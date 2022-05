Šokiruoja: internete – 85 mln. seksualinės prievartos prieš vaikus nuotraukų ir įrašų

Vien praėjusiais metais visame pasaulyje pranešta apie internete aptiktus 85 mln. nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose vaizduojama seksualinė prievarta prieš vaikus. Tačiau, kaip pažymi pareigūnai, apie daugelį tokių nuotraukų ir vaizdo įrašų išvis nė nepranešama.

Europos Komisija (EK) siūlo naujus Europos Sąjungos teisės aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią seksualinei prievartai prieš vaikus internete ir su ja kovoti, pažymima EK Lietuvos atstovybės pranešime.

Specialistų teigimu, koronaviruso pandemija šią problemą dar labiau paaštrino: fondas „Internet Watch“ pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, 2021 m. pranešimų apie patvirtintus seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus padaugėjo net 64 proc.

Paaiškėjo, kad, siekiant tinkamai apsaugoti vaikus, dabartinės sistemos, grindžiamos savanorišku bendrovių vykdomu nustatymu ir pranešimu, nepakanka – iki 95 proc. visų 2020 m. gautų pranešimų apie seksualinę prievartą prieš vaikus pateikė viena interneto bendrovė, nors akivaizdu, kad problema egzistuoja ne vienoje platformoje.

Ekspertai sako, kad reikia aiškių taisyklių, kurios leistų veiksmingai kovoti su piktnaudžiavimu internetinėmis paslaugomis seksualinės prievartos prieš vaikus tikslais, be to, turi būti numatytos griežtos sąlygos ir apsaugos priemonės. Pagal siūlomas taisykles paslaugų teikėjai privalės savo platformose nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją pranešti ir ją šalinti. Paslaugų teikėjai turės vertinti ir mažinti piktnaudžiavimo jų paslaugomis riziką. Taikomos priemonės turi būti proporcingos šiai rizikai, be to, šioms priemonėms turi būti taikomos griežtos sąlygos ir apsaugos priemonės.

Naujas nepriklausomas ES kovos su seksualine prievarta prieš vaikus centras (ES centras) palengvins paslaugų teikėjų pastangas. Šis ekspertinių žinių centras teiks patikimą informaciją apie nustatytą medžiagą, priims paslaugų teikėjų pranešimus ir juos analizuos, kad nustatytų klaidingus pranešimus ir neleistų jiems pasiekti teisėsaugos institucijų, aktualius pranešimus skubiai persiųs teisėsaugos institucijoms, kad jos imtųsi reikiamų veiksmų, ir teiks paramą aukoms.

Naujosios taisyklės padės gelbėti vaikus nuo tolesnės prievartos, užkirsti kelią pakartotiniam medžiagos atsiradimui internete ir patraukti nusikaltėlius baudžiamojon atsakomybėn. Be kita ko, numatytos toliau nurodytos priemonės.

„Vaikų teisių išsaugojimas ir apsauga internete bei realiame gyvenime yra labai svarbūs mūsų visuomenės gerovei, – sakė už demokratiją ir demografiją atsakinga EK pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica. – Seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga internete yra fizinės seksualinės prievartos prieš vaikus rezultatas. Tai itin nusikalstama veika. Seksualinė prievarta prieš vaikus internete turi įvairių ilgalaikių pasekmių vaikams ir juos labai traumuoja. Kai kurie vaikai neatsigauna niekada. Seksualinės prievartos prieš vaikus galima išvengti, jei dirbsime kartu, kad apsaugotume vaikus. Neleidžiame seksualinės prievartos prieš vaikus realiame gyvenime, todėl negalime jos leisti ir internete.“

Tuo metu už vidaus reikalus atsakinga EK narė Ylva Johansson teigia, kad suaugusieji privalo apsaugoti vaikus.

„Seksualinė prievarta prieš vaikus yra realus ir didėjantis pavojus: pranešimų daugėja ir pranešama apie aukomis tampančius jaunesnius vaikus, – pažymėjo ji. – Šie pranešimai padeda pradėti tyrimus ir gelbėti vaikus nuo išnaudojimo realiuoju laiku. Pavyzdžiui, per Europolo remiamą tyrimą, pagrįstą internetinių paslaugų teikėjo pranešimu, visame pasaulyje buvo išgelbėti 146 vaikai, o ES nustatyta daugiau kaip 100 įtariamųjų. Skubiai nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus internete, apie ją pranešti ir ją šalinti būtina ir tam, kad būtų užkertamas kelias dalijimuisi seksualinės prievartos prieš vaikus nuotraukomis ir vaizdo įrašais, nes dėl jų aukos vėl patiria traumą – dažnai nuo seksualinės prievartos atvejo praėjus ne vieniems metams. Teikiamu pasiūlymu bendrovėms nustatomi aiškūs įpareigojimai nustatyti prievartos prieš vaikus atvejus ir apie juos pranešti. Bus taikomos griežtos apsaugos priemonės, kuriomis bus užtikrinamas visų asmenų, įskaitant vaikus, privatumas.“