Milijonieriaus neišgelbėjo net įžūlus melas: dėl šūvių sostinės centre – rimti nemalonumai

Sostinės centre į viešbutį šaudęs Ignas Jomantas savo kaltės niekada nepripažino: jis viską neigė net po to, kai sužinojo, kad jo veiksmus užfiksavo vaizdo kameros. Jis sugebėjo rasti jaunuolį, prisiėmusį už jį kaltę. Tačiau nepaisant įžūlaus melo, I. Jomantui apkvailinti teisėjų nepavyko.

Ši kriminalinė istorija, kurioje figūruoja verslininku prisistatinėjantis Ignas Jomantas, įvyko dar 2020 m. gruodžio 11-ąją.

Tačiau kadangi kaltinimų sulaukęs vyras bandė apgauti tiek pareigūnus, tiek teisėjus, išsisprendė ji tik dabar: Vilniaus apygardos teismas I. Jomantą pripažino kaltu dėl svetimo turto sugadinimo ir skyrė jam 2500 eurų baudą.

Tai, net ne didžiausios I. Jomanto problemos – su jo įmonėmis reikalų turėję jį kaltina aferomis. Apie tai plačiau galite paskaityti čia.

Po naktinių linksmybių – šūviai

Delfi jau anksčiau rašė, kad Ignas Jomantas nemalonumų prisidarė po naktinių linksmybių. Išvakarėse jis su draugais leido laiką viešbučio „Congress Avenue“ vestibiulyje, kai visa kompanija buvo išprašyta administratorės, nes tuo metu nebuvo galima būriuotis dėl griežtų karantino reikalavimų.

Išprašyti iš viešbučio jie linksmybes pratęsė pažįstamo bute, o paryčiais nutarė grįžti į viešbutį. Ignas Jomantas teismui sakė tą naktį negėręs nė lašo, todėl sėdo prie „Mercedes“ vairo. Visgi kiti liudytojai yra užsiminę, kad milijonierius jiems atrodė neblaivus, kalbėjo nerišliai. Kaip buvo iš tiesų lieka neaišku.

Ignas Jomantas Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Į keleivio vietą atsisėdo visiškai girtas jo bičiulis, o gale prisiglaudė Lukas Bogovičius, kurį milijonierius pažadėjo pavežti iki namų.

Kai I. Jomantas grįžo prie viešbučio, jis nebegalėjo užeiti į vidų. Pasirodo, vakare juos išprašiusi administratorė prieš baigdama darbą pakeitė įėjimo kodą, kad nepageidaujami asmenys nepatektų į vidų.

Vaizdo kameros užfiksavo, kaip du vyrai trinasi aplink viešbučio duris, bando patekti į vidų, tačiau jiems nepavyksta to padaryti.

Kaip konstatavo teismas, dėl to supykęs Ignas Jomantas, sėdo į automobilį, privažiavo prie viešbučio įėjimo ir atsidaręs priekinį langą mažiausiai dukart šovė iš pneumatinio ginklo „Borner W3000“, taip sudaužydamas stiklinęs duris ir padarydamas 1407,44 Eur žalą.

Įžūliai melavo

Pats kaltinamasis to niekada nepripažino: iš karto po įvykio sulaikytas pareigūnams melavo, kad šaudė automobilio gale sėdėjęs Lukas Bogovičius.

Pastarojo pareigūnams ilgą laiką nepavyko rasti, jis ignoravo šaukimus atvykti į komisariatą apklausai. Tik po pusmečio pas tyrėją prisistatęs L. Bogovičius prisiėmė kaltę ir iš esmės patvirtino I. Jomanto istoriją.

„Ginklą radau automobilio daiktadėžeje, dar paklausiau Igno, ar čia tikras, jis atsakė, kad orinis, – pasirodęs apklausoje dėstė L. Bogovičius. – Šiek tiek atsidariau galinį kairės pusės langą, iššoviau, kiek pamenu, porą kartų, tada Ignas pradėjo ant manęs rėkti, kad padėčiau ginklą.“

Kai davė šiuos parodymus, nei jis, nei I. Jomantas dar nežinojo, kad pas tyrėjus yra vaizdo įrašas, kur akivaizdžiai matosi, kaip prie viešbučio durų sustoja „Mercedes“, o tada per priekinį langą vairuotojas iškiša savo ranką, laikydamas pistoletą.

Tačiau net sužinojęs apie tokio neginčijamo įrodymo egzistavimą, I. Jomantas toliau įžūliai melavo, kiek pakeitęs savo parodymus: jis ėmė aiškinti, kad L. Bogovičius sėdėdamas gale šovė per priekinį langą, o jis pats tą akimirką buvo pasilenkęs. Bylą kruopščiai išnagrinėjęs teisėjas Miroslavas Gvozdovičius tokius pakeistus parodymus įvertino kaip absurdiškus.

„Tam kad tai padarytų iš pozicijos sėdint ant galinės sėdynės, kad šaunanti ranka apkabintų vairuotojo sėdynę ir dar išsikištų į lauką, ji turėtų būti nestandartinio ilgumo“, – pastebėjo teisėjas.

Kaltinamasis buvo nubaustas dėl viešosios tvarkos pažeidimo , tačiau net ir tada nepasidavė ir toliau bandė įrodyti, esą nusikaltimą įvykdė ne jis, todėl sprendimą apskundė.

Teismo neapkvailino

Čia teisėjai atnaujino įrodymų tyrimą ir buvo priversti sugaišti dar metus, bandydami išpainioti įžūlų melą.

Galiausiai teisėjai pakartojo tą patį, kas buvo konstatuota jau anksčiau: nuo pat pradžių tiek I. Jomanto, tiek L. Bogovičiaus parodymai yra nenuoseklūs, prieštaringi ir nelogiški.

„Tiek nuteistasis, tiek liudytojas L. Bogovičius viso proceso metu keitė parodymus, net susipažinus su byloje esančiais vaizdo įrašais ir pagal juos pakeitus savo poziciją, tarp šių asmenų parodymų išliko prieštaravimų“, – pastebėjo teisėjai.

Pastarojo prisipažinimas vertintinas tik kaip siekis padėti I. Jomantui išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Tikėtina, kad dėl to dabar baudžiamoji byla laukia paties L. Bogovičiaus: už žinomai melagingų parodymų davimą numatyta baudžiamoji atsakomybė, už tai gresia net laisvės atėmimas iki 2 metų.

I. Jomantas bandė aiškinti, kad L. Bogovičius painiojasi duodamas netikslius parodymus taip pats siekdamas išsisukti nuo atsakomybės, teismas tokią versiją atmetį.

„Akivaizdu, kad jei L. Bogovičius būtų siekęs išvengti atsakomybės, būtų nurodęs, kad tai ne jis šovė, o kitas asmuo, tačiau L. Bogovičius iš esmės tvirtino I. Jomanto anksčiau duotus parodymus – liudytojas L. Bogovičius pas tyrėją dėl įvykio buvo apklaustas praėjus pusmečiui nuo įvykio, taigi per šį laikotarpį buvo pakankamai laiko pozicijoms pagal I. Jomanto duotus parodymus suderinti.

Susipažinus su byloje esančiais vaizdo įrašais I. Jomantas ir L. Bogovičius pakeitė savo parodymus, pritaikydami faktines aplinkybes pagal tai, kas užfiksuota vaizdo įraše, tačiau vis tiek nepašalino visų prieštaravimų. Teismo vertinimu, liudytojo parodymų prieštaravimai kilo ne dėl to, kad jis sąmoningai davė netikslius parodymus, siekdamas išvengti atsakomybės, o buvo atsižvelgiama į I. Jomanto anksčiau duotus parodymus, vaizdo įrašu nustatytas aplinkybes, siekiant I. Jomanto išteisinimo, dėl ko L. Bogovičiaus prisipažinimas, kaip minėta, nelaikytinas patikimu įrodymu byloje“, – konstatavo teismas.

Svarbia aplinkybe tapo ir tai, kad I. Jomantas turėjo akivaizdų motyvą šaudyti į viešbutį, priešingai nei L. Bogovičius.

„I. Jomantas turėjo motyvą įžūliems veiksmas vertinamame kontekste atlikti, kadangi jis su kompanija dėl karantino reikalavimų laikymosi buvo išprašytas iš viešbučio, vėliau kelis kartus nebuvo įleistas į viešbutį, kuriame buvo sumokėjęs už kambarį, dėl ko negalėjo pasiimti likusių savo daiktų, buvo priverstas patirti papildomas išlaidas, nakčiai nuomodamas kambarį kitame viešbutyje“, – rašoma sprendime.

Tiesa, vieną pergalę apeliacinės instancijos teisme I. Jomantas pasiekė, jo veiksmai perkvalifikuoti iš viešosios tvarkos pažeidimo į turto sugadinimą. Už tai numatyta švelnesnė atsakomybė, todėl jam skirta mažesnė bauda.

Dėl psichotropinių tablečių išteisintas

Pirmosios instancijos teisme jis pasiekė ir daugiau pergalių, nes prokuratūra jį dar bandė nuteisti dėl disponavimo psichotropinėmis medžiagomis bei neteisėto šaltojo ginklo laikymo, bet buvo sulaikytas

Kai I. Jomantas atsidūrė areštinėje, pareigūnai rado pas jį keletą raminamųjų alprazolamo ir bromazepamo tablečių. Jas galima įsigyti tik su receptu, o kadangi I. Jomantas jo pateikti negalėjo, jam buvo pateikti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo nedideliu kiekiu narkotikų.

Visgi teismui I. Jomantas įrodė, kad jam šios tabletės teisėtai išrašytos medikų dar prieš dešimtmetį ir pateikė tą įrodančius receptus ir medicinines korteles.

Be to, verslininko automobilyje rasta teleskopinė lazda, kurią draudžiama su savimi nešioti. Nors prokuratūra dėl to pateikė kaltinimus, teismas vyrą išteisino.

„Teleskopinės lazdos suradimas automobilyje, kai ji buvo patalpinta uždarytame dėkle, negali būti vertinama kaip jos turėjimas su savimi turint galimybę ją panaudoti nedelsiant ir ši veika negali būti vertinama kaip nešaunamojo ginklo nešiojimas, todėl I. J. išteisintinas dėl nešaunamojo ginklo nešiojimo/disponavimo, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymių“, – rašyta sprendime.

Problemų turi gerokai daugiau



I. Jomantas viešai reklamuojasi kaip užsiimantis nekilnojamojo turto verslu. Tačiau jo veikla kvepia rimtomis aferomis. Delfi žiniomis, su juo reikalų turėję žmonės ne tik ruošia kolektyvinius civilinius ieškinius teismams, bet ir svarsto kreiptis į prokuratūrą dėl sukčiavimo.

Šventojoje ir Druskininkuose butus iš su I. Jomantu susijusių įmonių pirkę ir pinigus sumokėję žmonės jau seniausiai turėjo džiaugtis naujais apartamentais, bet projektai nebaigti iki šiol ir, tikėtina, nebus baigti visai.

Vietoje projektų pabaigos, su I. Jomantu susijusi statybų įmonė paskelbė bankrotą, o pats milijonierius dabar kratosi bet kokių sąsajų su bankrutavusia įmone.

Juridiškai jis yra nusikratęs sąsajų ir su visomis kitomis įmonėmis. Viešai jis skelbia, kad valdo „Ajus Group“ holdingą, kuriam priklauso 7 įmonės, tačiau nėra nė vienos šių įmonių akcininkas ar vadovas.