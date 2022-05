Kraupi avarija Vilniuje: medikai uždraudė vairuoti, bet sėdo prie taksi vairo ir pražudė dvi moteris

Nors dėl sveikatos būklės medikai buvo uždraudę sėstis prie vairo, tačiau tai 61 metų vilniečio Ivano Piaseckio (Ivan Piaseckij) nesustabdė – neturėdamas teisės vairuoti ne vienerius metus vyras dirbo pavežėjimo paslaugas teikiančioje bendrovėje „Yandex Go“. Viena kelionė baigėsi tragiškai – dėl jo sukeltos avarijos mirė dvi moterys bei apgadinti penki automobiliai.

Kraupią avariją sukėlęs I. Piaseckis, kaip pats sakė, nutarė „eiti va bank“ – iš karto po eismo įvykio apsimetė, kad nieko neprisimena, o vėliau per apklausą policijoje pareiškė, jog baisios tragedijos kaltininkas yra ne jis, o kitą automobilį vairavusi moteris.

Jokios atgailos nerodęs I. Piaseckis atsakomybės neprisiėmė ir teisme – prieš pusantrų metų Vilniuje įvykusios tragiškos avarijos baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas dar neįsiteisėjusiame nuosprendyje paskelbė, kad atsakomybėn patrauktas vilnietis už grotų turės praleisti 4 metus 6 mėnesius.

„I. Piaseckis proceso metu ne tik neigė kaltę, bet ir apskritai teigė, kad eismo įvykį sukėlė ne jo vairuojama transporto priemonė, tai rodo, jog kaltininkas reikalingų išvadų nepadarė ir dėl sukeltų pasekmių nesijaučia atsakingas, – paskelbė teisėjas Mindaugas Striaukas. – Dėl to, teismo įsitikinimu, nėra pagrindo taikyti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo, nes tokiu atveju bausmės paskirtis nebūtų tinkamai įgyvendinta.“

Pasak teisėjo, kad tragišką avariją I. Piaseckis sukėlė šiurkščiai pažeisdamas Kelių eismo taisykles, vairavo automobilį apskritai neturėdamas teisės to daryti, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, dėl ko kilusio įvykio žuvo žmonės ir buvo sugadinti kiti automobiliai.

Be to, teismas nutarė nukentėjusiesiems iš draudimo bendrovės, kurioje buvo apdraustas avariją sukėlęs automobilis, priteisti 65 tūkstančius eurų neturtinei ir beveik 8 tūkst. Eur – turtinei žalai atlyginti.

Baisi avarija Vilniuje, Saulėtekio alėjos ir Nemenčinės plento sankirtoje, šalia degalinės „Viada“, įvyko užpraėjusių metų rugsėjo 24 d., apie 10.30 val., kai kelių automobilių kolona stovėjo prie šviesoforo ir laukė, kol užsidegs žalias signalas, o į vieną automobilių „Opel“ rėžėsi dideliu greičiu atvažiavęs taksi bendrovės „Yandex Go“ automobilis. Įvykio vieto žuvo automobiliu „Opel“ važiavusios dvi moterys – vairuotoja ir keleivė: ilgametė Operos ir baleto teatro vedančioji choro solistė Alma Digrienė ir muzikos mokytoja Danutė Vaznonienė.

Ivanas Piaseckis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Į ligoninę taip pat buvo išvežta automobilių „Volvo“ ir „Range Rover“ vairuotojos bei su viena jų važiavęs dar nė metukų neturintis vaikas, taip pat „Yandex taksi“ logotipais pažymėto automobilio „Toyota Prius“ vairuotojas I. Piaseckis.

Jau nuo pat įvykio pradžios buvo įtariama, kad tragišką avariją galėjo sukelti būtent „Toyota Prius“ vairuotojas, dideliu greičiu įsirėžęs į priekyje buvusį automobilį „Opel“, kuris nuo smūgio šoko į priekį ir trenkėsi į priekyje buvusias mašinas. Šiame „Opel“ buvo abi žuvusios moterys, gimusios 1944 m.

Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai išsiaiškino, kad I. Piaseckio vairuojamas taksi automobilis galėjo važiuoti gerokai viršydamas leistiną greitį – ekspertai nustatė, kad „Toyota Prius“ važiavo maždaug 95 km/val. greičiu. Be to, pareigūnai nustatė, kad taksi vairuotoju dirbęs I. Piaseckis net neturėjo teisės vairuoti transporto priemonių – ši teisė iš jo dėl sveikatos būklės buvo atimta dar 2017 m. Bet vyras nebuvo sugrąžinęs vairuotojo pažymėjimo ir juo toliau naudojosi. Maža to, jis pagal sutartį vežiojo bendrovės „Yandex Go“ klientus.

Po šios avarijos televizijos žurnalistai įvykio vietoje buvo užfiksavę „Toyota Prius“ vairuotoją, kuris, susirinkęs išbirusias iš klientų gautas monetas, skundėsi sutrenktais šonkauliais ir aiškino, kad jis nėra kaltas dėl baisaus eismo įvykio.

Pirmojoje apklausoje I. Piaseckis pareiškė, kad nieko neprisimena, nors avarijos aplinkybes puikiai prisiminė.

„Nusprendžiau „eiti va bank“ ir tyrėjai pasakiau, kad nieko neprisimenu, – teisme kalbėjo I. Piaseckis. – Antroje apklausoje papasakojau, kaip viskas įvyko, bet tyrėja šypsojosi ir nieko nesakė.“

Vyras tikino, kad „reiškia apgailestavimą žuvusiųjų artimiesiems“, tačiau nėra kaltas dėl jų mirties.

„Dirbdamas taksistu per dieną turėdavau 15-20 klientų, todėl negaliu visko tiksliai prisiminti“, – teisme I. Piaseckis tikino, kad jo vairuojamas automobilis važiavo apie 50 km/val. greičiu. Jis taip pat nesutiko su iš vieno maršrutinio autobuso gautu vaizdo įrašu, kuriame buvo užfiksuota tragiška avarija.

„Vaizdo įrašas yra fotomontažas“, – teigė jis.



I. Piaseckis taip pat aiškino nežinojęs, kad jam dėl sveikatos būklės yra uždrausta vairuoti transporto priemones: „Nežinojau, kad man negalima vairuoti – gydytoja gal ir sakė, kad negalima vairuoti, bet tai buvo prieš tris metus, aš pamiršau. Turėjau vairuotojo pažymėjimą, todėl ir pamiršau.“

I. Piaseckis neslėpė, kad taksi vairuotoju dirbo 25 metus, o anksčiau yra dirbęs ir Vilniaus kriminalinėje policijoje.

Teisme kaltinamasis ir jį ginanti advokatė prašė ištirti, ar avarijos metu I. Piaseckis dėl sveikatos būklės galėjo būti pakaltinamas, todėl teismas buvo paskyręs specialią ekspertizę. Jos metu buvo nustatyta, kad kaltinamasis yra pakaltinamas, nes avarijos metu galėjo suvokti savo veiksmų esmę bei juos valdyti.

Be to, I. Piaseckis aiškino, kad eismo įvykis kilo dėl kito automobilio „Volvo“, kuris atsitrenkė į „Opel“ automobilį, tačiau baudžiamosios bylos duomenis įvertinęs teismas nutarė, kad jo parodymai „yra nelogiška gynybinė versija, kuri prieštarauja teismo nustatytai tiesai ir faktinėms aplinkybėms, užfiksuotoms tinkamu būdu ir leistinai gautuose įrodymuose“.

„Logiškai apjungiant ir siejant vieną su kitu duomenis, užfiksuotus nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymuose, specialistų išvadose, ikiteisminio tyrimo veiksmų protokoluose ir vaizdo įrašuose akivaizdu, kad I. Piaseckis, vairuodamas automobilį „Toyota Prius“, ir viršydamas leistiną maksimalų važiavimo greitį ties sankryža atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusio automobilio „Opel Astra“ galinę dalį ir šį automobilį nustūmė į priekį, dėl ko automobilis „Opel Astra“ atsitrenkė į prieš sankryžą stovėjusį automobilį „Volvo XC90“, kuris nuo smūgio atsitrenkė į priekyje jo stovėjusį automobilį „Land Rover“, ko pasekmėje žuvo automobilio „Opel Astra“ vairuotoja D. Vaznonienė ir keleivė A. Digrienė, bei nežymiai sutrikdyta automobilio „Volvo XC90“ vairuotojos sveikata“, – nuosprendyje nurodė teisėjas M. Striaukas.

Kad taksisto vairuojamas automobilis atsitrenkė į „Opel Astra“, patvirtino ir kartu su I. Piaseckiu važiavusi keleivė.

„Mane stebino vairuotojo elgesys, nes jis tai didino, tai staiga mažino automobilio greitį, prisimenu, kad jo vairuojamas automobilis važiavo kraštine juosta ir atsitrenkė į pilką „Opel“ automobilį, po ko aš praradau sąmonę“, – teigė ji.

I. Piaseckiui nepalankius parodymus davė ir kiti į tragišką avariją patekę vairuotojai bei liudytojai, matę šį įvykį.

Per eismo įvykį tragiškai žuvusios ilgametės Operos ir baleto teatro choro solistės A. Digrienės sūnus Mindaugas Digrys neslėpė, kad jį nustebino I. Piaseckio elgesys.

„Žmogus nesigaili dėl to, ką padarė – sukėlė nekasdienį įvykį, žuvo du žmonės ir jis nenori prisiimti atsakomybės, akivaizdžiai neigia faktus, vaizdo įrašus, – sakė jis. – Aš iš šio žmogaus tikėjausi, kad jis šiandien jau bus persigalvojęs, nes ir įrašai akivaizdžiai rodo, kad vienareikšmiškai jis, o ne kitas vairuotojas, kaip jis teigia, padarė žalą. Mes negalime pakomentuoti jo veiksmų, jie yra absoliučiai neadekvatūs.“

Anot M. Digrio, kaltės dėl avarijos nepripažinęs I. Piasickis iki šiol neatsiprašė žuvusiųjų artimųjų.

„Kartais užtenka paprasčiausio atsiprašymo ir užuojautos, bet čia taip nėra ir greičiausiai to nebus, todėl eisime beprasmišku keliu ilgą laiką“, – nukentėjusysis pažymėjo, kad atsiprašymo žodžius ištarė tik I. Piaseckio advokatas, tačiau netrukus kaltinamasis jo paslaugų atsisakė.

„Iš principo jis galėjo susišvelninti, pasilengvinti sau gyvenimą ateityje, turint omeny kokia gali būti skirta bausmė, – nagrinėjant bylą teisme sakė M. Digrys. – Greičiausiai mes ir sieksime maksimalios bausmės, nes nežinau ko kito daugiau galima. Lietuvoje gyvybė yra nieko verta, aš ypatingai stengsiuosi, kad būtų įvertinta ne tik šio žmogaus, bet ir įmonės atsakomybė. Mes tikimės teisybės ir eisime iki galo. Mama verta to, manau, ir kartu žuvusi mamos draugė Danutė, – turime pakovoti už jas abi.“

Motinos netekęs M. Digrys sakė, kad avarijoje žuvusi motina ir jos draugė buvo geriausios draugės nuo studijų laikų: „Jas siejo ne tik darbas, bet ir draugystė, o tą dieną jos tiesiog važiavo pasiskinti obuolių.“