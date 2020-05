Vilniuje – slapta policijos operacija: rastas įspūdingas įkalčių kiekis šokiravo net visko mačiusius pareigūnus

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, slapta atlikę stebėseną virtualioje erdvėje, kreipėsi į kolegas iš Vilniaus policijos ir paprašė patikrinti tyrimo metu surinktą informaciją. Po atliktos kratos duomenys pasitvirtino – ikiteisminį tyrimą pradėję policijos pareigūnai net suglumo, kai peržiūrėjo operacijos metu paimtus įkalčius. O dar labiau buvo šokiruoti, kai išgirdo įtariamojo paaiškinimus.

Neįtikėtina, bet anksčiau neteisto 47 metų vilniečio Roberto M. namuose buvo rasta daugiau kaip 80 tūkstančių pornografinių vaizdo įrašų ir nuotraukų. Daugelyje šių įrašų buvo užfiksuoti suaugusiųjų atliekami arba suvaidinti lytiniai aktai, todėl vilniečiui dėl to negrėsė nei baudžiamoji, nei administracinė atsakomybė. Tačiau kratos metu buvo surasta ir tokių vaizdo įrašų, kuriuose yra nufilmuoti seksualiai išnaudojami ne tik nepilnamečiai, bet ir mažamečiai vaikai.

Ypatingai didelis kiekis pas Robertą M. rastų pornografinio pobūdžio įrašų nustebino ne tik ikiteisminį tyrimą atlikusius policijos tyrėjus bei tyrimą kontroliavusį prokurorą, bet ir teismą, kuris išnagrinėjo baudžiamojon atsakomybėn patrauktam vilniečiui iškeltą baudžiamąją bylą.

„Robertas M., turėdamas tikslą platinti, įsigijo ir platino didelį kiekį pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas mažametis vaikas“, – konstatavo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Šelmienė.

Teisėjos priimtame nuosprendyje nurodoma, kad anksčiau reikalų su teisėsauga neturėjęs ir šiuo metu laikinai nedirbantis Robertas M. kompiuteryje sumontuotuose devyniuose vidinės atminties diskuose laikė ir kitiems asmenims internetiniame tinkle programine įranga „eD2K“ leido atsisiųti 50 vaizdo įrašų. Net 29 įrašuose buvo nufilmuoti seksualiai išnaudojami mažamečiai vaikai iki 14 metų, o kituose – nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų.

Apie aistrą žinojo ir žmona

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Robertas M. įvairius pornografinio turinio įrašus į savo kompiuterį siuntėsi mažiausiai metus – šiuos įrašus jis išsisaugodavo kietuosiuose diskuose. Visi jie turėjo atskirą kodą, todėl peržiūrėti tai, ką vyras laiko kompiuteryje, negalėjo nei jo jau suaugęs sūnus, nei žmona.

Tačiau tai, kad sutuoktinį domina pornografija, moteris žinojo. Bent taip nurodė policijos pareigūnams ir teismui. Ji sakė, kad su Robertu M. santuokoje gyvena daugiau kaip 20 metų.

„Man buvo žinomas sutuoktinio potraukis domėtis suaugusiųjų pornografija, bet apie tai, kad jis domisi ir vaikų pornografija, sužinojau tik prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, – sakė moteris. – Dėl to labai sunerimau ir ėmiau stebėti vyrą – ar nėra pasikeitęs jo elgesys. Bet nieko nepastebėjau, todėl apie tai su juo pasikalbėjau – tikiu, kad policijos atlikta krata, o po to pradėtas tyrimas privertė jį pasikeisti ir jis jau įveikė savo potraukį vaikų pornografijai, manau, toks jo elgesys ateityje nepasikartos.“

Kad bando įveikti potraukį pornografijai, teisme aiškino ir pats Robertas M. – atsakomybėn patrauktas vyras visiškai pripažino savo kaltę.

„Visada domėjausi suaugusiųjų pornografija, o maždaug prieš susidomėjau pornografija, kurioje yra užfiksuoti vaikai, – nagrinėjant bylą teisme kalbėjo vyras. – Savo domėjimąsi pornografija galiu įvardyti kaip priklausomybę, su kuria dabar stengiuosi kovoti.“

Paklaustas, dėl kokių priežasčių susidomėjo pornografinio pobūdžio įrašais, vyras sakė: „Tai gal dėl to, kad daugybę metų tekdavo dirbti pamaininį darbą, be to, tam reikšmės turėjo ir seksualinio pobūdžio problemos su žmona.“

Vyras neslėpė, kad puikiai išmano kompiuterinę techniką ir žinojo, kaip internete veikia programos, kuriomis galima atsisiųsti bei kitiems leisti iš savo kompiuterio siųstis jame saugomus įrašus.

„Stengdavausi pornografinius failus parsisiųsti ir išsisaugoti, bet didelę dalį jų ištrindavau, – kalbėjo Robertas M. – Daugiausiai domėjausi mergaitėmis nuo 6 iki 16 metų.“

Foto: Alius Koroliovas

Vyras neslėpė, kad ieškodamas vaikų pornografijos įrašų turėdavo į paieškos juostą įrašyti tam tikrus raktinius žodžius ir kad prieš atsisiunčiant seksualiai išnaudojamų vaikų vaizdo įrašus dažnai sulaukdavo įspėjimų, jog už tai gali grėsti baudžiamoji atsakomybė.

„Kartais ant kompiuterio ekrano atsirasdavo vaizdo įrašas „Stop policija“, tačiau į tai nereagavau, maniau, kad nieko nebus“, – sakė jis.

Iki šiol priklausomas nuo pornografijos

Robertas M. tikino, kad netikėtas policijos pareigūnų pasirodymas namuose ir atlikta krata privertė permąstyti savo elgesį.

„Nuo to laiko, kai pas mane buvo rasta vaikų pornografijos, daugiau šiais įrašais nesidomėjau, manau, man jau pavyko šį potraukį suvaldyti, tačiau aistrą suaugusių pornografijai dar iki šiol stengiuosi įveikti“, – vyras teigė, kad gailisi dėl padaryto nusikaltimo ir jam dėl to yra labai gėda.

Dėl vaikų pornografijos įrašų įgijimo, laikymo ir platinimo atsakomybėn patrauktas vilnietis teismo prašė jo nenuteisti, o baudžiamąją bylą nutraukti, atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

„Prašau mane perduoti pagal laidavimą žmonos žiniai – iš šios situacijos pasimokiau, daugiau jokių nusikaltimų tikrai nedarysiu, – sakė Robertas M. – Man žmona gali daryti ir daro teigiamą įtaką, po policijos pradėto tyrimo su ja daug ir nuoširdžiai kalbėjausi, manau, daugiau nesuklysiu.“

Kad yra verta teismo pasitikėjimo, bandė įtikinti ir Roberto M. sutuoktinė, tačiau baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja nutarė, kad šioje baudžiamojoje byloje nėra galimybės taikyti atleidimą nuo atsakomybės pagal laidavimą.

„Tokią nuomonę teismas daro įvertinęs šias reikšmingas aplinkybes: pirma, Robertas M. nusikalto brandaus amžiaus, sulaukęs 47 metų amžiaus, kas leidžia teigti, jog tokio amžiaus asmuo turi tvirtai susiformavusias pažiūras, nusistovėjusią vertybinę skalę, požiūrį į visuomenėje taikomas taisykles, tų taisyklių laikymąsi, savo kaip asmenybės ir visuomenės nario pozicionavimą, gyvenimišką, socialinę patirtį, kuri leidžia sąmoningai pasirinkti elgesio variantą, – nuosprendyje nurodė teismas. – Antra, Robertas M. posėdyje teismui tvirtino, jog jis stengiasi įveikti savo domėjimąsi pornografinio turinio medžiaga, pats tokį potraukį įvardijo priklausomybe, kurią bando įveikti, tačiau šiuos kaltinamojo teiginius teismas vertina kaip pakankamai deklaratyvius, nes jų neatliepia jokie konkretūs Roberto M. veiksmai.“

Dešimtys tūkstančių įrašų

Pasak teisėjos, iš kaltinamojo parodymų ir baudžiamojoje byloje surinktų duomenų matyti, jog Roberto M. domėjimasis pornografinio turinio medžiaga, kurioje vaizduojami mažamečiai vaikai ir nepilnamečiai vaikai, tokios medžiagos siuntimasis per atitinkamas programas, kurių savaiminio dalijimosi duomenimis neapibrėžtam vartotojų ratui funkcija šiomis programomis naudojantis Robertui M. buvo gerai žinoma, buvo neatsitiktinis ir pakankamai ilgą laiką (ilgiau nei vienerius metus) trukęs procesas.

„Manytina, kad Robertas M. aiškiai suvokė tokio savo elgesio nusikalstamą pobūdį, tačiau ignoravo įspėjamuosius policijos ženklus, atsirandančius internete ieškant ir siunčiant aptariamo pobūdžio informaciją, pornografinio turinio medžiagą, tarp kurios buvo ir medžiagos, kurioje vaizduojami mažamečiai vaikai, siuntėsi ir laikė itin dideliais kiekiais (kratos metu Roberto M. disponuojamoje kompiuterinėje įrangoje rasta dešimtys tūkstančių įrašų), kas teismui neleidžia padaryti tvirtos išvados, jog šiuo atveju yra pagrindo manyti, kad kaltinamasis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų“, – pabrėžė teisėja V. Šelmienė.

Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas konstatavo, kad Robertui M. turi būti skirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė – jo padaryta veika yra tyčinis nusikaltimas, priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai. Tačiau bausmę nutarta atidėti vidutiniam baudžiamajame įstatyme numatytam dvejų metų terminui.

„Teismo vertinimu, laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo metu taikomi draudimai bei įpareigojimai drausmins, ribos Roberto M. polinkius domėtis uždrausto turinio informacija, ją skleisti, tačiau neizoliuos asmens nuo visuomenės, šeimos narių, artimųjų, suteiks realias galimybes gauti pajamų, įveikti priklausomybę ir tokiu būdu sudarys galimybę Robertui M. įrodyti, kad teismo posėdyje jo išsakyti ketinimai toliau gyventi nepažeidžiant įstatymų ir nenusikalstant nėra vien tik tuščios deklaracijos“, – pabrėžė teisėja.

Anot jos, teismo skiriama bausme yra siekiama sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti nuteistajam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti jį, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

Už tai, kad įgijo, laikė ir platino pornografinio pobūdžio įrašus, kuriuos yra vaizduojami vaikai, teismas Robertui M. skyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.

Bausmės vykdymo atidėjimo metu nuteistajam nurodyta pradėti dirbti, o įsidarbinus – tęsti darbą, taip pat uždrausta išvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Be to, Robertas M. per vienerius metus į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą privalės sumokėti 20 MGL įmoką – 1 tūkst. eurų.

Teismas taip nutarė konfiskuoti Robertui M. priklausiusį kompiuterį ir standžiuosius diskus.