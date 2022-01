Heroino lagaminą dviračiu iš Baltarusijos atitempęs užsienietis pateikė neįtikėtiną versiją: tik norėjau padėti

Vokietijos pilietybę turintis tadžikas Chritianas Seelas nustebino net visko mačiusius Lietuvos pareigūnus – į Medininkų kelio postą dviračiu iš Baltarusijos atmynęs vyras paskui save atsitempė lagaminą su ratukais. Patikrinę vyro bagažą muitininkai atrado puskilogramį heroino, kurio net nebandyta rimtai paslėpti. Dar keistesnis buvo C. Seelo pasiteisinimas, kaip jis pateko į tokią padėtį.

55-erių metų vyras jaunystėje išvažiavo iš gimtojo Tadžikistano ir įsikūrė Vokietijoje, čia daugiau nei 30 metų dirbo prekiaudamas naudotais automobiliais. C. Seelas taip pat turėjo leidimą nuolat gyventi Baltarusijoje, šioje šalyje jis buvo dažnas svečias, kadangi ten iki mirties gyveno jo tėvas.

Dabar C. Seelui teks pratintis prie gyvenimo Lietuvos įkalinimo įstaigoje, kadangi Vilniaus apygardos teismas už stambią narkotikų kontrabandą ir platinimą skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę.

Nors ir įkliuvo su įkalčiais, nuteistasis niekada taip ir nepripažino savo kaltės bei visą laiką tvirtino, kad nieko apie narkotikus lagamine nežinojo. Tačiau keistas užsieniečio pasakojimas teisėjo neįtikino.

Vyko parduoti buto

C. Seelas pasakojo, kad 2020 metų spalį automobiliu „VW Golf“ išvažiavo į Baltarusiją. Jis norėjo parduoti mirusio tėvo butą ir jau rado pirkėją, pasiruošusį sumokėti 30 tūkst. JAV dolerių.

„Savo „VW Golf“, kaip visada, palikau prie pat sienos esančios degalinės stovėjimo aikštelėje, tada sėdau ant dviračio ir keliavau į Baltarusiją“, – pasakojo jis.

Kaltinamojo teigimu, kadangi turėjo leidimą nuolat gyventi Baltarusijoje, įvažiuojant automobiliu į šią šalį buvo privaloma palikti 10 tūkst. eurų užstatą kaip garantą, kad neparduos savo transporto priemonės. Būtent todėl sienos kirtimui jis rinkosi dviratį, o iškart už kontrolės punkto jo jau laukė draugas su automobiliu.

Per keletą dienų sutvarkęs buto pardavimo reikalus, C. Seelas susiruošė keliauti atgal į Lietuvą, ten pasiimti automobilį ir tuomet grįžti į namus Vokietijoje. Su savimi jis pasiėmė tik dalį gautų pinigų, kiek mažiau nei 10 tūkst. eurų, kadangi tokios sumos deklaruoti kertant sieną dar nereikia. Likusius paliko geram draugui, kuris juos turėjo pervesti per banką.

Sutiko padėti

„Iki sienos mane pavežė draugas su sūnumi, paleido ir išvažiavo. Kol surinkinėjau dviratį, prie manęs priėjo kažkoks vaikinas. Jis buvo su medicinine kauke, todėl apibūdinti jo negaliu, – teisme aiškino C. Seelas. – Jis paklausė, kur važiuoju, pasakiau, kad į Vokietiją. Tas vaikinas paprašė į Lietuvą pervežti ir degalinėje palikti jo lagaminą, kurį vėliau pasiims draugas, nes pats iš Baltarusijos negali išvažiuoti dėl politinės situacijos.“

Keliautojas tikina apžiūrėjęs lagamino turinį, ten esą buvo tik džinsai ir pora džemperių, todėl nusprendė pagelbėti nepažįstamajam.

C. Seelas sėdo ant dviračio ir numynė į kelio postą paskui save vilkdamas lagaminą. Tuomet prie jo priėjo muitininkas ir paprašė parodyti, ką veža su savimi.

„Kai muitininkas atidarė lagamino pamušalą, pamačiau kažkokį ryšulį, – tikino teisiamasis. – Supratau, kad čia kažkokie draudžiami daiktai, kadangi jie buvo paslėpti. Prašiau muitininko nejudinti nieko, iškviesti ekspertą, kad nuimtų pirštų antspaudus. Dar prašiau nunešti lagaminą į degalinę, kad jie stebėtų, kas jį pasiims. Bet muitininkas ištraukė ryšulį ir jį nusinešė.“

Ištyrus dviejų paketų turinius paaiškėjo, kad ten – heroinas. Iš pradžių įkliuvęs C. Seelas aiškino, kad lagaminą išsinuomojo Minske.

„Buvau dideliame šoke, norėjau paaiškinti, kad tas lagaminas ne mano, todėl nurodžiau, kad išsinuomojau jį“, – kodėl pirminiuose parodymuose kalbėjo kitaip nei teismo salėje, aiškino nuteistasis.

Teisėjo neįtikino

Visgi dėl tokių prieštaringų paaiškinimų bylą nagrinėjęs teisėjas nusprendė, kad C. Seelo parodymai nenuoseklūs ir nelogiški, todėl jais tikėti neverta.

Be to, buvo ir kita detalė, sugriovusi kaltinamojo gynybinę versiją – su lagaminu jis užfiksuotas ir tada, kai iš Lietuvos mynė į Baltarusiją. Tiesą, ar tai tas pats lagaminas, ekspertai negalėjo vienareikšmiškai atsakyti, tačiau bent vizualiai jis buvo labai panašus.

„Teismas daro išvadą, kad nustatyta narkotinių medžiagų paslėpimo specifika (narkotinės medžiagos nesunkiai aptinkamos lagamine), prieštaringi ir nelogiški C. Seelo parodymai apie lagamino įgijimo aplinkybes, jo turinį ir gabenimą, specialisto išvada ir filmuota medžiaga apie C. Seelo išvykimą ir atvykimą į Lietuvą su lagaminu, leidžia konstatuoti, kad narkotinės medžiagos lagamine galėjo būti paslėptos ir gabenamos tik su jo paties žinia“, – nusprendė bylą nagrinėjęs teisėjas.

Už padarytą nusikaltimą pagal baudžiamąjį kodeksą užsieniečiui grėsė nuo 10 iki 15 metų nelaisvės. Tačiau bylą nagrinėjęs teisėjas nusprendė padaryti kaltinamajam išimtį.

„Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad labai didelis kiekis narkotinių medžiagų nepateko į apyvartą, pareigūnų buvo sulaikytos, C. Seelo nusikalstami veiksmai neigiamų padarinių kitiems asmenims nesukėlė, teisiamas pirmą kartą, administracine tvarka nebaustas, kas rodo, jog padarytos nusikalstamos veikos yra labiau atsitiktinės, iki nusikalstamos veikos padarymo Vokietijoje dirbo, charakterizuojamas teigiamai“, – nurodė teisėjas.

Pritaikius išimtį, C. Seelui skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, jį dar bus galima skųsti.