvėmis, trimis svečių kambariais, dešimčia vonios kambarių, baru, biblioteka, keturiomis svetainėmis, išmania oro kondicionavimo sistema. Po metų dizaineris įsigijo greta esantį apleistą 1950 metais statytą „Revere Hotel“ viešbutį – už dar 2,6 mln. svarų.

Pastatas sulygintas su žeme, o jo vietoje įrengtas baseinas ir kvapą gniaužiančio grožio sodas. Iš viso vilos virsmas rūmais, kur mėgo lankytis pati Velso princesė Diana, kainavo per 23 mln. svarų.

Lemtingos dienos rytą maždaug 8.45 val. G. Versace rakino savo namų vartus. Nuaidėjo du šūviai. Dizaineris mirties agonijoje parkrito ant į namus vedančių laiptų. Žudikas jį pašovė į galvą ir kaklą. Prie mados kūrėjo tą pačią akimirką atskubėjo liokajus ir mylimasis Antonio D‘Amico, rašoma „The Independent“.

Šortus mūvintis žudikas su beisbolo kepuraite ir kuprine ant pečių ramiausiai nuėjo šalin.

Princesė Diana, Karlas Lagerfeldas, Eltonas Johnas per Gianni Versace laidotuves Foto: AP / Scanpix

„Viską matėme, bet nieko negalėjome padaryti, niekaip padėti. G. Versace labai smarkiai kraujavo. Jis kiek pasisuko ir liovėsi judėjęs“, – pasakoja vienas liudininkas, savo akimis matęs, kas vyko po šūvių.

9.15 val. Majamio universiteto Jacksono memorialinėje ligoninėje konstatuota penkiasdešimtmečio G. Versace mirtis.

Ankstyvą popietę, kai pareigūnai nuėmė apsauginę juostą ir nuplovė kraują nuo laiptų, pirmieji mados kūrėjo gerbėjai pradėjo ant laiptų dėti gėles. Būtent šis mįslingas nusikaltimas, masinantis ir po šiai dienai, neseniai virto prieštaringai vertinamo serialo „American Crime Story“ antruoju sezonu „The Assasination of Gianni Versace“.

Įdomiausia tai, kad visiems kirba klausimas, ne kas tai padarė, o kodėl.

Žudikas rastas po aštuonių dienų – name ant vandens už maždaug penkių kilometrų nuo G. Versace namų. Žudikas pakėlė ranką prieš save.

Policijos greitojo reagavimo būrys namuose aptiko 27 metų Andrew Cunanano lavoną – žavaus ir protingo vyro už pinigus, garsėjusio talentu meluoti, polinkiu į sadomazochizmą ir turtingų garbaus amžiaus homoseksualių vyrų finansiniu išnaudojimu.

Neeilinė istorija ir neeilinė žudiko asmenybė netruko būti apipintos įvairiomis teorijomis – pradedant nuo A. Cunanano ryšių su mafija ir baigiant istorija, esą jis tebuvo profesionalaus samdyto žudiko priedanga.

Sklandė gandų, kad G. Versace turėjo ryšių su organizuota nusikaltėlių grupuote „N’drangheta“ – esą bendradarbiavimas prasidėjo dar tada, kai nusikaltėliai pradėjo reikalauti duoklės iš dizainerio motinos siuvimo salono Kalabrijoje, Italijos pietuose.

Esą, kai jaunajam G. Versace pradėjo sektis, nusikaltėliai pradėjo jo verslu naudotis kaip priedanga pinigams plauti – galbūt su dizainerio žinia, galbūt ir be jos. Sklido kalbos, kad G. Versace kažkokiu būdu mafijai įsiskolino ir netgi buvo pasirengęs viešai apie tai prisipažinti, nes nusikaltėlių spaudimas buvo tapęs nebepakeliamas.

Apie tai kalbėjo ir du informatoriais virtę buvę mafijos nariai. Jie papasakojo įdomų dalyką apie prie G. Versace kūno rastą negyvą balandį – esą tai buvusi mafijos samdyto žudiko vizitinė kortelė.

2010 metais „Daily Telegraph“ rašė, kad remiantis buvusio Kalabrijos mafijos organizacijos „N'drangheta“ nario Giuseppe Di Bella knyga, dizaineris buvo nužudytas „dėl įsiskolinimų“ krikštatėviams.

Knygoje „Metastasi“ G. Di Bella tvirtino, kad G. Versace išnaudodavo krikštatėvis Paolo De Stefano pinigų plovimo operacijoms vykdyti. G. Di Bella pasakojo žurnalistui Gianluigi Nuzzi: „Tekėjo pinigų upės iš narkotikų, plėšimų, reketo, paskolų išmušinėjimo. Kalnai pinigų, ir juos reikėjo padaryti švarius“.

„Tam buvo naudojami barai, restoranai, nekilnojamas turtas ir prabangos prekės, bet naudoti ir švarūs verslai, tokie kaip G. Versace“, – pasakojo buvęs mafijos narys.

Knygos autorius taip pat rašė, kaip 1997 m. Naujųjų metų išvakarėse „N‘drangheta“ susimokė pavogti G. Versace pelenus iš kapinių netoli jo šeimos namų prie Komo ežero. Tačiau planas niekuomet nebuvo įvykdytas.

Tokios teorijos baigėsi bylomis: Versace šeima neketino leisti teršti jos gero vardo ir ryšių su mafija kratėsi visais įmanomais būdais.

Gianni Versace – paskutinioji auka

Gianni Versace tapo paskutiniąja serijinio žudiko A. Cunanano auka. Manoma, kad A. Cunananas iš viso nužudė penkis žmones. Washingtonpost.com trumpai aprašė kiekvieną jo auką.



Jeffrey Trailas



Būdamas 28 metų Jeffrey Trailas iš San Diego persikėlė į Blumingtoną, Minesotoje, įsidarbino propano dujų tiekimo bendrovėje. „Buvo labai mielas vyrukas. Apie propaną neišmanė praktiškai nieko, bet labai stengėsi, buvo darbštus, noriai mokėsi. Nesu mačiusi jo supykusio. Buvo labai rūpestingas kolega. Gaila, dirbome kartu trumpai, neteko jo artimiau pažinti“, – yra pasakojusi jo bendradarbė.

J. Trailas buvo jauniausias iš penkių matematikos profesoriaus ir pradinių klasių mokytojos šeimos atžalų. Mokykloje buvo geras bėgikas. Mokėsi Jungtinių Valstijų laivyno akademijoje. 1991 metais, baigęs studijas, gavo tarnybą San Diege, buvo Persijos karo veteranas. Iš laivyno pasitraukė dėl netradicinės seksualinės orientacijos. San Diege J. Trailas susipažino su A. Cunananu, vaikinai susibičiuliavo. Deja, pažintis buvo pragaištinga. Žiauriai nužudyto J. Trailo kūnas (jis buvo mirtinai uždaužytas plaktuku), suvyniotas į kilimą, rastas jo draugo Davido J. Madsono bute.

Davidas J. Madsonas

Davidas J. Madsonas gyveno Mineapolyje, erdviame lofte. Vaikinas augino dalmatinų veislės šunį Prints, vairavo 1995 metų raudoną „Jeep Cherokee“. Gerai rengėsi. Mėgo šokti. Valgė prabangiuose restoranuose. Mėgo bendrauti ir linksmintis, mokėjo džiaugtis gyvenimu. Taigi, kai 1997 metų balandžio 28 dieną nepasirodė darbe, kolegos iš architektūros ir dizaino firmos „John Ryan Co.“ sunerimo. „Jis buvo labai talentingas ir darbštus“, – yra sakęs jo viršininkas Johnas Ryanas.

Techninės įrangos parduotuvės savininko šeimoje gimęs D. J. Madsonas jau mokyklos laikais buvo aktyvus ir žingeidus jaunuolis, priklausė debatų komandai sportavo, grojo trombonu.

Universitete baigė architektūros studijas, aktyviai dalyvavo AIDS ir ŽIV prevencijos programose. 1994 metais buvo pakviestas šia tema skaityti paskaitos Harvarde. Maždaug tuo metu jis susipažino su savo žudiku – jie užmezgė romaną. A. Cunananas buvusį mylimąjį nušovė į galvą.

Lee Miglinas

Lee Miglinas buvo įtakingas ir turtingas Čikagos nekilnojamo turto magnatas. Jis taip pat buvo žinomas dėl aktyvios labdaringos veiklos ir paramos tokioms institucijos kaip Mokslo ir pramonės muziejus. Verslininko gyvenimo istorija – klasikinė amerikietiškos sėkmės istorija (jei ignoruotume itin tragišką jo pabaigą).

Iš Lietuvos kilusio angliakasio sūnus savo jėgomis tapo nekilnojamo turto milžinu, žmogumi, amžiams pakeitusiu Čikagos veidą. Jo žmona Marilyn – verslininkė ir kosmetikos magnatė, reguliariai besirodžiusi „Home Shopping Network“ reklaminėse laidose. Būtent ji ir rado 72 metų vyro lavoną.

1997 metų gegužės 4 dieną ji sutuoktinio laukusi oro uoste – jis turėjęs ją parvežti namo į elegantiškus trijų aukštų šeimos namus Čikagos „Gold Coast“ rajone. Oro uoste L. Miglinas taip ir nepasirodė.

Grįžusi taksi, moteris rado nerakintas duris, tuščius namus, nešvarių indų ir pusę sumuštinio virtuvėje. Kankinama negeros nuojautos, iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai garaže rado nekilnojamo turto magnato lavoną: jam buvo perrėžta gerklė, veidas apklijuotas lipnia juosta. L. Miglino šeima tvirtina, kad verslininkas A. Cunanano nepažinojo.

Williamas Reese‘as

Williamas Reese‘as tapo atsitiktine A. Cunanano auka. Jis dirbo „Finn's Point National Cemetery“ Nešvilyje kapinių prižiūrėtoju. Vyras tapo ketvirtąja žudiko auka, tačiau jo mirtis buvo kitokia. Policijos teigimu, A. Cunananas jį nužudė norėdamas pavogti automobilį.

Gianni Versace

Mados kūrėją G. Versace A. Cunananas nušovė prie jo namų laiptų Majamyje.

Serijinis žudikas A. Cunananas – kas jis?



Kodėl A. Cunananas tapo serijiniu žudiku? Atsakymas į klausimą mirė kartu su 27 metų žudiku, tačiau sklando net kelios galimų jo motyvų versijos, apie kurias rašo „Harpers Bazaar“.



1) Nutrūkę santykiai su itin svarbiais žmonėmis



1997 metų gegužę ir balandį A. Cunananas Minesotoje nužudė dvi pirmąsias aukas: bičiulį Jeffrey Trailą ir buvusį mylimąjį Davidą Madsoną. J. Trailas buvo buvęs karinio laivyno pareigūnas, tuo metu dirbęs propano tiekimo bendrovėje, o D. Madsonas – perspektyvus architektas, kurį A. Cunananas „vadino savo gyvenimo meile“.

Kaip rašo „Vanity Fair“, A. Cunanano santykiai su minėtaisiais jaunais vyrais pašlijo iki tragedijos likus kelioms savaitėms. Nė vienas iš minėtųjų dviejų nenorėjo, kad A. Cunananas, kurį draugai įtarė verčiantis nelegalia veikla, aplankytų juos Mineapolyje.

1997 metais „The New York Times“ rašė, jog tyrėjai turi įtarimų, esą A. Cunananą ir J. Trailą jungė romantinis ryšys, jie bent kartą (gyvendami San Diege) galėjo būti artimi ir fiziškai. „Jei tai tiesa, tai reiškia, kad A. Cunananas turėjo lytinių santykių su abiem aukomis. Anot „Vanity Fair“, žudikas įtarė, kad tarp dviejų jo bičiulių kažkas vyksta: „Galbūt A. Cunananą apakino pavydas, galbūt įtarimai, kad Madsonas ir Trailas už akių jį apkalbinėjo“.

„ABC News“ skelbė, kad buvęs A. Cunanano kambario draugas žurnalistams atsiskleidęs: žudikas „labai stipriai mylėjo Davidą Madsoną, o Davidas su juo nenorėjo turėti nieko bendro. Aš jums sakau – Davidas buvo visas Andrew gyvenimas“. Gali būti, kad paskata žudyti ir buvo nesiklostantys asmeniniai santykiai, sudaužyta širdis ir paniekinti jausmai.

2) Nediagnozuota psichikos liga



Remiantis „Newsweek“, A. Cunanano šeimoje būta psichikos sutrikimų. Dauguma mano, kad jaunas vyras kentėjo nuo antisocialinio asmenybės sutrikimo, kurio vienas iš esminių simptomų – empatijos stygius. Tai galėtų paaiškinti itin brutalų elgesį su aukomis.

Buvusi FTB darbuotoja Candice DeLong „ABC News“ sakė: „Andrew savivertė buvo tiesiogiai susijusi su prabanga. Aukštuomenės prielankumas ir turtingi žmonės – štai ko jis tikėjosi. Negavęs, ko nori, pasimesdavo, imdavo blaškytis“.

Likus keliems mėnesiams iki žudynių pradžios, anot „Vanity Fair“, A. Cunananas atsidūrė gilioje emocinėje duobėje. Jį tiesiog žudė faktas, kad gyvenimo meilė D. Madsenas turi naują draugą. Savo kambario draugui jis pripažino esantis labai nelaimingas. Be to, turėjo daug skolų, dramatiškai augo dėmesio troškimas, kurio jis siekė visomis išgalėmis.



3) Noras išgarsėti



Kaip rašoma Mauren Orth 1999 metais pasirodžiusioje knygoje „Vulgar Favors“, kuria ir paremtas serialas „The Assassination of Gianni Versace“, A. Cunananas G. Versace pavydėjo turtų ir sėkmės. A. Cunanano bičiuliai prisimena, kad jis dažnai minėdavęs G. Versace pavardę, be to, buvo patologinis melagis.

M. Orth knygoje taip pat rašo, kad jau paauglystėje A. Cunananas buvo tikras, kad vieną dieną dėl savo elgesio išgarsės visame pasaulyje. „Tai nėra paprasčiausias tikslas. Tai šis tas daugiau. Žmonės mane prisimins dėl to, koks aš, kaip elgiuosi, o ne dėl kažkokio konkretaus pasiekimo. Įsimins mano asmenybę“, – knygos autorei apie žudiką pasakojo jo vidurinės mokyklos laikų bičiulis Matthew Rifatas.

Anot „Vulgar Favors“, A. Cunananas mažiausiai kartą buvo susitikęs su G. Versace. Tiesą sakant, mados kūrėjo jis buvo tiesiog apsėstas. Jei G. Versace buvo garsiausias A. Cunanano pažinotas žmogus, gana logiška manyti, kad būtent dėl žinomumo jis ir nusprendė jį nužudyti – tai buvo garantija, kad išgarsės ir pats. Remiantis TIME, A. Cunanano draugai 1997 metais FTB sakė, kad galbūt jį traukė kažkas iš G. Versace socialinio tinklo.

Antonio d'Amico Foto: Sipa / Scanpix

4) Liko be pinigų ir socialinių ryšių



Kaip rašė „Vanity Fair“, kurį laiką A. Cunananą išlaikė garbaus amžiaus turtuolis Normanas Blachfordas, tačiau, neapsikentęs jaunojo meilužio kaprizų, 1996 metais ryšius su juo nutraukė. 1997 metais „The New York Times“ skelbė, kad A. Cunananas, prieš išvykdamas iš Kalifornijos į Minesotą (kur ir pradėjo žudyti žmones), dažnai besiskundęs neturįs nė cento. Štai ką pasakoja jo būsto nuomotojas: „Jis atsikratė automobilio. Gyveno apleistame bute. Nusileido ant žemės, baigėsi visi kaprizai. Jis jau nebebuvo svarbus ir turtingas. Nebegalėjo būti dėmesio centre“. Panašu, kad A. Cunanano verslo schema – gyventi iš turtingų garbaus amžiaus homoseksualų kišenės – nepasiteisino, ir jis buvo labai piktas ir viskuo nepatenkintas.

J. Trailo sesuo „The New York Times“ sakė, kad A. Cunananas galėjo pykti ant jos brolio: „Ji sakė, kad policijos pareigūnai šeimą informavę tiriantys teoriją, esą A. Cunananas kurpė senyvų turtingų gėjų išnaudojimo schemą, o J. Trailui tai labai nepatiko, jis ėmėsi garsiai kalbėti apie jo darbelius, kas būsimam žudikui labai nepatiko“. A. Cunananas labai dažnai gyveno būtent iš turtingų vyrų kišenės, tad toks paaiškinimas skamba gana įtikinamai.

Prieš G. Versace nužudymą „The Gay and Lesbian Times“ skiltininkė Nicole Ramirez Murray „The Chicago Tribune“ sakė: kai N. Blachfordas jį atstūmė, A. Cunananas „neteko rakto į išskirtinį prabangos pasaulį“. Jis liko be nieko – kaip stovi. „Žmogus, kurio gyvenimas priminė nesibaigiantį aukštuomenės vakarėlį, atsidūrė už durų“.

5) Manė užsikrėtęs ŽIV ir siekė keršto



Nors skrodimas ir atmetė teoriją, kad A. Cunananas buvo užsikrėtęs ŽIV, net keli šaltiniai tvirtina, kad jis pats manė esąs viruso nešiotojas, o tai galėjo būti vienas iš pagrindinių motyvų žudyti, tokiu būdu siekiant atkeršyti jį galimai užkrėtusiam asmeniui.

Pareigūnas: tai buvo tikras košmaras policijai

Žmogžudysčių skyriaus pareigūnas Carlosas Noriega „The Daily Mirror“ papasakojo, kaip buvo medžiojamas serijinis žudikas A. Cunananas. Paskutine jo auka ir tapo dizaineris G. Versace, be jokios priežasties nušautas prie namų.

1997 metų liepos 15 dieną pareigūnas C. Noriega buvo pakeliui į savo policijos nuovadą. Kolega mestelėjo: „Šiandien labai nenorėčiau atsidurti tavo vietoje“. Maždaug po 15 minučių matydamas, kaip nuo namų Majami Biče išvežamas pašautas mirštantis G. Versace, jis suprato, kodėl.

C. Noriega, vadovavęs Majami Bičo policijos departamento sunkių nusikaltimų skyriui, gavo labai sunkią užduotį – sučiupti žudiką.

„Nusikaltimo vietoje buvo labai daug kraujo ir kulkų fragmentų. Į jį šauta norint nužudyti, tai buvo tikrų tikriausia egzekucija. Mums atvykus, jis dar buvo gyvas. Ant laiptų gulėjo negyvas paukštis – pirma mintis buvo, jog tai profesionalaus samdomo žudiko paliktas ženklas. Tada supratau, kaip tai svarbu. Ir kad tai – mano byla“, – pasakojo pareigūnas.

58 metų C. Noriega dalijasi visą pasaulį sukrėtusios žmogžudystės ir žudiko paieškų istorijos užkulisiais. Pareigūnas įsitikinęs: mados dizainerį, artimai besibičiuliavusį su Velso princese Diana ir seru Eltonu Johnu, nužudė eskorto paslaugas vyrams teikęs A. Cunananas, o padarė tai „iš savotiško keršto“.

Anot pareigūno, žudiko paieškos Majamyje, kurias akylai sekė visas pasaulis, buvo itin įtemptos. Iš viso policija buvo gavusi per tūkstantį pranešimų, esą susijusių su žudiko buvimo vieta. Galiausiai pusnuogio A. Cunanano kūnas su šautine žaizda galvoje buvo rastas viename name ant vandens.

Taigi, kas nutiko A. Cunananui?

„G. Versace buvo nušautas maždaug 9 valandą ryto. Aš ten atsidūriau 9.15 val. Jis dar buvo gyvas, buvo daroma viskas, kad jis išsikapstytų. Deja, ligoninėje jo gyvybė užgeso. Pradėjome didelio masto paieškų operaciją. Tai buvo beprotiškos paros. Mes praktiškai į kampą įstūmėme visą miestą. Žudikas pasijuto dusinamas, jam buvo labai nepatogu žengti bent žingsnį, kvėpavome jam į nugarą. Tam tikra prasme jis jau buvo mūsų rankose. Stabdėme visus iki vieno automobilius, ant kiekvieno kampo budėjo pareigūnai, prie mūsų prisijungė FTB. Likus dienai iki atomazgos, kolegoms sakiau, kad mes kvėpuojame jam į nugarą, jis praktiškai mūsų rankose, tikrai nemaniau, kad šį kartą jam pavyks išsisukti“, – pasakoja C. Noriega.

Išsisukti jam nepavyko, bet, užuot atsakęs už savo veiksmus prieš teismą, jaunas vyras pasirinko mirtį. C. Norega ir greitojo reagavimo būrys išsiaiškino, kad ieškomasis slepiasi dviaukščiame name ant vandens šiaurinėje Majami Bičo dalyje. Po keturias valandas trukusios apsiausties, policija namus šturmavo.

„Užlipęs į antrą aukštą, išvydau A. Cunananą. Jis gulėjo ant nugaros. Mūvėjo šortus. Nei marškinėlių, nei batų. Šalia gulėjo ginklas. Tas pats ginklas, kuriuo jis nušovė G. Versace. Tas pats ginklas, kuriuo nužudė ir kitas savo nuo šautinių žaizdų mirusias aukas – tai buvo pusiau automatinis „Taurus PT100“, – tęsia C. Noriega.

„Ką pajutau? Pajutau palengvėjimą. Deja, praradome galimybę jį apklausti ir išsiaiškinti, kas nutiko. Visada sakiau ir sakysiu, kad ši žmogžudystė buvo tikras košmaras policijai, blogiausias įmanomas scenarijus. Auka – garsenybė, tiesiog nuostabus žmogus. Nusikaltėlis – serijinis žudikas iš dešimties FTB ieškomiausių sąrašo. Fone – įstabus Majami Bičas“, – pasakoja C. Noriega.

Vėliau jis buvo paskirtas vadovauti Majami Bičo policijai, šiuo metu jis – North Bay Village policijos departamento viršininkas. Paklaustas, ką mano apie šiai bylai skirtą serialą, pareigūnas neslepia: „Kai kurie epizodai pažadina prisiminimus. Kai kurie netgi suerzina, nes nieko panašaus iš tikrųjų nebuvo. Kad ir ta scena, kai pribėgusi gerbėja į G. Versace kraujo balą įmerkia mados žurnalą . Tai pramanai. Seriale rodomas negyvas balandis. Tiesa. Tik jis nieko bendro neturi su mafija. Paukštį užmušė kulkos rikošetas. Tiesiog jam pasitaikė skristi netinkamoje vietoje netinkamu laiku“.

Vienas dalykas C. Noriegai neduoda ramybės ir šiandien: faktas, kad anksčiau A. Cunananas buvo pastebėtas sumuštinių bare, tačiau tą kartą nuo policijos paspruko.

„Patruliai ten pasirodė kaip tik įmanoma operatyviai, bet jo ten nebebuvo. Iki G. Versace nužudymo buvo likusios kelios savaitės. Tik įsivaizduokite: o jei tada jam nebūtų pavykę pasprukti“, – apgailestauja pareigūnas.

Pareigūnas įsitikinęs, kad dizaineris pažinojo žudiką, ir neslepia apmaudo, kad 27 metų A. Cunananas visas paslaptis nusinešė į kapą.

C. Noriega, kalbėdamas apie vietą, kur nušautas penkiasdešimtmetis mados kūrėjas, sako: „Negali būti nė kalbos apie atsitiktinę žmogžudystę. Neabejotinai buvo motyvas, tik mes jo jau nebesužinosime, nes A. Cunananas pasirinko mirtį. Tuos dalykus jis nusinešė į kapą. Žinoma, su tuo labai sunku susitaikyti.

Yra skirtingų liudijimų, esą juos kažkas kartu matė automobilyje, kažkas – klube. Kodėl A. Cunananas padarė tai, ką padarė? Galbūt iš keršto. Galbūt kažkada G. Versace jį atstūmė. O gal į dizainerį kreipėsi pagalbos, patekęs į bėdą, bet jos taip ir nesulaukė?“

Kai A. Cunananas atvyko į Majami Bičą (du mėnesiai iki G. Versace nužudymo), jo sąžinę jau slėgė keturių vyrų nužudymai, jis buvo įtrauktas į dešimties ieškomiausių FTB nusikaltėlių sąrašą. Atvykęs jis apsistojo apšiurusiame „Normandy Plaza“ viešbutyje ir sėkmingai slapstėsi nuo pareigūnų.

„Versace buvo labai socialus, labai populiarus. Jis mylėjo žmones, o žmonės mylėjo jį. Nužudymo dieną jis ėjo į „News Cafe“ žurnalų. Grįžęs lipo laiptais, kai prisiartino A. Cunananas. Dizaineris atsisuko į jį. Viena kulka pataikė į veidą, kita – į kaklą“, – pasakoja C. Noriega.

Aukšta rakinama tvora apjuostoje viloje A. D‘Amico (ilgametis G. Vercase mylimasis, kartu jie praleido 15 metų) išgirdo šūvius, išbėgo į gatvę ir pamatė ant laiptų kraujo klane gulintį dizainerį. Poros bičiulis Lazaro Quintana leidosi vytis žudiką, tačiau gaudynės baigėsi žudikui jam pagrasinus ginklu ir pasprukus.