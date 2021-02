Vilniaus prokurorę įklampino įtartina draugystė

Dabar jau buvusi Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Lilija Balaišienė ir jos pažįstamas Vadimas Pachomovas pagrįstai buvo nuteisti, konstatavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teisėjų kolegija paliko galioti anksčiau priimtą Kauno apygardos teismo nuosprendį.

Buvusiai prokurorei yra skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant trejiems metams, be to, teismas penkeriems metams iš L. Balaišienės yra atėmęs teisę dirbti valstybės tarnyboje. Be to, jai buvo nurodyta sumokėti 15 MGL (570 eurų) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, taip pat buvo konfiskuoti beveik 5 tūkst. Eur.

Buvusios prokurorės pažįstamą V. Pachomovą teismas yra pripažinęs kaltu dėl prekybos poveikiu ir jam skyrė trejų su puse metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant trejiems metams. Jis taip pat įpareigotas sumokėti 15 MGL (570 eurų) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, iš jo konfiskuoti 5 tūkst. Eur.

Ikiteisminis tyrimas šioje byloje pradėtas 2014 metų gruodį generalinio prokuroro sprendimu. Surinkta duomenų, kad kaltinamieji iš vieno vilniečio reikalavo kyšio ir paėmė 10 tūkst. eurų už palankių jo atžvilgiu proceso sprendimų priėmimą prokurorės kontroliuotame ikiteisminiame tyrime.

Bylos duomenimis, L. Balaišienė, vykdžiusi ikiteisminį tyrimą dėl iššvaistytų lėšų, susitarė su V. Pachomovu iš vieno įtariamųjų pareikalauti kyšio. V. Pachomovas iš verslininko prašė 20 tūkst. eurų, vėliau susitarė, kad jam bus perduota 15 tūkst. eurų už tai, kad L. Balaišienė priimtų palankius procesinius sprendimus jo byloje.

Kaip įrodymą, kad iš tiesų yra siųstas prokurorės, V. Pachomovas verslininkui parodė originalų dokumentą iš jo bylos, gautą iš L. Balaišienės.

Per du kartus gavęs 10 tūkst. eurų iš verslininko, V. Pachomovas, bylos duomenimis, pakeitė kupiūras banke ir perdavė L. Balaišienei 5 tūkst. eurų.

Buvusi prokurorė šias aplinkybes kategoriškai neigė ir tikino nieko nežinojusi apie V. Pachomovo susitarimus su verslininku. Ji neneigė davusi jam dokumentą iš bylos ir papasakojusi apie savo planuojamus priimti sprendimus, bet teigė tai dariusi vardan draugystės.

Duodama parodymus teisme ji pasakojo, kad su V. Pachomovu jos šeima buvę artimi draugai: drauge keliaudavo, švęsdavo vieni kitų gimtadienius. Taip pat V. Pachomovas prokurorės šeimai buvo parūpinęs abonementą sporto klube, kuriame jie susitikdavo keliskart per savaitę.

L. Balaišienė, būdama prokurore nagrinėjusi finansinių nusikaltimų bylas, sakė žinojusi, kad jos geras draugas praeityje yra teistas už kyšininkavimą bei paskutiniu metu taip pat turėjo problemų su teisėsauga ir figūravo keliuose ikiteisminiuose tyrimuose. Dėl šios aplinkybės jis su prokurore tiesiogiai nebendraudavo – dėl susitikimų tardavosi per L. Balaišienės vyrą.

Vis dėlto buvusi prokurorė teigė, kad tai nebuvusi konspiracija, o tik V. Pachomovo būdas apsaugoti ją nuo galbūt nepageidaujamų sąsajų su jo atžvilgiu vykdomais teisėsaugos tyrimais.

Paklausta, kodėl būdama pareigūne taip pasitikėjo teisėsaugos akiratin patekusiu žmogumi, L. Balaišienė sakė tikėjusi, jog artimas draugas pasikeitė, o naujų jo atžvilgiu atliekamų tyrimų nesureikšmino.

„Santykiai buvo šilti, artimi, grįsti pasitikėjimu“, – kalbėjo buvusi prokurorė.

Ji pripažino, kad su V. Pachomovu ne tik aptarė kai kurias bylos aplinkybes, bet ir perdavė jam originalų dokumentą, nors tikino nežinojusi, kad šį bičiulis panaudos blogam tikslui.

Apie bylą, dėl kurios yra įtariama ėmusi kyšį, L. Balaišienė V. Pachomovui teigė pasakojusi atsitiktinai, kai išreiškė pasipiktinimą netinkamai dirbusia tyrėja.

Jos teigimu, V.Pachomovas byla susidomėjęs, nes vienas iš įtariamųjų buvęs jo geras pažįstamas. Vėliau jis prokurorės vis pasiteiraudavo, kaip sekasi šis tyrimas, o L. Balaišienė jam papasakodavusi, kokius sprendimus ruošiasi priimti.

Išgirdęs, kad prokurorė rengiasi panaikinti piniginių lėšų apribojimą įtariamajam, V. Pachomovas ėmė prašyti dokumento originalo, teigdamas, kad nori jį parodyti draugui ir taip padaryti jam siurprizą.

Toks prašymas L. Balaišienės nenustebinęs ir ji, pasitikėdama draugu, teigė sutikusi duoti jam dokumentą. Ne vieną rezonansinę bylą nagrinėjusi buvusi prokurorė tikino, kad svarbių šio ar kitų tyrimų duomenų su V. Pachomovu neaptarinėjo, o jam paminėdavo tik įtakos tyrimui neturinčias detales. Šis dokumentas irgi nebuvęs itin reikšmingas, todėl ir sutiko jį duoti V. Pachomovui.

Ji teismo posėdžio metu ne kartą pripažino pasielgusi kvailai ir netinkamai, peržengusi ribas, susijusias su darbu, tačiau teigė neįtarusi, kad pasinaudodamas šiuo dokumentu V. Pachomovas mėgins įrodyti įtariamajam savo artimus ryšius su prokurore.

Apie tai, kad ja buvo pasinaudota, L. Balaišienė teigė supratusi tik po to, kai jau buvo sulaikyta. Ji mano, kad artimas draugas ją įklampinti nusprendė tikėdamasis, kad taip bus sušvelninta bausmė jam pačiam.

2015 m. sausį L. Balaišienė atleista iš pareigų Vilniaus apygardos prokuratūroje.