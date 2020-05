Dėl šaltakraujiško nužudymo nuteistas buvęs policininkas jau trokšta išeiti į laisvę

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai atsisakė tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų nutarimą taikyti nuteistajam Rokui Mikuckui lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus daugiau kaip 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.

„Nuteistasis R. Mikuckas yra pateikęs Komisijai prašymą lygtinai paleisti ir pataisos įstaigos, taip pat atlikęs minimalią įstatymo nustatytą paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, kuomet jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir tai sudaro formalų pagrindą priimti sprendimą dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, tačiau lygtinio paleidimo taikymui taip pat būtinos sąlygos – individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių vykdymas ir manymas, jog nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals, kurį sąlygoja žema nusikalstamo elgesio rizika ir (ar) pažanga ją mažinant“, – rašoma teismo nutartyje.

R. Mikuckas nuteistas Kauno apygardos teismo subendrinta 15 metų laisvės atėmimo bausme už tai, kad jis, veikdamas organizuotoje grupėje, bendrais veiksmais, panaudodamas šaunamąjį ginklą ir specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą, panaudodamas fizinį smurtą, atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis, pagrobė svetimą turtą, pasikėsino plėšimo būdu pagrobti didelės vertės svetimą turtą, itin žiauriai dėl savanaudiškų paskatų nužudė kitą žmogų.

Be to, R. Mikuckas kitiems bendrininkams nežinant, pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, be to, R. Mikuckas neteisėtai disponavo nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų. Jis taip pat neteisėtai disponavo šaudmenimis – būdamas Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnu, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje per policijos pareigūnų šaudymo pratybas neteisėtai įgijo – negrąžino neiššaudytus tris pramoninės gamybos 9 mm kalibro „Makarov“ tipo šovinius ir juos neteisėtai laikė bute.

Teismas pažymėjo, jog nuteistasis R. Mikuckas laisvės atėmimo bausmę atlieka už penkių nusikalstamų veikų padarymą, kurių viena priskiriama labai sunkių nusikaltimų kategorijai, viena – sunkių, dvi – apysunkių ir viena veika priskiriama baudžiamiesiems nusižengimams.

Pats sunkiausias nusikaltimas sukėlė negrįžtamas pasekmes, t. y. itin žiauriai dėl savanaudiškų paskatų buvo atimta žmogaus gyvybė, kas, teismo nuomone, neabejotinai atskleidžia netinkamą nuteistojo požiūrį į visuomenėje priimtas moralės bei elgesio normas, rodo, jog vertinamu atveju jis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusių neigiamų vertybių ir sudaro pagrindą griežčiau vertinti nuteistojo galimybes nenusikalsti ateityje ir jo pažangą pataisos proceso metu.

Teismas padarė išvadą, jog neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalis šiuo metu dar neleidžia daryti neabejotinos išvados, jog paleidus nuteistąjį lygtinai iš laisvės atėmimo vietos, būtų įgyvendinta bausmės paskirtis, realizuoti bausmės individualizavimo ir teisingumo principai.

Ši nutartis dar gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, pranešė Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų atstovė Vaiva Milkeraitienė.

Delfi rašė, kad ketverius metus policininko uniformą vilkėjęs R. Mikuckas darė nusikaltimus su tais, kuriuos privalėjo drausminti. Jo bendrininkais buvo ne kartą teisti Vaidas Masalskis bei Egidijus Dobilas, su kuriuo R. Mikuckas anksčiau nuomojo vieną kambarį.

Dar 2008 m. vasarą, kai trijulė padarė Suvalkiją sukrėtusį nusikaltimą, E. Dobilas slapstėsi nuo policijos. Jis buvo ieškomas, kad atliktų bausmę už kitą, prieš porą metų Kauną šokiravusį nusikaltimą – išžaginimą vieno Laisvės alėjos baro moterų tualete. R. Mikuckas tikino to nežinojęs.

Jis taip pat teigė, kad elektrošoką bei revolverį, panaudotus prieš Kazlų Rūdos savivaldybės Guobų kaimo gyventoją Albiną K., įsigijęs savigynos tikslais.

2008-ųjų liepos 1-oji R. Mikuckui buvo laisvadienis. Tądien apie 7 val. jis su bendrais jau buvo prie metalo laužo rinkimu užsiimančio vienišiaus Albino K. sodybos. Pagal išankstinį planą, kurį sukūrė auką pažinojęs V. Masalskis. Šis pats liko automobilyje, o pas 71 metų Albiną K. patraukė tuo metu 23 metų R. Mikuckas su 21 metų E. Dobilu. Pirmasis – apsiginklavęs revolveriu, antrasis – elektrošoku.

Egzekucija pradėta jau kieme – vyrui suduoti mažiausiai keturi smūgiai. Jam sužalota galva, sulaužyti šonkauliai. Tada Albiną K. užpuolikai supančiojo virve bei lipnia juosta, o ant galvos uždėjo plastikinį maišą ir užveržė aplink kaklą. Egzekuciją jie pratęsė nusinešę auką į namą.

Kitą dieną Albinas K. rastas lovoje be gyvybės ženklų. Mirties priežastis – uždusimas.

Atsakomybėn patraukti vyrai teigė nenorėję žudyti – tik išgauti, kur laikomi pinigai. Paskutinis su auka buvo likęs R. Mikuckas. Jis prisipažino, kad senukas dar kalbėjo – prašė pasigailėti. Tuo metu R. Mikucko draugai naršė po kiemą.

Per vieną apklausą R. Mikuckas prisipažino radęs seifo raktą. Kiek ten buvo pinigų, velionio nebepaklausi. R. Mikuckas buvo prasitaręs apie 8 tūkst. litų. Tačiau neva bėgdamas didžiąją dalį išbarstęs.

Nužudytojo brolis įsitikinęs, kad plėšikavęs pareigūnas tiesiog apgavęs bendrus.

„Vilkint policininko uniformą plėšikauti lengviausia“, – ironizavo Vytas K.

Į nelaimės vietą jį iškvietė kaimynė, norėjusi pranešti Vyto K. broliui apie kito kaimyno mirtį, bet niekaip neprisiskambinusi. Vytui K. teko lipti į užrakintus brolio namus per langą. Kas tiksliai iš jų dingo, neaišku. Tačiau kieme pasigesta seno ZIL automobilio. Kad jį išsigabentų, nusikaltėliai kvietė į talką net Albino K. kaimynus.

Grobis buvo parduotas vienoje Kauno metalo supirktuvėje už 3 500 litų.

Kitą dieną trijulė ketino susirinkti ir likusį metalo laužą. Bet aukos kieme jau darbavosi policija. Tai pastebėję įtariamieji tyliai dingo.

Trijulė (tuo metu E. Dobilas jau kalėjo) buvo demaskuota po kelių savaičių.

Atliekant kratą R. Mikucko namuose, rastas iškalbingo turinio maišelis. Jame, be revolverio bei elektrošoko, aptikta ir narkotikų – kokaino bei metamfetamino. R. Mikuckas tikino ketinęs nešti tai kolegoms ir prisipažinti. Neva narkotikus jam prieš vykstant pas Albiną K. įbrukęs V. Masalskis – kad pasijustų drąsiau. Neva V. Masalskis su E. Dobilu juos suvartojo, o jis atsisakė ir parsinešė narkotikus namo.

R. Mikuckas buvo nuteistas ir dėl neteisėto šaudmenų laikymo. Jo namuose rasta ir pistoleto „Makarov“ šovinių, kuriuos pareigūnas teigė pavogęs per pratybas, ir savadarbių šovinių revolveriui. R. Mikuckas neslėpė perdirbęs juos pats.

Prieš ateidamas į nuovadą, R.Mikuckas dirbo Kauno transporto policijoje – budėjo (arba, kaip ironizuoja kolegos, sargavo) požeminėje perėjoje ties Geležinkelio stotimi. Aleksoto policijos nuovadoje jis gaudavo „į rankas“ apie 1500 litų ir teigia ryžęsis plėšikauti dėl pinigų trūkumo.