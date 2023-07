Komisariato kieme – žiauri egzekucija: patyrusio pareigūno elgesys kaip reikiant šokiravo

Vytenis Miškinis www.DELFI.lt

Foto: Klaipėdos aps. VPK

klausyk Komisariato kieme – žiauri ... 0:00 0:00

Vien dėl to, kad sulaikytas įtariamasis atsisakė lipti iš policijos automobilio, jis sulaukė pareigūno smūgių į galvą, ašarinių dujų atakos, o išvilktas į lauką dar buvo suspardytas. Maža to, be rimtos priežasties sudaužytas vyras pats sulaukė bylos: jis apkaltintas pasipriešinimu policijai.

Nuo pareigūno kumščių nukentėjęs vyras niekam jokių pretenzijų nereiškė, o praėjus kiek daugiau nei mėnesiui nuo šio įvykio, jis rastas miške nusižudęs. Tuo metu Žydrūnas Š., vos sužinojęs, kad jo poelgis nufilmuotas ir išsisukti nepavyks, pateikė prašymą atleisti jį iš tarnybos savo noru. Jis išvengė ir teistumo, kadangi pripažino kaltę, buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.