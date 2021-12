Aukščiausiojo Teismo teisėjas Gutauskas: GRETA išgirdome apie prekybą žmonėmis ir nelegalią migraciją

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelijus Gutauskas dalyvavo Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (GRETA, ang. the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) plenarinėje sesijoje Strasbūre. Šįkart atlikdamas šią garbingą misiją gavo Europos Tarybos Protokolo tarnybos diplomatinį kelionės pasą ir sprendė aktualius su prekyba žmonėmis ir nelegalia migracija susijusius klausimus.

Šiandien A. Gutauskas pasakoja apie prasmingą GRETA’os veiklą, savo kaip pirmojo Lietuvos atstovo vaidmenį joje ir ateities planus. – Kas yra GRETA? Kokia šios ekspertų grupės veiklos esmė? Kaip ir kada patekote į šią svarbią instituciją? – Remiantis Europos Tarybos Konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis, yra nustatytas nepriklausomas stebėsenos mechanizmas, vertinama, kaip Konvencijos nuostatos yra įgyvendinamos praktiškai, – tą atlieka kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupė GRETA. Susiję straipsniai Išskirtinė istorija apie korumpuotus policininkus – skaitomiausia Vyriausybės atstovė Strasbūre: iš žmonių vis dar išgirstame, kad tik čia galima atkurti teisingumą 2009 metais įkurta GRETA yra atsakinga už Konvencijos įgyvendinimo vertinimą (vykdo stebėseną) šalyse, kurios yra ratifikavusios Konvenciją. GRETA sudaro 15 nepriklausomų ir nešališkų ekspertų iš Konvenciją pasirašiusių šalių. Jie yra renkami pagal savo kompetenciją tose srityse, kurias apibrėžia Konvencija. GRETA narių kadencija yra 4 metai (ji gali būti vieną kartą pratęsta). Šiuo metu grupėje dirba ekspertai iš Lietuvos, Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Islandijos, Bulgarijos, Sakartvelo, Šveicarijos, Nyderlandų, Armėnijos, Italijos ir Graikijos. Europos Tarybos organizuotame konkurse užimti eksperto pareigas dalyvavo 28 kandidatai iš 18 valstybių, iš jų buvo išrinkti aštuoni nauji ekspertai. Pirmą kartą šios ekspertų grupės nariu buvo išrinktas Lietuvos atstovas. Taigi darbą GRETA ekspertų grupėje pradėjau 2021 m. sausio 1 d. iškilmingai prisiekdamas, jog būdamas GRETA nariu garbingai, nepriklausomai, nešališkai ir sąžiningai atliksiu savo pareigas. – Kokius klausimus teko spręsti drauge su kitais GRETA’os nariais? – Per darbo šioje grupėje laikotarpį gyvai ir mišriu būdu įvyko trys plenarinės sesijos. Paskutinėje sesijoje teko dalyvauti gyvai. Plenarinės sesijos vyksta Europos Taryboje, Strasbūre. Pagrindiniai darbai, kuriuos tenka dirbti: vertini įvairių valstybių kovos su prekyba žmonėmis teisės aktų atitiktį Konvencijos nuostatoms. Mano kuruojama sritis – teisinė pusė. GRETA nagrinėja vertinimo ataskaitų projektus plenarinėse sesijose. Ataskaitų projektai yra siunčiami atitinkamos šalies vyriausybei, kuri gali pateikti komentarus, į kuriuos GRETA atsižvelgia rengdama galutinę ataskaitą. Ši ataskaita yra pateikiama šalies institucijoms, kurios gali teikti galutinius pastebėjimus. Po to GRETA ataskaita, kartu su visais komentarais, gautais iš šalies, yra viešinama. GRETA stebėsenos veikla yra suskirstyta į ciklus. Kiekvieno ciklo pradžioje GRETA parenka konkrečias nuostatas, kuriomis grindžiama vertinimo procedūra. Vykdydama stebėseną GRETA remiasi informacijos rinkimo metodų įvairove. Visų pirma, GRETA siunčia anketą šalies, kurioje vyksta vertinimas, institucijoms. GRETA nagrinėja šalių atsakymus į anketos klausimus ir, jei reikia, paprašo pateikti papildomos informacijos. Be siunčiamos anketos, GRETA lankosi vertinamoje šalyje. Toks apsilankymas suteikia galimybę iš esmės aptarti įvairius klausimus su valstybės, policijos pareigūnais, prokurorais, parlamento nariais ir kitomis suinteresuotomis pusėmis. Apsilankymai vertinimo metu yra galimybė ekspertams aplankyti vietas, kur yra teikiama prekybos žmonėmis aukoms pagalba. Todėl GRETA gali paprašyti apsilankyti krizių valdymo centruose ar prekybos žmonėmis aukoms skirtose prieglaudose, administruojamose valstybės institucijų ar NVO, dokumentų neturinčių migrantų ar prieglobsčio prašytojų centruose, sienos apsaugos punktuose ar ligoninėse. Tokiais apsilankymais galima patikrinti, kiek veiksmingai yra įgyvendinamos priemonės, kurių imtasi įgyvendinant Konvencijos nuostatas. – Kokie dalykai šioje veikloje Jums atrodo prasmingiausi? – Prasmingas jau vien Lietuvos atstovo patekimas į ekspertų grupę, kurią sudaro daugiausiai didžiosios valstybės (nėra nei Estijos, nei Latvijos, nei Lenkijos atstovų). Tai eksperto kompetencijos prekybos žmonėmis srityje įvertinimas. Kartu tu atstovauji savo šaliai – tai garbės reikalas. Aurelijus Gutauskas Foto: DELFI / Karolina Pansevič Be to, GRETA šalies vertinimo ataskaitos apima kiekvienos šalies situacijos analizę dėl veiksmų, kurių šalis ėmėsi siekdama kovoti su prekyba žmonėmis, ir pasiūlymus, skirtus stiprinti Konvencijos įgyvendinimą. Ataskaitos yra rengiamos bendradarbiaujant ir jomis siekiama padėti šalims stiprinti pastangas kovoje su prekyba žmonėmis. Taip pat galimybė dalintis informacija ir gerąja praktika, informuoti tarptautinę bendruomenę apie naujas prekybos žmonėmis tendencijas, skatinant imtis bendrų veiksmų siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir spręsti kitas problemas. – Šioje sesijoje Jums buvo suteiktas Europos Tarybos Protokolo tarnybos diplomatinis kelionės pasas. Koks tai statusas? Kokias teises ir pareigas jis suteikia? – Praėjusią savaitę dalyvavau 42-ojoje GRETA plenarinėje sesijoje, kurioje sprendėme aktualius su prekyba žmonėmis ir nelegalia migracija susijusius klausimus. Šioje sesijoje pirmą kartą mano profesinėje veikloje man buvo suteiktas Europos Tarybos Protokolo tarnybos diplomatinis kelionės pasas (LAISSEZ PASSER), suteikiantis jo savininkui imunitetą nuo arešto, suėmimo, personalinių daiktų konfiskavimo, nuo visų kitų teisinių procedūrų prieš jį. Taip pat imunitetą nuo visų pasakytų žodžių ar atliktų veiksmų, kuriuos atlieka ekspertas, vykdydamas savo pareigas. Paso savininkui negalioja jokie imigracijos draudimai ar registravimosi procedūros toje šalyje. Europos Tarybos šalių narių (47 šalių) ir joms draugiškų valstybių valdžios atstovai ir kariškiai privalo suteikti visokeriopą pagalbą ekspertui atliekant savo funkcijas, leisti netrukdomai ir nedelsiant pravažiuoti, suteikti teisinę pagalbą ir gynybą. Tai tiesiog pagalbinis įrankis, siekiant tinkamai vykdyti funkcijas vizituojamoje valstybėje. – Kokie ateinančių sesijų planai? Ar pavyksta šioje veikloje kelti ir realizuoti savo iniciatyvas? – Kita plenarinė sesija numatyta 2022 m. kovą. Bus svarstomi Prancūzijos, Latvijos, Armėnijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Portugalijos, Norvegijos, Baltarusijos, Belgijos, Liuksemburgo, Maltos ir Jungtinės Karalystės šalių antrojo bei trečiojo vertinimo raportai. Daug dėmesio GRETA ekspertų grupėje bus skiriama situacijos dėl nelegalios migracijos Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos pasieniuose vertinimui. Dėmesio sulauks migrantų pažeidžiamumo aspektų ir prekybos žmonėmis santykis, planuojama diskutuoti dėl grėsmių prekybos žmonėmis (ypač vaikais) internetinėje erdvėje, prekybos žmonėmis terorizmo tikslais ir kt. GRETA ekspertai yra lygiaverčiai, gali kelti ir net skatinami tai daryti, jų nuomone, aktualius klausimus, pateikti savo įžvalgas ar vertinimus vienu ar kitu klausimu. GRETA ekspertų grupėje esu vienintelis ekspertas, kuris vykdo ir savo pagrindines teisėjo pareigas savo šalyje, todėl didžiulio kolegų susidomėjimo susilaukia mano pastebėjimai ar komentarai dėl prekybos žmonėmis ikiteisminių tyrimų ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ypatumų, privalumų bei trūkumų tiek Lietuvoje, tiek ir vertinamose valstybėse. Tad tikrai pavyksta ir kelti, ir realizuoti visas iniciatyvas.

