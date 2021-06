Nusikaltimai panašūs – bausmės visiškai skirtingos: Daktarų šeima už grotų sėdo ilgam, o tą patį daręs policininkas liko laisvėje

Skandalingai pradėta elitinio Panevėžio kriminalisto kanapių auginimo byla baigėsi švelniais nuosprendžiais – 4 vyrai pripažinti kaltais, tačiau nei vienas neatsidūrė už grotų. Tuo pat metu Šiauliuose buvo narpliojama ne tokia rezonansinė, bet labai panaši Daktarų šeimos istorija. Tik čia teisėjos verdiktas buvo negailestingas – skirtos itin griežtos laisvės atėmimo bausmės. Delfi pabandė išsiaiškinti, kodėl, atrodytų, labai panašus nusikaltimas vertintas visiškai skirtingai.

Šiaulietis Dangis Daktaras kartu su žmona Indre Daktariene ir mama Irena Daktariene 2018 metų rugsėjį namo palėpėje įrengė laboratoriją, kur užaugino 84 kanapių augalus. Tada derlių nuėmė ir pakabino džiūti toje pačioje palėpėje, kur viską aptiko kratą atlikę pareigūnai. Maža to, vykdydami savo projektą šeima dar ir privogė elektros už beveik 7 tūkst. eurų.

Šiaulių apygardos teismas už narkotikų auginimą, disponavimą jais turint tikslą platinti bei elektros vagystę anksčiau dukart teistam D. Daktarui skyrė 12-os metų laisvės atėmimą. Niekada problemų su teisėsauga neturėjusi jo žmona už grotų turės praleisti 6 metus, o garbaus amžiaus Irenos Daktarienės teismas pagailėjo ir tik apribojo laisvę.

2019 metais iš kanapių auginimo pasipelnyti sugalvojo ir elitinis Panevėžio kriminalistas Vaidas Oftas, pats kovojęs su narkotikų platinimu. Su 3 vaikystės draugais jis vienoje Kelmės rajone esančioje sodyboje užaugino 78 marihuanos augalus.

Ketveriukė derliaus nuimti nespėjo, nes įkliuvo policijai. Tačiau patys pareigūnai vėliau viską išdžiovino ir gavo beveik 2 kg rūkymui tinkamų kanapių.

Visgi šioje istorijoje kanapių augintojai išsisuko itin lengvai. Pats V. Oftas atsipirko 1 metų laisvės apribojimo bausme, per šį laiką jam uždrausta turėti ar vartoti narkotikus bei toliau tęsti darbą.

Du jo bendrininkai, Gediminas Bračkus ir Valdas Noreika, sulaukė laisvės atėmimo bausmių, tačiau už grotų nesės, nes jų vykdymas atidėtas. Šiame nusikaltime taip pat dalyvavęs Liutauras Dirgėla atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Investavo tūkstančius

Prieš teismą stojęs V. Oftas pasakojo, kad planas auginti kanapes gimė besikalbant su vaikystės draugu G. Bračkumi.

„Tiesiog norėjom jas užauginti, – tvirtino V. Oftas. – Auginimui reikėjo maždaug 5 tūkst. eurų. Pats turėjau 2 ar 3 tūkst. eurų.“

Trūkstamą sumą investicijoms į kanapių auginimą sėbrai skolinosi iš pažįstamų ir net imdami paskolas, o tada pradėjo įgyvendinti savo planą.

„Susitarėme, kad reikia įsirengti patalpas, nusipirkti žemių, įsigyti lempas, sėklų. Be to, reikėjo žmogaus, kuris viską prižiūrėtų, todėl pakvietėme V. Noreiką. G. Bračkus pažinojo L. Dirgėlą, kuris žinojo, kaip kanapės auginamos“, – nusikaltimo pradžią prisiminė V. Oftas.

L. Dirgėla apsiėmė pasirūpinti auginimo procesu ir pradėjo ieškoti sėklų. Internete radęs, kur jų įsigyti, siekiant išvengti teisėsaugos, nusprendė jas siųstis į paštomatą Lenkijoje, o iš ten parsivežti namo automobiliu.

„Man davė 350 eurų už sėklas ir dar 50 eurų kurui. Užsakiau jas, bet nuvažiavęs į Lenkiją kažkodėl išsigandau, todėl tiesiog jas išmečiau. Po to jas už 50 eurų nusipirkau tiesiog Lietuvoje iš pažįstamo“, – pasakojo L. Dirgėla.

Foto: Kauno aps. VPK

Profesionali kanapių laboratorija buvo įrengta G. Bračkui priklausančios sodybos ūkiniame pastate. Derlių vyrai planavo nuimti 2020 metų kovą, tačiau to padaryti nespėjo, nes likus 4 mėnesiams buvo sulaikyti.

Pats V. Oftas visą laiką tvirtino, kad nesiruošė pasipelnyti iš šio nusikaltimo, tačiau kiti jo sėbrai kalbėjo priešingai.

„Buvo kalba apie atlygį, kai kanapės užaugs ir bus realizuotos, – teisme prisipažino G. Bračkus ir pridūrė. – Pradžioje viskas ėjosi užtikrintai, vėliau V. Oftas pradėjo mėtytis, matėsi, kad neturi jokio plano, kilo abejonės dėl paties auginimo proceso, jautėsi, kad jis pats nežinojo, dėl ko ir kam, dar žiurkės pradėjo pulti. Nepaskaičiavom, kad tam reikės tiek daug laiko, darbo sąnaudų, priežiūros.“

Nepaisant to, kad teismas neginčijamai nustatė, jog kanapės buvo auginamos turint tikslą pasipelnyti, kaltinamiesiems net nebuvo inkriminuotas nusikaltimas, kuris galėjo juos ilgam pasiųsti už grotų – narkotikų platinimas.

Visi jie nuteisti tik pagal Baudžiamojo kodekso 265 str., kuriame numatyta atsakomybė už neteisėtą kanapių ar aguonų auginimą. Tai laikoma apysunkiu nusikaltimu, už kurį teismas gali skirti baudą, areštą, viešuosius darbus, laisvės apribojimą arba laisvės atėmimą iki 5 metų.

Tiesa, auginant kanapes vienas daigas nulūžo, todėl G. Bričkus ir V. Noreika jį parsivežė namo ir pasikabino spintoje norėdami išdžiovinti ir parūkyti. Dėl šių 7 gramų kanapių jie buvo nuteisti dėl neteisėto disponavimo narkotikais.

Nusikaltimas panašus – verdiktas visiškai kitoks

Labai panašų planą įgyvendinusi Daktarų šeima policijai įkliuvo jau vėlesnėje auginimo stadijoje. Jie buvo spėję užauginti 84 augalus, juos nukirpti ir pakabinti džiūti namo palėpėje. Taip jie bandė pagaminti beveik 3 kg kanapių.

Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

Būtent todėl šeima sulaukė kaltinimų ne tik dėl neteisėto kanapių auginimo, bet ir jų gaminimo, turint tikslą platinti.

„Teismų praktikoje nurodoma, jog narkotinių medžiagų gaminimas – tai aktyvus procesas, kurio metu siekiama bet kokiu būdu išgauti iš augalo (kanapių) tinkamas svaigintis medžiagas, toks procesas apima augalų nupjovimą, rūšiavimą, smulkinimą, džiovinimą ir pan.; gaminimas kaip procesas laikomas baigtu, kai pagaminamas bet koks narkotinės ar psichotropinės medžiagos kiekis, tinkamas vartoti (svaigintis), tačiau gaminimo baigtumas neturi reikšmės baudžiamajai atsakomybei kilti pagal BK 260 straipsnį“, – rašoma Šiaulių apygardos teismo nuosprendyje.

Tiesa, Dangis Daktaras teisme su žmona kategoriškai gynėsi, kad neplanavo užaugintų narkotikų pardavinėti, tačiau tokia versija teisėjos jie neįtikino.

Atkreiptas dėmesys, kad pas juos rasti 5 plastikiniai maišeliai, kuriuose ekspertai aptiko marihuanos likučių, taip pat svarstyklės, pirštinės ir 101 tuščias maišelis. Be to, D. Daktaras iš anksčiau buvo teistas dėl nusikaltimų susijusių su narkotikais.

„Taigi, nemažas rastų narkotinių medžiagų kiekis, rasti užspaudžiami maišeliai, 5 vnt. jau panaudotų plastikinių maišelių, kuriuose jau yra buvę kanapių, bei kiti anksčiau nurodyti duomenys patvirtina, kad kratos metu rastos narkotinės medžiagos buvo laikomos turint tikslą jas platinti, o ne tik savo reikmėms. Kartu pažymėtina, jog aplinkybė, kad I. D. nevartoja narkotinių medžiagų, taip pat sustiprina išvadą, kad pastaroji narkotines medžiagas laikė platinimo tikslais“, – nusprendė teismas.

Sprendimas nustebino

V. Oftas ne tik sulaukė švelnios bausmės, bet dar ir buvo išteisintas dėl kelių kitų nusikaltimų. Prokurorai jį bandė nuteisti dėl piktnaudžiavimo tarnyba, siekdami įrodyti, kad augindamas kanapes jis pasinaudojo policijoje įgytomis žiniomis – apmokė savo sėbrus konspiracijos, pavyzdžiui, liepė susirašinėti tik per „Telegram“ programėlę, taip pat nuolat tikrinti, ar ant jų automobilių nėra pritvirtinti sekikliai.

Be to, anot kaltinimo, jis, kaip pareigūnas, privalėjo užkardyti daromą nusikaltimą. Visgi teismui tai nepasirodė logiška.

„Šiuo atveju nėra jokių teisinio pagrindo teigti, kad nurodytą nusikalstamą veiką V. Oftas vykdė naudodamasis savo tarnybine padėtimi ar įgaliojimais, jam numatytas pareigas ir įgaliojimus panaudojo ar nepanaudojo priešingai tarnybos interesams. Jis ją darydamas savo kaip policijos pareigūno tiesioginių pareigų nevykdė. Reikalauti iš policijos pareigūno užkardyti ar atskleisti jo paties daromą nusikalstamą veiką, kaip kad šiuo atveju neteisėtą kanapių auginimą, ir po to pripažinti, kad tokios nusikalstamos veikos neatskleidęs jis piktnaudžiavo tarnyba, negalima, nes, kaip jau buvo minėta, tokie veiksmai, tiesiogiai nesusiję su valstybės tarnautojo tarnybos įgaliojimais ar pareigų vykdymu, nelaikomi piktnaudžiavimu tarnyba ir kvalifikuojami kaip savarankiški nusikaltimai pagal kitus BK straipsnius“, – konstatavo teismas.

Be to, per kratas V. Ofto darbo vietoje rasta ir psichotropinių vaistų, tačiau jis teigė neįsivaizduojantis, kaip jie ten atsirado. Teisėjas patikėjo tokia kaltinamojo pozicija ir išteisino jį dėl neteisėto disponavimo narkotikais.

Toks sprendimas ir švelnios bausmės nustebino kai kuriuos politikus ir teisininkus. Kaip rašė už narkotikų dekriminalizavimą kovojanti Seimo narė Morgana Danielė, viena vertus, ji ir siekia, kad už nesmurtinius nusikaltimus būtų taikomos su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės. Visgi ji pridūrė, kad šiuo konkrečiu atveju galima įžvelgti dvigubų standartų taikymus.

Morgana Danielė Foto: Asmeninins albumas

„Nors teismas nustatė, kad Panevėžio AVPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyboje dirbęs V. O. buvo „šios nusikalstamos veikos sumanytojas ir aktyvus jos vykdytojas“ ir „būtent jam kilo idėja užauginti kanapes ir jas realizavus užsidirbti pinigų“, teismas neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis ir piktnaudžiavimo tarnyba neįžvelgė. Formaliai viskas gerai, bet neteisybės jausmas lieka, kai žinai, jog 2020 m. laisvės atėmimo bausmę atliko 73 žmonės, kurie disponavo narkotinėmis medžiagomis neturėdami tikslo platinti“, – mintimis dalinosi ji.

Su Delfi bendravusiems teisininkams taip pat pasirodė keista, kad šioje byloje net nebandyta inkriminuoti narkotikų gaminimo turint tikslą platinti, nors tą įtarti leidžiančių duomenų byloje yra.