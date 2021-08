Paauglės iš Kauno norėjo būti suaugusiomis: net nesuprato, kaip atsidūrė svetimoje lovoje

Dvi keturiolikmetės iš Kauno norėjo būti suaugusiomis – susipažinusios su 22 metų vaikinu jos pasinėrė į naktines linksmybes, po kurių laukė sunkios ne tik fizinės, bet ir psichologinės pagirios. Nežinia, kuo viskas būtų pasibaigę, jeigu ne vienos nepilnametės motina, supratusi, jog jos dukra liko nakvoti ne pas draugę, o atsidūrė nežinomoje vietoje Kauno rajone.

„Kai pagaliau suradau dukrą, supratau, kad ji yra neblaivi, neorientuota, buvo išsigandusi ir visą laiką kaltino save dėl to, kad neprižiūrėjo savo draugės“, – vėliau policijos pareigūnams nurodė vienos keturiolikmetės motina.

Bet daugiau apie tai, kas vyko viename sodų namelyje, paauglė savo gimdytojai nenorėjo pasakoti – moteris vėliau namuose slapta išgirdo dukros pokalbį su seserimi, kuriai ši ir papasakojo, ką su ja ir šios drauge išdarinėjo jas alkoholiu nugirdęs vyras.

O šis vyras – oficialiai niekur nedirbantis ir su savo senele gyvenantis Vitalijus L. Jis anksčiau neteistas, bet net du kartus buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę bei viešosios tvarkos pažeidimą.

Šįkart Vitalijui L. nepavyko išvengti teistumo – jam iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Jolanta Ramonienė paskelbė, kad vyrą pripažįsta kaltu, nes jis nugirdė vaikus bei lytiškai santykiavo ir kitaip tenkino lytinę aistrą su jaunesniais negu šešiolikos metų asmenimis, nesant išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių.

„Vitalijus K. pažeidė nepilnamečių seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą“, – teisėja nutarė, kad nuteistasis į valstybės biudžetą privalės sumokėti 80 MGL (4 tūkst. eurų) baudą. Kadangi ikiteisminio tyrimo metu vyras 15 parų buvo suimtas, teismas šį laiką įskaitė į bausmę ir nuteistajam nurodė sumokėti 50 MGL (2,5 tūkst. Eur) baudą.

Pasak teismo, Vitalijus L., būdamas pilnametis asmuo, nepilnametes nugirdė alkoholiu, o taip pat, pats būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, žinodamas, kad jos yra nesulaukusios šešiolikos metų amžiaus, tenkino savo lytinę aistrą ir lytiškai su jomis santykiavo, tuo pažeisdamas nepilnamečių seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

„Kaltinamasis pripažino, jog jis parsivežė nepilnametes nukentėjusiąsias į sodą ir ten vaišino degtine, degtinę gėrė visi trys, taip pat pripažino, jog lytiškai santykiavo tiek su viena, tiek su kita mergaite, žinodamas, kad joms dar nėra 16 metų“, – teismas pažymėjo, kad nukentėjusiųjų paauglių parodymai bei jų veiksmai įvykių naktį „neleidžia teigti, kad jos buvo bejėgiškos būklės, dėl ko nebūtų galėję pasipriešinti ar aiškiai išreikšti savo valią dėl sutikimo ar nesutikimo lytiškai santykiauti.“

Visa ši istorija paaiškėjo, kai į policiją kreipėsi vienos nepilnametės motina – savo dukrą išleidusi nakvoti pas draugę ji vėlai vakare paskambino į šios mobiliojo ryšio telefoną, tačiau su į skambutį atsiliepusia dukra nesugebėjo susišnekėti.

„Būdavo atvejų, kai dukra nakvodavo pas klasiokę, bet tai vykdavo su tėvų žinia, – per apklausą kalbėjo viena motina. – Apie 23 val. man telefonu paskambino dukros bendraklasės motina ir pranešė, jog mūsų dukrų nėra namuose. Tada iš karto paskambinau dukrai, kuri atsiliepusi aiškino, jog yra pas draugę namuose. Paprašiau per vaizdo kamerą parodyti draugę, bet ji neparodė. Tai man sukėlė įtarimų, nes dukra aiškino, kad draugė tai tualete, tai kažkur kitur, todėl ir negali parodyti. Be to, man pasirodė, kad dukra kalba nerišliai.“

Tuo metu kita motina, kuri tą vakarą dirbo, policijos pareigūnams aiškino, kad apie 22.30 val. ją ėmė kamuoti bloga nuojauta, todėl per „Messenger“ programėlę bandė susisiekti su dukra, bet ši į skambučius neatsakė. Moters teigimu, su dukra vėliau telefonu pavyko susisiekti kitos mergaitės motinai, kuri pamačiusi nepilnametę iš karto suprato, jog ši yra ne namuose, o visai kitoje vietoje ir esą net kartu matė vaikiną, kurį jai įvardino „pliku bernu“.

Supanikavusios motinos įnirtingai bandė susisiekti su dukromis, kol viena jų atsiliepusi prisipažino, kad yra kažkur soduose Kauno rajone, tačiau tikslaus adreso negalėjo nurodyti.

„Mums buvo pasakyta važiuoti prie Kadagių slėnio, kuris yra netoli sodų“, – viena motinų sakė, kad tik vėliau dukra papasakojo, jog su nepilnametėmis linksminęsis vyras nenorėjo atskleisti savo gyvenamosios vietos ir pažadėjo nuvežti iki slėnio.

Nuvažiavusios į nurodytą vietą motinos dukrų taip ir nerado, todėl sutarė, kad viena jų lauks savo automobilyje aikštelėje prie slėnio, o kita važinės automobiliu ir bandys surasti mergaites.

„Ji važinėjo aplinkui, ieškodama sodų, kai man paskambino dukra ir pasakė, kad nežino kur eina, bet, sakė, šone yra miškas, – kalbėjo moteris. – Tada aš išvažiavau iš aikštelės į pagrindinį kelią ir pamačiau ją ateinančią. Vizualiai matėsi, kad dukra yra neblaivi, neorientuota, kaltino save ką padariusi, sakė, kad buvo soduose. Kai paklausiau, kur yra jos draugė, dukra sakė, kad ši liko soduose, ir ėmė save kaltinti, jog neprižiūrėjo draugės, bet daugiau nieko nepasakojo.“

Apie tai, kad surado dukrą, moteris pranešė kitos mergaitės motinai; susitikusios jos vėl ėmė ieškoti namo soduose, kur linksminosi nepilnametės.

„Dukra neprisiminė namo, todėl paskambinome į policiją – kai pareigūnai atvyko, namą pavyko surasti, tačiau jo viduje buvo tamsu“, – sakė moteris.

„Aš be perstojo skambinau į dukros telefoną, o pareigūnai beldėsi į langus ir duris, – sakė kitos mergaitės motina. – Kai pagaliau ji atsiliepė, liepiau atidaryti duris ir įjungti šviesą, bet dukra pasakė, kad lauke eina keliuku. Išvažiavau jos ieškoti – radau prie kaimynystėje esančio namo, dukra sakė, kad ji iššoko per langą, po to perlipo per kaimynų tvorą ir ėjo keliuku. Matėsi, kad ji yra neblaivi, susivėlusiais plaukais, nepilnai apsirengusi, nes buvo be kojinių, atsisegusia striuke.“

Moters teigimu, pareigūnai dar ieškojo vaikino, kurio namuose girtavo paauglės, bet jo taip ir nesurado, nes atsiradusi mergaitė tyčia pareigūnus suklaidino dėl jo buvimo vietos.

„Važiuojant į namus klausiau, kodėl ji nepasakė pareigūnams, kur yra vaikinas, bet ši tik teisinosi, kad jis esą buvo geras, vadino ją mažyte, o ji visą laiką, kai prisigėrė alkoholio, neva miegojo“, – teigė motina.

Tačiau tą patį rytą ji išgirdo dukros pokalbį su seserimi – paauglė jai prisipažino, kad su gerokai vyresniu vaikinu turėjo lytinių santykių.

Kad intymiai bendravo su Vitalijumi L., vėliau savo motinai prisipažino kita nepilnametė. Per apklausą policijoje ji taip pat nurodė, kad su vaikinu susipažino internetu, o kai su juo susitiko, jis paauglėms pasiūlė važiuoti į šio namus.

„Jis žinojo, kad mums yra po 14 metų, o jis pats sakė, kad yra 22 metų, gyvena su močiute“, – paauglė prisipažino, kad vaikino namuose gėrė degtinę, nuo kurios jai pasidarė bloga, todėl ji užmigo. O ar turėjo lytinių santykių, mergaitė negalėjo atsakyti – dėl girtumo neatsiminė.

Kita nepilnametė buvo kiek atviresnė – ji sakė, kad su nepažįstamuoju iš pradžių buvo susitikusios net keturios mergaitės, bet dvi nenorėjo važiuoti į šio namus.

„Kai atvažiavome į sodus, jis buvo nupirkęs alkoholio, trise išgėrėme litro talpos butelį degtinės, o paskui jis ėmė glamonėtis su mano drauge“, – nepilnametės teigimu, vėliau uždrausto vaisiaus teko paragauti ir jai, bet viskas nutrūko, kai jos ir draugės ėmė ieškoti tėvai.

Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Vitalijus L. net nebandė nuo pareigūnų slėpti, kad turėjo intymių santykių su paauglėmis, jis taip pat prisipažino žinojęs, jog šioms net nėra 16 metų.

„Prisipažįstu įvykdęs nusikaltimus ir dėl to gailiuosi, ateityje pasižadu nenusikalsti“, – aiškino vyras.