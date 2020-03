Po e-policija gauto pranešimo – šokiruojantys radiniai: maniau, kad tai – nieko blogo

Policijos elektroninių paslaugų sistemoje e-policija gautas pranešimas atskleidė šokiruojančią realybę – Varėnoje gyvenantis vyras maždaug savaitę į dukrą pagal amžių tinkančiai keturiolikmetei siuntinėjo ne tik vulgarias trumpąsias SMS žinutes, bet ir itin intymias savo nuotraukas. Maža to, vyras nepilnametę privertė taip pat nusirengti prieš savo mobiliojo telefono kamerą.

„Nemaniau, kad darau kažką nusikalstamo ir baudžiamo, maniau, kad tai – tiesiog lengvas flirtas, pasikalbėjimai žinutėmis ir nieko daugiau“, – policijoje teisinosi dėl jaunesenio nei šešiolikos metų asmens tvirkinimo ir pornografinių įrašų gamybos bei platinimo baudžiamojon atsakomybėn patrauktas varėniškis Žilvinas V.

Bet šis „flirtas“ anksčiau jau kartą teistam vyrui baigėsi dar vienu teistumu – baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Loreta Janiulytė varėniškį pripažino kaltu dėl jam prokurorų inkriminuotų nusikalstamų veikų. Už tai, kad tvirkino nepilnametę ir gamino bei platino pornografinio turinio medžiagą, Živinui V. tebuvo skirta aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmė, – jos metu vyras įpareigotas dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, taip pat jam uždrausta bendrauti su tvirkinta keturiolikmete bei nurodyta į valstybės biudžetą sumokėti 1 700 eurų baudą.

Teismas nutarė, kad tokia bausmė atitinka bausmės skyrimo paskirtį ir pagrindus.

„Manytina, kad tuo bus pasiekti bausmės tikslai, – pažymėjo teisėja. – Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į kaltinamojo padaryto nusikaltimo pavojingumo pobūdį ir laipsnį, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Teismas, skirdamas kaltinamajam bausmę atsižvelgė į bausmės paskirtį, kad bausme siekiama ne tik nubausti kaltą asmenį, bet ir sulaikyti ją nuo nusikaltimų darymo, paveikti asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų ir nedarytų nusikaltimų.“

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Žilvinas V. žinojo, kad tame pačiame mieste gyvenančiai mergaitei yra keturiolika metų, tačiau vis tiek jai maždaug savaitę siuntė SMS žinutes, kuriose „išreiškė savo norą matyti ją nuogą, turėti su ja lytinius santykius, nurodė, ką darytų, jei susitiktų, kaip būtų lytiškai santykiaujama, kaip būtų atliekami tam tikri seksualinio pobūdžio veiksmai bei lytinio santykiavimo būdai“. Be to, vyras nepilnametei nusiuntė septynias pornografinio pobūdžio nuotraukas per feisbuko susirašinėjimo programėlę.

Per apklausą policijoje Žilvinas V. tikino, kad su nepilnamete virtualioje erdvėje susipažino esą iš jos gavęs kvietimą draugauti feisbuke.

„Pasižiūrėjau merginos paskyrą, joje buvo įvairių nuotraukų, buvau įsitikinęs, kad jai tikrai yra ne mažiau kaip šešiolika metų, – sakė dvigubai vyresnis vyras. – Priėmiau šios merginos kvietimą draugauti ir ji iš karto man per „Messenger“ programėlę parašė žinutę. Mes susirašinėjome kasdien – vienas kitam rašėme apie tai, ką darome, kur būname, kokia muzika patinka ir pan. Kartą panelės paklausiau, kiek jai yra metų. Ji parašė, kad – keturiolika, bet į tai nekreipiau dėmesio, nes pagalvojau, kad nuotraukoje ji atrodo tikrai vyresnė, be to, net neturėjau minčių su ja susitikti ir turėti kokių nors artimesnių santykių, – tiesiog galvojau pabendrauti žinutėmis.“

Žilvinas V. tikino, kad „praėjus kažkiek laiko mergina bendravimą pakreipė seksualine tema“: „Ji rašė, kad nori sekso, prašė atsiųsti nuotrauką, kurioje būčiau nuogas. Esu jai nusiuntęs kelias savo nuotraukas, kurias padariau telefonu. Tada paprašiau, kad ir ji atsiųstų savo nuotraukų – ne tik apsirengusios su drabužiais, bet ir esant nuogai. Tikrai jos neverčiau fotografuotis, aš tik paprašiau tokių nuotraukų, o ji man atsiuntė.“

Varėniškis tikino, kad gautų nepilnametės nuotraukų niekam nerodė ir niekur jų neplatino: „Tiesiog turėjau savo mobiliajame telefone.“

„Iš tikrųjų aš net negalvojau, kad merginos atsiųstose nuotraukose yra ji pati, galvojau, gal ji siunčia kokias nors nuotraukas, paimtas iš interneto“, – sakė Žilvinas V.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras tikino, kad iš merginos žinučių esą suprato, jog ši norėjo su juo susitikti. „Bet aš jai tikrai nežadėjau, kad susitiksime, – sakė vyras. – Žinoma, aš rašiau, kad ją myliu, kad jos noriu, bet tai buvo melas, tenorėjau jai patikti.“

Šiandien dėl savo poelgio vyras gailisi. „Tikrai negalvojau, kad darau kažką nusikalstamo ir baudžiamo, bet tuo pačiu suprantu, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“, – sakė varėniškis.

Tuo metu nukentėjusiąja pripažinta nepilnametė pareigūnams sakė, kad ne ji, o Žilvinas V. feisbuke atsiuntė kvietimą draugauti.

„Jis pirmas man parašė, aš jam atrašiau“, – nepilnametė pasakojo, kad vos tik pradėjusi bendrauti su nepažįstamuoju sulaukė šio intymių nuotraukų. – Aš neprašiau, kad jis man tokias nuotraukas siųstų, – tai man nepatiko, bet apie tai nieko jam nesakiau. Vėliau jis paprašė, kad ir aš nusifotografuočiau ir atsiųsčiau jam savo nuotraukų. Taip ir padariau, tačiau šiandien negaliu paaiškinti, kodėl taip pasielgiau.“

Kad Žilvinas V. internetu bendrauja su nepilnamete, policijai pranešė anonimas per elektroninių paslaugų sistemą. Kas tai padarė, nei baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras, nei nukentėjusiąja pripažinta nepilnametė teigė nežinantys. Apie tai, kad keturiolikmetė susirašinėja su jai į tėvus tinkančiu vyru, nežinojo ir šios tėvai – jie prisipažino, kad dukra nenorėjo, jog tėvai stebėtų, ką ši veikia virtualioje erdvėje, todėl feisbuke juos „išmetė iš draugų“.

Tiesa, paauglės tėvas pareigūnams prisipažino, kad kartą dukra jai poarodė Žilvino V. nuotrauką ir paklausė, ar šis pažįsta šį žmogų.

„Pasakiau, kad pažįstu, tada duktė pasakė, kad nekviesčiau jo į draugus feisbuke, – sakė nepilnametės tėvas, pažymėjęs, jog anksčiau yra bendravęs su Žilvino V. broliu. – Kai paklausiau, kodėl, ji neatsakė, todėl vėliau parašiau Žilvinui V. ir paklausiau, kas šį sieja su mano dukterimi. Jis atrašė, kad kas čia per nesąmonė, tuo viskas ir baigėsi.“

Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama keliasdešimt baudžiamųjų bylų dėl neteisėto disponavimo pornografinio pobūdžio įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai. Dažniausiai tai būna užsienyje nufilmuoti vaikai, tačiau pareigūnai yra užfiksavę ir tokių atvejų, kai mažametės arba nepilnametės įkalbėtos arba net savo noru iškrypėliams, dažniausiai apsimetinėjantiems taip pat mergaitėmis, siunčia savo nuotraukų.

„Nors vaikų pornografijos įrašų laikymas yra lengvesnis nusikaltimas nei platinimas, tačiau pats faktas, kad žmogus domisi tokiais dalykais, jau yra rimtas signalas – būtina juo pasidomėti, ką mes ir darome“, – sakė pareigūnai.

Anot jų, Lietuvos pareigūnams įkliuvę vaikų pornografijos „mėgėjai“ dažniausiai pateikia įvairiausių pasiteisinimų, tačiau tikrosios tiesos, kodėl siuntėsi, laikė ar net platino pornografiją, garsiai ir neišdrįsta pasakyti.

Kalbėti apie tai, kokį košmarą tenka išgyventi seksualinių iškrypėlių aukoms, pastarosios nėra linkusios ir dažniausiai visus išgyvenimus laiko savyje. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė mano, kad apie grėsmes, į kurias gali pakliūti bet kuris vaikas, reikia kalbėti jau mokyklos suole.

„Šiandien mums beveik to nesuvokiant, pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį – jos kasmetinis pelnas yra didesnis negu viso profesionalaus sporto kartu sudėjus, – sakė K. Mišinienė. – Lietuvoje nėra patikimų tyrimų šia tema, JAV skelbiama, jog 35 proc. visos internetu atsiunčiamos informacijos yra pornografinio turinio, o su virtualia pornografija vaikai susipažįsta vidutiniškai nuo 11 metų amžiaus. Amerikos psichologų asociacija dar tiesesnė – pornografija žaloja vaikus ir suaugusius, griauna šeimas ir visuomenę. Kalbėkime apie šį klastingą reiškinį su paaugliais dar mokyklos suole, padėkime jiems atpažinti tamsiąsias interneto grėsmes, nes iš jų išsivaduoti gali prireikti viso gyvenimo.“