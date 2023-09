Iš darbo išmestas pareigūnas piktinasi dvigubais standartais: Lietuvoje neradęs tiesos eis į Strasbūrą viena klaida nubraukė viso gyvenimo nuopelnus

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pasienietis neteko pareigų, kai ne tarnybos metu įkliuvo prie vairo išgėręs – kitą dieną po šventės į alkoholio matuoklį įpūtė 0,55 promilės. Vyro įsitikinimu, atleidimas iš darbo – gerokai per griežta bausmė už jo padarytą pažeidimą. Be to, jis pirštu beda ir į dvigubus standartus: vienam teisėjui ir vadovaujančias pareigas užimančiam pasieniečiui už panašias nuodėmes buvo atleista. Savo tiesos Lietuvoje neįrodęs vyras planuoja nepasiduoti ir ruošia peticiją Europos Žmogaus Teisių Teismui.

„Atidaviau visą gyvenimą tarnybai, o dabar su manimi taip atsisveikinama, jie rašo – išdavei tarnybą, sulaužei priesaiką. Nors nesulaužiau ir neišdaviau, ir dabar toliau tarnauju Krašto apsaugos savanorių pajėgose“, – Delfi sakė Vygantas Pauliukas, VSAT tarnavęs daugiau nei 30 metų. Tarnybą jis pradėjo 1990 m. lapkričio 19-ąją, atsiliepęs į kvietimą stoti į atkuriamąją Lietuvos kariuomenę. Nuo to laiko ne tik gavęs ne vieną padėką ir premiją iš VSAT, bet ir dukart gavęs prezidentinį įvertinimą, 1996 m. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, o 2021 m. – Sausio 13-sios atminimo medaliu. Tačiau šie nuopelnai nieko nereiškė, kai buvo sprendžiamas pasieniečio likimas po 2022 m. liepos 24-ąją padarytos klaidos. Tądien 12 val. 36 min. jis patikrintas per Kelių policijos reidą ir į alkoholio matuoklį įpūtė 0,55 prom. „Visi žino, kad aš alkoholio išvis beveik nevartoju. Dalyvavau vestuvėse, ten išgėriau. Kitą dieną 12 valandą atrodė viskas gerai, išvažiavau, buvo reidas, o aparatas užuodė. Tą reidą pamatęs dar galėjau ir nusukti, bet nebuvo net minties, kad galėčiau įpūsti. Šalia sėdėjo žmona, ji kelionę ir pabaigė“, – lemtingą dieną prisiminė jis. Foto: DELFI / Paulius Sadauskas V. Pauliukas už pažeidimą sumokėjo 800 eurų baudą ir pusmečiui neteko vairuotojo pažymėjimo. Darbe tikėjosi gauti papeikimą, tačiau po mėnesio atėjo sprendimas atleisti jį iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą. Toks sprendimas, ilgamečio pareigūno vertinimu, absoliučiai neproporcingas, atsižvelgiant į jo nuopelnus. O ypač jį glumina dvigubi standartai. Pavyzdžiui, sostinės teisėjas Mindaugas Striaukas įpūtė prie vairo 0,61 prom., bet išsaugojo darbą. Dar daugiau, pasak V. Pauliuko, girtas prie vairo 2021 m. metais įkliuvo ir vienos užkardos vadas, tačiau jis atsipirko griežtu papeikimu. „Net nežinau, ką atsakyti, – paklaustas, kaip pats galvoja, kodėl į panašias situacijas žiūrima skirtingai, sunkiai žodžius rinko pašnekovas. – Jeigu tu užimi aukštesnes pareigas, tai gal tu labiau reikalingas. Jei užimi žemesnes, tai iš tokių pareigūnų reikia padaryti pavyzdį, parodyti, kad juos atleidi.“ Vadas turėjo pažymą

Pasiteiravus VSAT, kuo skiriasi šie du konkretūs atvejai, tarnybos atstovas Giedrius Mišutis perdavė, kad jie buvo vertinami atsižvelgus į individualias aplinkybes, situaciją, pažeidėjų elgesį iš karto po įvykio bei tyrimų metu surinktą informaciją, pažeidėjų nuopelnus tarnybai ir kitus dalykus. V. Pauliuko veiksmas traktuotas kaip pareigūno vardo pažeminimas, o už tai gali būti skiriamas tik atleidimas. O užkardos vado elgesys vertintas tarnybinio nusižengimo apimtyje, jam skirta viena griežčiausių tarnybinių nuobaudų – griežtas papeikimas. VSAT komentare nurodoma, kad minimas vadas, nors už vairavimą išgėrus buvo nubaustas, sumokėjo baudą ir jos neskundė, besibaigiant tarnybiniam patikrinimui pristatė pažymą iš medicininės įstaigos, kad per valandą po policijos patikrinimo buvo paimtas jo kraujas ir jame fiksuota 0 proc. alkoholio koncentracija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda Foto: DELFI / Julius Kalinskas „Net esant tokiam dokumentui VSAT negalėjo visiškai jo nebausti, – paaiškino G. Mišutis, klausiamas, kodėl gi išvis tada skirtas griežtas papeikimas. – „Pirmuoju (V. Pauliuko – red. pas.) atveju VSAT pareigūnas nesiėmė jokių veiksmų įrodyti blaivumui“, – rašoma VSAT komentare. Atleidimas netaikytas todėl, kad ir esant policijos sprendimui teisminės perspektyvos atleidus buvo abejotinos esant per nustatytą laiką gautai pažymai apie 0 promilės.“ Kovojo teismuose

V. Pauliukas atleidimą skundė teismams ir net sulaukė palankaus sprendimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Konstatuota, kad atleidimas yra kraštutinį priemonė, kuri taikytina tik būtinais atvejais. O šįkart svarbu atsižvelgti, kad VSAT funkcijos nėra tiesiogiai susijusios su eismo saugumo kontrole. „Dėl to mažėja pareiškėjo padaryto pažeidimo įtaka pasitikėjimui institucija, kurioje jis dirba, – sprendė pirmos instancijos teismas, grąžinęs pareigūną į darbą. – Nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų vartojęs alkoholį tą pačią dieną ar prieš pradėdamas vairuoti. Taigi negalima konstatuoti, kad pareiškėjas akivaizdžiai ir sąmoningai ignoravo visuomenėje priimtas taisykles vairuoti blaiviam.“ Tačiau VSAT šį sprendimą apskundė, motyvavęs, kad įstatymas už tokį pažeidimą nenumato jokios kitos nuobaudos kaip tik atleidimo. Ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas su argumentais sutiko. V. Pauliukas dar kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą, bet jo prašymas 2023 m. rugsėjo 6-ąją atmestas. Visgi rankų vyras nuleisti neketina, jis sakė, kad jo advokatė jau ruošia peticiją į Europos Žmogaus Teisių Teismą, dėl pažeistų teisių į darbą. Išimtys – tik teisėjams

Beje, V. Pauliukas teismams kaip argumentą nurodė būtent M. Striauko atvejį. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) , išnagrinėjęs pasieniečio skundą, paaiškino, kad eiliniams pareigūnams tokios išimtys negalioja. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Foto: Marius Morkevičius / ELTA „Teisėjų garbės teismo praktika nėra laikoma bylų nagrinėjimo teisės šaltiniu, – dėstoma sprendime – Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad Teismų įstatyme (2002 m. sausio 24 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) vartojama formuluotė „Teisėjų garbės teismas“ negali būti aiškinama vien pažodžiui, kaip leidžianti teigti, esą Teisėjų garbės teismas yra teismas, t. y. teisingumą vykdanti institucija, numatyta Konstitucijoje. Vien tai, kad minėtoje formuluotėje yra vartojama sąvoka „teismas“, jokiu būdu nereiškia, kad ši institucija yra teismas. Tai, kad minėta institucija susideda tik iš teisėjų, taip pat nėra pagrindas teigti, jog ji yra teismas.“ Išaiškinusi, kad Teisėjų garbės teismo sprendimai taikomi tik teisėjams, LVAT kolegija savo sprendime vertino, jog bet kokiomis aplinkybėmis vairavimas esant neblaiviam akivaizdžiai neatitinka visuomenėje galiojančių moralės normų ir yra žeminantis pareigūno vardą.