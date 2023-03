Nausėda: reikia kuo greičiau išspręsti teisėjų atlyginimų klausimą

www.DELFI.lt

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad neadekvačių teisėjų atlyginimų klausimą būtina išspręsti per artimiausius mėnesius, nepaisant to, ar per tą laiką Seime bus rasti kompromisai dėl valstybės tarnybos įstatymo pataisų.

Tai jis pirmadienį pareiškė lankydamasis Lietuvos Aukščiausiajame teisme (LAT, kur ne tik pasveikino darbą pradėjusią LAT pirmininkę Danguolę Bublienę, bet ir su su teismo bendruomene aptarė aktualius teisingumo vykdymo klausimus. Kaip informuoja Prezidentūra, šalies vadovas LAT pirmininkei palinkėjo sėkmės stiprinant visuomenės pasitikėjimą teisingumu, energijos, ambicijų ir kūrybingumo sprendžiant problemas, svarbias ne tik galutinės instancijos teismui LAT, bet ir visai Lietuvos teismų sistemai. Nuolatinio pirmininko LAT neturėjo nuo 2019 m. Susiję straipsniai Skandalinga istorija apie nusikaltimus policijoje – iš Bareikio lūpų Remigijus Ačas griebėsi šiaudo: siekia atsikratyti gėdingų kaltinimų dėl ryšių su 17-mečiu Šiame susitikime su LAT teisėjais ir teismo darbuotojais prezidentas taip pat aptarė opius teismų bendruomenei klausimus. Anot G. Nausėdos, neadekvačių teisėjų atlyginimų klausimą būtina išspręsti per artimiausius mėnesius, nepaisant to, ar per tą laiką Seime bus rasti kompromisai dėl valstybės tarnybos įstatymo pataisų. „Teisėjų atlyginimai turi būti konkurencingi ir patrauklūs aukščiausios kvalifikacijos teisininkams. Adekvatus teisėjo atlygis, visų pirma, yra teismo nepriklausomumo garantija, o nepriklausomų teismų vykdomas teisingumas yra valstybės pamatas“, – teigė G. Nausėda.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 5 žmonės įvertino) 1.8000