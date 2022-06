Autoservise automobilius remontuoti palikę vairuotojai neteko žado, kai juos atsiėmė

Automobilių remonto dirbtuvėse savo automobilius remontuoti palikę vairuotojai nė negalėjo įtarti, kad pateks į meistro spąstus – norėdamas papildomai užsidirbti jis iš transporto priemonių išpjovė ir pasisavino katalizatorius.

„Paskui viską gražiai užvirinau, atlikau sutartus remonto darbus, o katalizatorius pardaviau“, – vėliau policijoje prisipažino vieno Alytaus autoserviso meistras Mindaugas Ž.

Už tai, kad pasisavino katalizatorius, kuriais siekiama sumažinti kenksmingų dalelių kiekį automobilio išmetamosiose dujose, anksčiau keturis kartus dėl smurto ir narkotinių medžiagų laikymo teistas alytiškis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Jam iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Inga Liubinienė nusprendė, kad buvo surinkta pakankamai įrodymų, jog Mindaugas Ž. pasisavino jam patikėtą nedidelės vertės svetimą turtą – už tai jam skirta keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant pusantrų metų.

Per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nuteistasis įpareigotas dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, be to, teismas jam nurodė šešis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Iš Mindaugo Ž. teismas automobilio „Volkswagen Passat“ savininkui priteisė beveik 650 eurų patirtai turtinei žalai bei 200 Eur – neturtinei žalai atlyginti. Kito automobilio savininkei nuteistasis buvo atlyginęs padarytą žalą, todėl ji civilinio ieškinio nereiškė.

Tyrimas policijoje buvo pradėtas, kai į pareigūnus kreipėsi autoserviso klientai – atsiėmę remontui paliktus automobilius jie sužinojo, kad iš jiems priklausančių transporto priemonių buvo pasisavinti katalizatoriai.

„Mano automobiliui „VW Passat“ buvo reikalingas kėbulo remontas, todėl nuvykau į autoservisą ir su meistru susitariau, kad jis už 400 Eur sutvarkys automobilio kėbulą bei priekinius sparnus pakeis į naujus, – pasakojo vienas nukentėjusiųjų. – Po kelių dienų man paskambinęs meistras pasakė, kad ruošiasi išvykti, todėl pakvietė skubiai atvykti pasiimti savo automobilio. Atvykęs sumokėjau 400 Eur už darbą. Kadangi jau buvo tamsu, automobilį apžiūrėjau su prožektoriumi, tačiau nepastebėjau jokių trūkumų. Tačiau kai jį užvedžiau, pastebėjau, jog pasikeitė automobilio garsas. Kai paklausiau meistro, kodėl taip yra, jis atsakė, jog iš automobilio sparnų išėmė garsą sulaikančią izoliacinę medžiagą. Juo patikėjo ir išvažiavau.“

Vyras teigė, kad vėliau automobiliu beveik nevažinėjo, nors matė, kad „skydelyje yra užsidegusi variklio patikrinimo lemputė (check)“.

„Todėl praėjus beveik dviem mėnesiams nuvykau į kitą autoservisą, kur automobilį apžiūrėjęs meistras pasakė, kad yra išpjautas automobilio katalizatorius, jis taip pat nustatė kitus defektus dėl automobilio kėbulo remonto“, – „VW Passat“ savininkas teigė, jog neabejoja, kad katalizatorių išpjauti galėjo tik automobilį remontavęs meistras Mindaugas Ž.

Kad yra išpjautas katalizatorius, kito automobilio „Mitsubishi Colt“ savininkė sužinojo vos tik pasiėmusi suremontuotą mašiną.

Moteris policijos pareigūnams sakė, kad autoservise jos automobilis buvo laikomas beveik mėnesį, nes jį turėjęs suremontuoti meistras Mindaugas Ž. netikėtai pradingo ir jo nesugrąžino. Bet vieną dieną ji sulaukė šio žinutės – vyras nurodė, kad automobilis yra paliktas vienos Alytaus degalinės automobilių stovėjimo aikštelėje, ji bet kada gali nuvažiuoti ir šį pasiimti.

„Jis dar iš manęs pareikalavo 80 eurų už tai, kad sutvarkė automobilį – jam pinigų nepervedžiau, tačiau automobilį iš degalinės pasiėmiau“, – sakė moteris.

Tą pačią dieną ji nuvyko į kitą automobilių servisą – čia dirbusio meistro paprašė pakeisti to paties automobilio padangas ir patikrinti katalizatorių, nes buvo pasikeitęs automobilio garsas.

„Meistras pakėlė automobilį ant keltuvo, jį apžiūrėjo ir tada man pasakė, jog yra išpjautas katalizatorius, matosi žymės“, – sakė vairuotoja.

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Vėliau, apžiūrėjusi automobilį, moteris pastebėjo, jog taip pat yra pakeistas akumuliatorius – iš „Bosh“ modelio į kinietišką, be pavadinimo.

„Daugiau jokių žinučių iš meistro Mindaugo Ž. negavau, taip pat ir pati jam nerašiau, nutariau kreiptis į policiją, nes taip negalima elgtis“, – vairuotoja tikino, kad jos automobilio akumuliatorius buvo beveik naujas, o katalizatorius nebuvo keistas nuo tada, kai ji nusipirko automobilį „Mitsubishi Colt“.

Kad iš dviejų automobilių išpjovė katalizatorius, autoserviso meistras Mindaugas Ž. policijoje neneigė, kaltę taip pat pripažino ir teisme. Jis sakė, kad dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, savo servise dažniausiai dažo automobilius.

„Automobilio „VW Passat“ savininkas manęs prašė uždažyti rūdis, bet įsivaręs automobilį į garažą aš išpjoviau katalizatorių, o po to viską gražiai užvirinau, atlikau sutartus remonto darbus“, – Mindaugas Ž. sakė, kad tuo metu jam reikėjo pinigų, todėl pasisavintą katalizatorių pardavė už 250 Eur.

Tas pats buvo ir su automobiliu „Mitsubishi Colt“ – jo savininkė prašė padažyti automobilio kapotą ir priekinį buferį.

„Radęs automobilyje katalizatorių, nesusilaikiau ir jį pasisavinau – jį išpjoviau, o paskui viską gražiai užvirinau, atliko sutartus remonto darbus“, – meistras teigė, kad pardavęs šį katalizatorių jis gavau 150 Eur.