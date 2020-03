Itin slapta lietuvių grupė feisbuke sudomino JAV pareigūnus: po Vilniuje atliktų kratų – neįtikėtini liudijimai

Iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) į Lietuvą atskriejęs pranešimas apie socialinio tinklo „Facebook“ susirašinėjimo programėlėje „Messenger“ sukurtoje uždaroje grupėje publikuojamas nuotraukas ir vaizdo įrašus atskleidė slaptus mūsų tautiečių pomėgius. Devyniolikmetis vilnietis Audrius P., šioje grupėje pamatęs vieną vaizdo įrašą, patyrė ypatingų emocijų, bet dabar gailisi, kad nesusilaikė ir savo įspūdžiais pasidalino su draugais.

„Ankščiau nebuvau matęs tokių filmukų, man tai sukėlė daug emocijų“, – prisipažino Audrius P., kai į jo namus atlikti kratos atvyko kriminalinės policijos pareigūnai. Jaunas vyras iš pradžių net nesuprato, ko iš jo nori pareigūnai – anksčiau neturėjo jokių reikalų su teisėsauga. Bet kai kratą atliekantys pareigūnai pasiūlė prisiminti laisvalaikį, kurį šis leido virtualioje erdvėje, vaikinui iš karto prieš akis iškilo istorija, dėl kurios kelioms dienoms net buvo užblokuota jo asmeninė paskyra socialiniame tinkle.

„Niekada nemaniau, kad dėl tokių dalykų turėsiu problemų“, – policijoje prisipažino jis.

O viskas prasidėjo, kai Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo 5-oji valdyba gavo JAV Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionalinio centro pranešimą, jog feisbuko vartotojas iš Lietuvos į savo paskyrą įkėlė ir persiuntė kitiems vartotojams elektroninę bylą su pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai.

Audrius P. nebuvo vienintelis, apie kurį JAV pareigūnai pranešė kolegoms iš Lietuvos – buvo pateikta informacija ir apie vyrą, kuris į uždarą feisbuko grupę patalpino pornografinį įrašus su seksualiai išnaudojamais vaikais. Ir šis vyras netrukus buvo surastas, tačiau jo atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas dar tęsiamas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje. Tuo metu Audriaus P. baudžiamasis persekiojimas jau baigtas – Vilniaus miesto apylinkės teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prokurorės pateiktą baudžiamąją bylą, kurioje kaltinamajam buvo pateikti kaltinimai dėl neteisėto įgijimo, laikymo ir platinimo „pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai“.

Su ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis susipažinęs teismas konstatavo, kad Audriaus P. kaltė įrodyta ne tik telekomunikacijų tinklais gauta ir kaltinamajam priklausančioje technikoje rastais vaizdo įrašais, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos medicinos kriminalistikos laboratorijos specialisto išvadomis, bet ir paties atsakomybėn patraukto Audriaus P. prisipažinimu, jo draugų, kuriems įrašus jis išplatino, liudijimais.

Už pornografijos, kurioje vaizduojami išnaudojami vaikai, platinimą baudžiamasis įstatymas numato baudą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų. Atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes teismas nutarė, kad teisingiausia bausmė Audriui P. turėtų būti bauda, o už apysunkį nusikaltimą baudos dydis nustatomas nuo 100 MGL (5 tūkst. Eur) iki 4 tūkst. MGL (200 tūkst. Eur).

Baudžiamąją bylą teismui perdavusi prokurorė teismui pasiūlė Audrių P. nubausti 50 MGL (2,5 tūkst. Eur) dydžio bauda. Su tokia bausme sutiko ir kaltinamasis.

„Padarytas apysunkis nusikaltimas dorovei, kaltinamasis Audrius P. yra 19 metų amžiaus (nusikalstamos veikos padarymo metu buvo 18 metų, moksleivis), nevedęs, dirbantis, neteistas, dėl kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos šioje byloje nėra nukentėjusiaisiais ar civiliniais ieškovais pripažintų asmenų, nėra pareikštų civilinių ieškinių, kaltinamasis nuoširdžiai galisi dėl savo padarytų veiksmų“, – skirdamas prokurorės pasiūlytą švelnesnę nei numato įstatymas bausmę pabrėžė teismas.

„Tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas gali motyvuotai paskirti švelnesnę, negu įstatymo sankcijoje numatyta, bausmę, – bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą“, – pažymima teismo priimtame baudžiamajame įsakyme.

Anot teismo, Audrius P. „nusikalto pirmą kaltą, jis įgijo, laikė ir siuntė tik du vaizdo įrašus, šiuos įrašus siuntė į uždarą grupę“.

„Tyrimo metu buvo apžiūrėtos visos kratos metu surastos ir paimtos laikmenos, tačiau rasti tik du įrašai su pornografiniu turiniu, kuriame vaizduojami vaikai, ir šie įrašai yra tie patys, kuriuos kaltinamasis siuntė į uždarą grupę“, – skirdamas švelnesnę baudą nei numato įstatymas teismas pabrėžė, kad kaltinamojo finansinės galimybės sumokėti didelę baudą yra ribotos, be to, bylos duomenys rodo, jog nusikaltimų recidyvo tikimybė yra itin maža, Audriaus P. asmenybė nėra tokia pavojinga, jog siekiant baudžiamajame įstatyme numatytų bausmės tikslų jam turėtų būti skiriama bausmės sankcijoje nustatyta bauda.

Skirtą 2,5 tūkst. Eur baudą teismas Audriui P. leido sumokėti per dvejus metus. Be to, buvo nuspręsta iš jo kofiskuoti nusikaltimo padarymo įrankius – mobilio ryšio telefono aparatą „Apple IPhone 7 Plius“ ir SIM kortelę.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar praėjusių metų kovo 15 d. vakarą Audrius P. į savo paskyrą susirašinėjimo programėlėje atsisiuntė du vaizdo įrašus su seksualiai išnaudojamais vaikais, o po to tuos įrašus persiuntė savo draugams. „Tokiais savo veiksmais jis įgijo, laikė ir platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojami vaikai“, – pateiktuose kaltinimuose nurodė prokurorai.

Po šio įvykio praėjus dviem mėnesiams baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Audrius P. per apklausą savo kaltę pripažino iš karto. Jis pasakojo, kad kažkada draugas jį pridėjo į feisbuko susirašinėjimo programoje „Messenger“ sukurtą uždarą grupę, kurioje čia esantys nariai tarpusavyje dalinosi „visokiais juokingais filmukais, video“.

Kas yra šie grupės nariai, jaunas vyras teigė nežinantis.

„Kovo mėnesio pradžioje šioje gruopėje pamačiau vaizdo įrašą, kuriame buvo pavaizduota, kaip suaugusi moteris lytiškai santykiauja su vaikais, – toliau pasakojo Audrius P. – Kas įkėlė šį įrašą, nežinau, o ir tada neatkreipiau dėmesio. Ankščiau nebuvau matęs tokių filmukų, todėl tai man sukėlė daug emocijų. Peržiūrėjau šį filmuką ir tada nusprendžiau jį persiųsti savo dviem draugams. Kodėl? Tiesiog, norėjau parodyti, nes pats nebuvau matęs tokių dalykų.“

Pasak Audriaus P., tą patį vakarą jo anketa feisbuke buvo užblokuota – bandant prisijungti prie paskyros buvo rašoma, kad „anketa laikinai yra užblokuota trims dienoms“.

„Iš karto supratau, jog anketa yra užblokuota tik dėl to, kad persiunčiau tą pornografinį filmą, kuriame vaizduojami vaikai“, – devyniolikmetis pažymėjo, jog labai gailisi dėl to, ką padarė ir tikino, kad daugiau taip nesielgs.

Kai pareigūnai patikrino Audriui P. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną ir jame esančią feisbuko paskyrą, nustatė, kad vaikinas išsiuntė ne vieną, o du įrašus. Paklaustas, kodėl meluoja, Audrius P. teisinosi, kad, tikriausiai, suklydo ir nurodė, jog jeigu jau du įrašai rasti, vadinasi, du įrašai ir buvo.

„Nesidomiu vaikų pornografija, padariau tai šiaip, dėl bajerio“, – pridūrė jis.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausti ir Audriaus P. draugai, kuriems šis siuntė pornografinius įrašus. Vienas jų pareigūnams nurodė, kad net nematė, ką bičiulis jam buvo atsiuntęs, o kitas prisipažino, jog taip pat priklausė uždarai grupei feisbuko susirašinėjimų programoje.

„Šioje grupėje nariai dalijasi įvairiais filmukais – taip pat ir pornografinio turinio, ir visokiais „žiauriais“ – egzekucijų įrašais, – sakė liudytojas. – Manęs tai nedomina, aš šių įršaų dažniausiai net nežiūriu – priklausau grupei, tačiau esu išjungęs pranešimus ir jų negaunu, jeigu kas nors ką į grupę įkelia.“

Audriaus P. draugas prisiminė, kad vieną tokių įrašų jam buvo atsiuntęs ir dabar baudžiamojon atsakomybėn patrauktas bičiulis.

„Pradėjau žiūrėti šį įrašą, tačiau pasižiūrėjau tik keletą sekundžių, nes pamatęs, kad tame vaizdo įraše yra pornografija su vaikais, iš karto išjungiau ir toliau nežiūrėjau – man tai nepriimtina ir nejuokinga“, – sakė liudytojas.

Jo teigimu, įrašą atsiuntęs draugas dar tą patį vakarą parašė žinutę instagrame – nerimavo, kad yra užblokuotas feisbuke. O po poros mėnesių pranešė, kad namuose policija atliko kratą ir tyrėjai į apklausą kvies draugus, kuriems jis vaizdo įrašus buvo išsiuntęs.

„Audrius P. yra normalus, bendrauja su merginomis, tas filmukas su vaikų pornografija buvo siųstas šiaip, dėl bajerio“, – sakė liudytojas, pabrėžęs, kad tai buvo pirmas kartas, kai iš draugo gavo tokio pobūdžio įrašą.

Delfi rašė, kad Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama keliasdešimt baudžiamųjų bylų dėl neteisėto disponavimo pornografinio pobūdžio įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai. Dažniausiai tai būna užsienyje nufilmuoti vaikai, tačiau pareigūnai yra užfiksavę ir tokių atvejų, kai mažametės arba nepilnametės įkalbėtos arba net savo noru iškrypėliams, dažniausiai apsimetinėjantiems taip pat mergaitėmis, siunčia savo nuotraukų.

„Nors vaikų pornografijos įrašų laikymas yra lengvesnis nusikaltimas nei platinimas, tačiau pats faktas, kad žmogus domisi tokiais dalykais, jau yra rimtas signalas – būtina juo pasidomėti, ką mes ir darome“, – sakė pareigūnai.

Anot jų, Lietuvos pareigūnams įkliuvę vaikų pornografijos „mėgėjai“ dažniausiai pateikia įvairiausių pasiteisinimų, tačiau tikrosios tiesos, kodėl siuntėsi, laikė ar net platino pornografiją, garsiai ir neišdrįsta pasakyti.

Kalbėti apie tai, kokį košmarą tenka išgyventi seksualinių iškrypėlių aukoms, pastarosios nėra linkusios ir dažniausiai visus išgyvenimus laiko savyje, o į tokias situacijas gali pakliūti bet kuris vaikas, todėl apie tai reikia kalbėti jau mokyklos suole.

„Šiandien mums beveik to nesuvokiant, pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį – jos kasmetinis pelnas yra didesnis negu viso profesionalaus sporto kartu sudėjus, – yra sakiusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. – Lietuvoje nėra patikimų tyrimų šia tema, JAV skelbiama, jog 35 proc. visos internetu atsiunčiamos informacijos yra pornografinio turinio, o su virtualia pornografija vaikai susipažįsta vidutiniškai nuo 11 metų amžiaus. Amerikos psichologų asociacija dar tiesesnė – pornografija žaloja vaikus ir suaugusius, griauna šeimas ir visuomenę. Kalbėkime apie šį klastingą reiškinį su paaugliais dar mokyklos suole, padėkime jiems atpažinti tamsiąsias interneto grėsmes, nes iš jų išsivaduoti gali prireikti viso gyvenimo.“