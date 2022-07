Kyšiai įklampino techninės apžiūros centro darbuotojus

Šiaulių techninės apžiūros centro kontrolieriai, už kyšius atlikę automobilių techninę apžiūrą, neišvengė baudžiamosios atsakomybės – už neteisėtą veiklą keliasdešimt eurų susigundę valstybės tarnautojai sulaukė gerokai didesnių baudų.

Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje Rolandas Jokubaitis ir Deividas Juozapaitis buvo kaltinami papirkimu, Tomas Liaudanskis – padėjimu papirkti, kyšininkauti, valstybės tarnautojui prilyginti Linas Astrauskas ir Giedrius Vaitkus – kyšininkavimu.

Kaip informuoja teismas, iš penkių kaltinamųjų šiauliečių savo kaltę pripažino tik du. Vienas iš penkių kaltinamųjų savo parodymus teisme pakeitė. Teismas vyrus pripažino kaltais.

Nusikalstamos veikos padarytos 2020 m. pabaigoje ir 2021 m. pradžioje Šiaulių mieste, bendrovėje Šiaulių techninės apžiūros centras, atliekant automobilių techninę apžiūrą.

Nustatyta, kad skirtingu laiku R. Jokubaitis ir D. Juozapaitis kreipėsi į T. Liaudanskį dėl jų automobilių techninės apžiūros. R. Jokubaitis klausė T. Liaudanskio, kuris yra sesers sūnus, ar įmanoma atlikti automobilio techninę apžiūrą bei gauti teigiamą išvadą už pinigus. Kaip vėliau teigė R. Jokubaitis, nuvaręs pirmą kartą automobilį „VOLVO V70“ atlikti techninę apžiūrą, techninės apžiūros centro darbuotojas rado kai kurių trūkumų, vienas iš kurių – išpjautas katalizatorius. R. Jokubaitis nutarė pagalbos kreiptis į T. Liaudanskį.

Anot R. Jokubaičio, tada T. Liaudanskis pažadėjęs pažiūrėti. Po kurio laiko vyrai susitiko prie automobilių techninės apžiūros centro. R. Jokubaitis teigė, kad T. Liaudanskis liepė jam palikti pinigus matomoje vietoje, jo teigimu, darbuotojas atliko techninę apžiūrą ir išrašė taloną, kuriame buvo nurodyta, jog automobilis tvarkingas.

Pasak R. Jokubaičio, būtent T. Liaudanskis jam pasakė, kiek reikia palikti pinigų automobilyje – 20 ir 10 eurų. Kupiūras šiaulietis padėjo prie pavarų svirties, šalia peleninės. R. Jokubaitis tvirtino, kad automobilio patikrinimo metu kontrolierius buvo įlipęs į jo automobilį, jo žodžiais, išskyrus jį patį ir kontrolierių, į jo automobilį niekas kitas įlipęs nebuvo.

Kad automobilyje pinigų nebėra, R. Jokubaitis pamatė, kai išvažiavo iš techninių apžiūrų centro.

Tuo metu D. Juozapaitis kreipėsi į T. Liaudanskį dėl pagalbos padedant gauti teigiamą jo automobilio „Chrysler Sebring“ techninės apžiūros išvadą, nes turėjo abejonių dėl automobilio važiuoklės, dujų išmetimo.

Anot D. Juozapaičio, tada T. Liaudanskis jam pasakė, jog ši išvada kainuos 30 Eur, jeigu automobilio trūkumai nežymūs, arba – 50 Eur, jeigu trūkumai didesni.

Kaip teigė D. Juozapaitis, nusikalstamos veikos padarymo dieną, prieš perduodant automobilį atlikti techninę apžiūrą, 50 Eur kupiūromis po 20 ir 10 Eur padėjo kavos puodelyje prie automobilio pavarų svirties. Vyras nusprendė apžiūrą atliksiančiam specialistui duoti didesnę sumą. D. Jokubaičio teigimu, pinigus galėjęs pasiimti ir T. Liaudanskis, tačiau kas paims pinigus, esą jam nebuvo svarbu, jam terūpėjo tik tai, kad jo automobilį pripažintų techniškai tvarkingu.

Teisme Šiaulių techninės apžiūros centro kontrolierius L. Astrauskas kaltu neprisipažino, vyras teigė, kad T. Liaudanskio jis nepažįsta, jo automobilio anksčiau nėra tikrinęs. Kontrolieriaus teigimu, automobilyje „Volvo“ jis pinigų nematė, neėmė, jo žodžiais tariant, salone nieko tikrinti nereikėjo, pinigų nebuvo matyti – jie perspėja klientus, kad nepaliktų pinigų, pasiimtų piniginę, telefoną, kad nebūtų siūlymo kyšio.

Kaltinamasis G. Vaitkus kaltės nei ikiteisminio tyrimo metu nei teisme nepripažino. Nurodė automobilyje „Chrysler Sebring“ trūkumų neradęs, todėl išdavė pažymą, patvirtinančią, kad automobilis techniškai tvarkingas, jokio susitarimo su T. Liaudanskiu dėl atlygio nebuvo, automobilyje pinigų nematė ir jokio kyšio nepriėmė. Jis kratos metu savanoriškai pateikė turėtus 30 Eur, dėl kurių nurodė, kad tą dieną pietums buvo pasiėmęs 40 Eur, nuo pietų jam likę 30 Eur.

Kaltinamasis R. Jokubaitis, tardamas savo paskutinį žodį teigė, kad labai gailisi padaręs šią nusikalstamą veiką, kaltę pripažįsta, prašė teismo paskirti laidavimą be užstato. Kaltinamasis D. Juozapaitis teismo prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, teigė, pabrėžė, kad yra neteistas. Tvirtino gailisi, kad bandė papirkti valstybės tarnautoją.

Kaltinamasis T. Liaudanskis pareiškė, kad su kaltinimais nesutinka ir norįs būti išteisintas. Šiaulių techninės apžiūros centro kontrolieriai L. Astrauskas ir G. Vaitkus teismo prašė, kad šis juos išteisintų, G. Vaitkus pridūrė, kad esą galbūt įvykęs nesusipratimas.

Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad kaltinamiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos yra įrodytos liudytojų, kaltinamųjų duotais parodymais, kriminalinės žvalgybos byloje pateiktais duomenimis, kita byloje esančia medžiaga.

Kaip pažymima teismo pranešime, Nors Šiaulių techninės apžiūros centro kontrolierius L. Asatrauskas nepripažino savo kaltės, tačiau teismo įsitikinimu, byloje aptarti įrodymai patvirtina, kad R. Jokubaitis prieš techninę apžiūrą paliko 30 Eur automobilio salone matomoje vietoje, kad atlikdamas apžiūrą L. Astrauskas buvo įlipęs į automobilio saloną, kiti asmenys apžiūros metu nebuvo į saloną įlipę, o po apžiūros automobilyje pinigų nebebuvo.

Teismas pabrėžė, kad nustatytų faktų grandinė patvirtina, jog kaltinamasis L. Astrauskas, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – viešojo administravimo funkcijas atliekančiu techninių apžiūrų centro kontrolieriumi, turinčiu teisę atlikti motorinių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą ir priimti sprendimus dėl dokumentų, kuriais patvirtinamas privalomosios techninės apžiūros atlikimas, išdavimo, atlikdamas R. Jokubaičio automobilio apžiūrą paėmė pinigus – kyšį už teigiamus apžiūros rezultatus, t. y. už savo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus.

Nors kaltinamasis G. Vaitkus nepripažino savo kaltės, tačiau, teismo tvirtinimu, aptarti įrodymai patvirtina, kad D. Juozapaitis prieš automobilio techninę apžiūrą paliko 50 Eur automobilio salone matomoje vietoje.

Teismo tvirtinimu, neginčijamai nustatytos aplinkybės, kad T. Liaudanskis automobilio apžiūros metu bendravo su apžiūrą atliekančiu G. Vaitkumi. Kaip pabrėžė teismas, nors pas G. Vaitkų per apžiūrą buvo rasta tik 30 Eur, tačiau D. Juozapaitis parodė, kad automobilyje palikto kyšio suma buvo 50 Eur, ir jo parodymais netikėti nėra pagrindo. Be to, pinigai pas G. Vaitkų rasti praėjus tam tikram laiko tarpui po D. Juozapaičio automobilio apžiūros ir kyšio paėmimo – priimto kyšio pinigais G. Vaitkus turėjo galimybę disponuoti ar paslėpti.

Teismas konstatavo, kad byloje nustatytų faktų grandinė patvirtina, kad kaltinamasis G. Vaitkus, būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – viešojo administravimo funkcijas atliekančiu techninių apžiūrų centro kontrolieriumi, turinčiu teisę atlikti motorinių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą ir priimti sprendimus dėl dokumentų, kuriais patvirtinamas privalomosios techninės apžiūros atlikimas, išdavimo, atlikdamas D. Juozapaičio automobilio apžiūrą paėmė pinigus – kyšį už teigiamus apžiūros rezultatus, t. y. už savo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus.

Už padarytą nusikaltimą teismas L. Astrauskui paskyrė 2 500 Eur baudą, įpareigojant ją sumokėti per vienus metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Teismas L. Astrauskui paskyrė ir baudžiamojo poveikio priemonę – atėmė teisę dirbti techninių apžiūrų centre kontrolieriumi 1 metus. Teismas nusprendė iš nuteistojo konfiskuoti nusikalstamos veikos rezultatą – 30 Eur.

Už padarytą nusikalstamą veiką teismas G. Vaitkui paskyrė 7 500 Eur baudą, įpareigojo paskirtą baudą sumokėti per dvejus metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Teismas paskyrė ir baudžiamojo poveikio priemonę – atėmė teisę dirbti techninių apžiūrų centre kontrolieriumi 1 metus. 6 mėnesius. Teismo sprendimu, iš nuteistojo bus konfiskuoti 50 Eur, kaip nusikalstamos veikos rezultatas.

Už padarytas nusikalstamas veikas teismas T. Liaudanskiui paskyrė 8 500 Eur baudą, įpareigojo ją sumokėti per dvejus metus nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Tuo metu R. Jokubaitis ir D. Juozapaitis teismo sprendimu nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti pagal laidavimą be užstato. Teismo sprendimu, jie turės sumokėti po 1 000 Eur įmokas į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Tiesa, teismo nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.