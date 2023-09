Korumpuotą advokatą palaužęs įtakingas prokuroras šiek tiek persistengė: kankino badu ir neteisėtai kalino

Teisme priimtas beprecedentis sprendimas: už korupciją teistam advokatui valstybė turės sumokėti daugiau nei 100 tūkst. eurų, nes jis esą neteisėtai kalintas 250 dienų, be pagrindo pareigūnų persekiotas, jam iškeltos 6 bylos, kurių didžioji dalis baigėsi išteisinimais, be to, jis net kelias dienas marintas badu. Dar daugiau, teismo sprendime nurodoma, kad advokato bylas kontroliavusio įtakingo prokuroro veiksmai turi piktnaudžiavimo požymių.

Svarbu paminėti, kad šis Utenos apylinkės teismo sprendimas dar neįsiteisėjęs ir jau yra apskųstas aukštesnės instancijos teismui, kur bus patikrinta, ar išties Molėtų rūmų teisėjo Liudviko Myško konstatuoti faktai neprasilenkia su realybe. Advokatas Albertas Kučinskas teisėsaugos taikiklyje atsidūrė 2008-aisiais. Jis sulaikytas, jam įteiktas ilgas įtarimų sąrašas: dėl įvairių korupcinių nusikaltimų, taip pat sukčiavimo, smurto ir net žmonių išnaudojimo. Visgi dėl nemažos dalies šių veikų jis išteisintas, po dešimtmetį trukusio proceso galiausiai kaltu pripažintas dėl prekybos poveikiu, kurstymo piktnaudžiauti, apgaulingo apskaitos tvarkymo, poveikio liudininkams bei dokumentų klastojimo. Dėl papirkimo ir dalies kitų nusikaltimų jam pavyko išsisukti, nes suėjo senaties terminas.